Определился соперник Трампа на президентских выборах - могучий старик и отец амер-демократии Байден Джо

19:04 08.04.2020

Бывший вице-президент США Джо Байдена и сенатор Берни Сандерс (слева направо)

Сенатор Берни Сандерс завершает участие в предвыборной гонке. Об этом говорится в сообщении его штаба, распространенном в среду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Сенатор Берни Сандерс объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство", - говорится в сообщении.

Фактически это означает выход из борьбы.

Сандерс оставался единственным оппонентом бывшего вице-президента США Джо Байдена в борьбе за право быть единым кандидатом в президенты от Демократической партии.