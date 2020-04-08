30 миллионов потратят на замену табличек в Алматы. Очень актуально

18:55 08.04.2020

В Алматы планируют заменить больше 10 тысяч аншлагов с названиями улиц. На это потратят свыше 30 миллионов тенге. Заказ размещен на сайте госзакупок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Закупить новые аншлаги планируют акиматы трех районов Алматы.



Акимат Наурызбайского района заказал 5 тысяч табличек на сумму 13,3 миллиона тенге. Один аншлаг будет стоить примерно 2660 тенге.

Акимат Алмалинского района потратит 18,9 миллиона тенге на 6300 табличек.

Акимат Медеуского района заявил о покупке 4359 табличек на сумму 9,8 миллиона тенге. Однако закупка не состоялась.

Для исполнителя на сайте государственных закупок указаны требования. Так, цвет табличек должен быть синим, а надпись - белой. На аншлагах также должны размещаться QR-коды, которые производятся в соответствии с адресной программой АО "Казпочта"



"Исторические, традиционные названия и имена личностей в наименованиях улиц на аншлагах пишутся полностью, без сокращения. Примеры написания: улица Бауыржан Момышұлы, проспект Сәкен Сейфуллин.



Исторические, традиционные названия и имена личностей в наименованиях улиц не переводятся на другие языки, используется вариант на государственном языке. Слово улица при необходимости пишется на трех языках: "көшесі", "улица", "street", - сказано в технической документации.

Причина замены табличек не уточняется. Сообщается только то, что прежние аншлаги будут демонтированы.