Татарстан построит для Туркменистана сухогруз

19:53 08.04.2020

Татарстан построит для Туркменистана сухогруз и установку для производства удобрений



МИД Туркменистана назвал "недостоверной" информацию посольства США о выделении многомиллионной помощи



6 апреля представители Туркменистана и Татарстана провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Судостроительной корпорации "Ак барс" озвучил предложение по строительству сухогруза для морских перевозок на Каспии.

Представители Госконцерна "Türkmenhimiýa" и ООО KER-Holding Татарстана обсудили проект строительства на Туркменабатском химическом заводе установки по производству комплексных удобрений (NPK) мощностью 170 тысяч тонн продукции в год.



Переговоры состоялись также между представителями агентства "Türkmenhowaýollary" и Казанским вертолетным заводом. Отметим, что Минздрав Туркменистана намерен приобрести медицинские вертолеты производства этого завода для оказания скорой врачебной помощи населению в столице и велаятах.



Напомним, что 2 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Главы государств обсудили производство медсредств для профилактики распространения COVID-19.