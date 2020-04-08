Европарламент предоставит часть своего здания бомжам. И это правильно!

21:12 08.04.2020

Европарламент предоставит часть своего здания бездомным Мария Князева.



Европарламент предоставит часть своего здания в Брюсселе бездомным, а его кухни будут ежедневно готовить более тысячи обедов для медработников и нуждающихся на фоне борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении Европарламента. "В соответствии с соглашением с брюссельским столичным регионом мы решили сделать часть нашего здания доступной для бездомных и наиболее уязвимых слоев общества во время этой серьезной ситуации в сфере здравоохранении", - цитируются в релизе слова главы ЕП Давида Сассоли.