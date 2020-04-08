КирЗдрав. В случае смерти врача от коронавируса его семья получит 1 миллион сомов

18:48 08.04.2020

8 апреля 2020, Бишкек -, Руслан ХАРИЗОВ

Сюжет: Новый коронавирус



В случае смерти медика от коронавируса его семье выплатят компенсацию в 1 миллион сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.



По его словам, также в условиях чрезвычайной ситуации врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональных обязанностей, выплатят по 200 тысяч сомов.

На сегодня в стране 32 медика, которые заразились коронавирусом. Из них в Бишкеке - 4, Ошской области - 20, Джалал-Абадской - 7, Баткенской - 1.