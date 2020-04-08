КазВирус - 718

19:13 08.04.2020

Еще 9 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане



9 новых случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Таким образом, общее число больных COVID-19 в стране достигло 718.



Новые случае выявлены:

в Нур-Султане - 1,

в Кызылординской области - 4,

в Туркестанской области - 1,

в Шымкенте - 3.

Как сообщалось ранее, число выздоровевших достигло 54. Зарегистрированы 7 летальных исходов.