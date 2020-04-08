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Министр ВМФ США Модли выгнан в отставку из-за "вирусных мятежей" на амер-авианосцах
18:59 08.04.2020

И.о. министра ВМС США, отругавший капитана авианосца "Теодор Рузвельт" за утечку письма о вспышке коронавируса, ушел в отставку

Модли подал заявление об отставке после резких высказываний в адрес капитана атомного авианосца "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса

Глава Пентагона Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли и назначил на его должность заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона. Модли подал заявление об отставке после резких высказываний в адрес капитана атомного авианосца "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса, сообщает Associated Press.
"Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С согласия президента я назначил нынешнего заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона на должность исполняющего обязанности министра ВМС", - написал Эспер в Twitter.

В конце марта капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозье отправил электронное письмо в Пентагон с просьбой об изоляции на суше всего экипажа судна, где появились заболевшие с симптомами, характерными для коронавируса. Письмо капитана оказалось в распоряжении газеты The San Francisco Chronicle, и его уволили за то, что он отправил письмо по открытым каналам, не обеспечив конфиденциальность послания.

5 апреля стало известно, что у бывшего капитана авианосца обнаружен коронавирус. Крозье заболел за несколько дней до увольнения. Между тем общее число заболевших на авианосце составляет 230 человек, сообщается на сайте ВМС США. По предварительной информации, 79% членов команды авианосца были проверены на коронавирус, у 230 человек диагноз подтвердился, 2037 матросов показали отрицательный результат. Кроме того, более 3 тыс. членов команды были переведены на берег.

В выходные исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли обратился к экипажу авианосца и подверг уже покинувшего борт Крозье резкой критике, заявив, что тот или наивен, или глуп. Председатель комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) в понедельник вечером распространил письменное заявление, в котором призвал президента США Дональда Трампа отправить Модли в отставку.

Трамп сообщил журналистам, что Бретт Крозье совершил ошибку, написав письмо в Пентагон. "Командиру [Крозье] не следовало писать письмо, ему не обязательно было быть Эрнестом Хемингуэем. Он совершил ошибку, но у него был плохой день", - подчеркнул президент, которого цитирует ТАСС. По словам Трампа, решение о дальнейшей судьбе Крозье пока не принято. "Я думаю, что министр обороны Марк Эспер сейчас рассматривает этот вопрос", - сказал он.
В то же время глава Белого дома подчеркнул, что и от Модли никто не требовал отставки, и он сам принял такое решение, чтобы прекратить скандал. "Министр, вероятно, не должен был говорить то, что он сказал. Ему не было необходимости подавать в отставку, но он решил, что так будет лучше для страны", - отметил Трамп.

Источник - newsru.com
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