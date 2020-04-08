Эх, яблочко... Мятежно-заразный экипаж "Т.Рузвельта" изолировали на остров Гуам

20:08 08.04.2020

Эвакуация с авианосца "Теодор Рузвельт": моряков разместили в тесном спортзале

Местные активисты на Гуаме бьют тревогу из-за коронавирусной опасности



Продолжает развиваться ситуация вокруг американского авианосца "Теодор Рузвельт", ставшим первым в составе ВМС США кораблем, на котором обнаружен коронавирус. Пытавшегося привлечь к проблеме внимание командования капитан авианосца был снят со своего поста. Однако острота вопроса пока не снята – сотни моряков будут сняты с борта и помещены на острове Гуам, чье население не испытывает в этой связи большого счастья. Тем более, что сами моряки уверены: количество заболевших среди них будет расти.



Поводом для увольнения с должности командира "Теодора Рузвельта" капитана Бретта Крозье стало письмо на четырех страницах с описанием мрачной ситуации, возникшей на борту атомного авианосца, в то время как у все большего числа моряков тесты на коронавирус давали положительный результат.



Это письмо не только встревожило семьи моряков, но и вынудило Пентагон оправдываться – делается ли достаточно для обеспечения безопасности 5000 членов экипажа военного корабля.

В письме капитан Крозье призвал к "решительным действиям": а именно снять с корабля более 4000 моряков и изолировать их. "Мы не воюем. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - о наших моряках", - написал Крозье в записке для Тихоокеанского флота ВМФ.



"Обидно, когда он так говорит, – отреагировал на письмо капитана исполняющи обязанности министра военно-морского флота США Томас Модли. – Однако в то же время я знаю, что это неправда". Модли добавил, что не согласен с утверждением капитана о том, что все, кроме 10 процентов экипажа авианосца, могут быть удалены с судна.

Модли освободил капитана Крозье от командования авианосцем за отправку запроса о помощи по незащищенной электронной почте "широкому кругу людей", а не по инстанциям командования. Похоже, больше всего военно-морское руководство взбесила утечка содержания записки капитана в прессу. Впрочем, Крозье оставлен на службе во флоте и сохранит свое звание.

Авианосец находился в Тихом океане, когда флот сообщил о первом случае заражения коронавирусом. В течение нескольких дней число заболевших на корабле возросло до нескольких десятков. После этого "Теодор Рузвельт" пришвартовался на военно-морской базе США на тихоокеанском острове Гуам.



Военно-морские силы пообещали в течение нескольких дней снять с авианосца 2700 членов экипажа – но никак не подавляющее число моряков. Как пояснил и.о. военно-морского министра Модли, "на этом корабле есть оружие. На нем есть боеприпасы... Требуется определенное количество людей на этом корабле, чтобы обеспечить безопасность корабля".

А начальник управления военно-морских операций адмирал Майк Гилдей заявил, что корабль не может быть полностью эвакуирован из-за необходимости продолжать выполнять важные задачи, такие как эксплуатация ядерного реактора авианосца. По его словам, около 1000 моряков должны остаться на корабле для выполнения служебных обязанностей – это примерно на 500 человек больше, чем было предложено капитаном Бреттом Крозье в его послании.



Высокопоставленные представители американского ВМФ признают, что отсутствие в достаточной мере на Гуаме жилья для размещения моряков стало проблемой при разрешении кризиса на авианосце. Это, само собой, затрудняет оперативную эвакуацию членов команды "Теодора Рузвельта" на берег.

Было решено, что те из первой партии перемещенных с корабля на базу моряков (речь идет о тысяче человек), у кого тесты покажут положительный результат на вирус (или у кого будут обнаружены схожие с гриппом симптомы), будут изолированы.



Тех, у кого нет симптомов и отрицательные результаты теста, решили поселить в свободной от постояльцев гостинице на двухнедельный карантин, сообщила Reuters губернатор Гуама Лурдес Леон Герреро. По ее словам, карантин будет полностью контролироваться американскими военными. При этом моряки, как утверждает губернатор, будут проходить ежедневные медицинские проверки.

Как сообщает издание The Guam Daily Post, для проживания первой группе американских моряков отвели отель Sheraton с выходом на пляж. Номера в этой гостинице в обычное время стоили в среднем около $200 за ночь. Как заявила президент Ассоциации отелей и ресторанов Гуама Мэри Роудс, будут действовать строгие правила размещения потенциально опасных гостей с авианосца: "Они будут ограничены в номерах. Всю еду и напитки будут получать прямо в номере без какого-либо контакта с персоналом отеля. Все это согласовано с военными. Гостей не будет". (Впрочем, далеко не всем сошедшим на берег морякам выпала удача пожить в дорогой гостинице)



По состоянию на конец недели коронавирус был диагностирован у более чем 110 членов экипажа "Теодора Рузвельта". И военно-морские силы не исключают, что количество зараженных может оказаться больше, поскольку еще не все моряки с авианосца прошли тестирование, а результаты ряда проведенных тестов еще только ожидаются.



Далеко не все жители Гуама испытали чувство гостеприимства, когда узнали, что сотни американских моряков с подозрением (у многих подтвердившимся к тому же) на коронавирус высадятся на их остров, который и без того уже подвергся нашествию заразы (более 80 заболевших при населении острова около 170 тысяч человек), унесшей три жизни.

Местные активисты и политики бьют в колокола. "Меня беспокоит безрассудный двойной стандарт в связи с возможным размещением потенциально незащищенных военнослужащих в местных отелях", - пишет губернатору местный сенатор Сабина Флорес Перес. "Если моряков разместят в наших отелях, мы будем подвергать работников с более низкой зарплатой большему риску, многие из них в возрасте с ограниченной или вообще нулевой медстраховкой для них самих и членов семей".

Местные власти и американские военные пытаются успокоить возникшие на Гуаме страхи, утверждая, что контакт населения с моряками будет сведен к минимуму. "Они должны оставаться в карантине в назначенных им комнатах на время обязательного 14-дневного карантина, - заявил высокопоставленный военный чиновник США на Гуаме. – Военное командование будет присутствовать повсюду, чтобы моряки соблюдали карантин и оставались в своих комнатах. Это будет полностью военная операция без прямого контакта между моряками "Теодора Рузвеьта" и персоналом в отеле".

Между тем один из приписанных к "Теодору Рузвельту" моряков на условиях анонимности рассказал телеканалу CNN, что есть вероятность того, что еще больше членов экипажа, вероятно, будут заражены, учитывая, в каких условиях они в настоящее время размещаются. Этот моряк был перемещен с авианосца во временное общежитие в спортзале на Гуаме, где оказался в компании вместе с более чем 150 другими моряками.



Некоторые из его сослуживцев, которые кашляли и имели температуру, утверждали при этом, что они чувствовали себя хорошо, а потом тесты у них показали положительный результат, утверждает анонимный источник CNN. Другие моряки, у которых не было никаких симптомов, также дали впоследствии положительный результат. По его словам, в спортзале нет пространства для правильного социального дистанцирования, и у отсутствуют необходимые чистящие средства для дезинфекции помещений.



Андрей Яшлавский