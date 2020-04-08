 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 08.04.2020
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17:14  Вирус бродит по Европе.., - Вс.Алипов
15:47  Ташкентский "Дом Щусева" решили не сносить
15:45  Бес паники: откуда и зачем берутся фейки о COVID-19
15:41  История борьбы Китая с эпидемией, - "Жэньминь жибао"
15:17  Таджикистан. Как террористы спекулируют на коронавирусе
15:15  США открыли уголовное преследование КНР за создание вируса
15:07  Пять уникальных черт COVID-19
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12:05  Идет Третья мировая война.., - митрополит Тихон Шевкунов
12:01  Почему власти Испании не справились с эпидемией, - П.Андрушевич
11:53  Одинокие штаты. Почему США больше всех страдают от эпидемии, - С.Сердюков
11:46  Юрта и особенности мировосприятия казахов
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10:44  Нефтяной шокер, - А.Анпилогов
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09:56  Китай разблокировал выезд из обеззараженного Уханя
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Европарламент предоставит часть своего здания бомжам. И это правильно!
21:12 08.04.2020

Европарламент предоставит часть своего здания бездомным Мария Князева.

Европарламент предоставит часть своего здания в Брюсселе бездомным, а его кухни будут ежедневно готовить более тысячи обедов для медработников и нуждающихся на фоне борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении Европарламента. "В соответствии с соглашением с брюссельским столичным регионом мы решили сделать часть нашего здания доступной для бездомных и наиболее уязвимых слоев общества во время этой серьезной ситуации в сфере здравоохранении", - цитируются в релизе слова главы ЕП Давида Сассоли.

Источник - rusonline.org
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