ДАИШ зачислил коронавирус в "солдаты Аллаха"

23:13 08.04.2020

Появилось угрожающее заявление ИГИЛ* о коронавирусе



8 апреля 2020 г.



Террористическая организация ИГИЛ* назвала коронавирус "солдатом Аллаха".

Соответствующее утверждение появилось на плакатах террористов, на которых ИГИЛ угрожает западным странам, о чем уже сообщили СМИ, в частности британский таблоид The Sun.

Так, террористическая группировка подготовила и обнародовала две версии плаката с призывом к участникам "священной войны", которым предложили напасть "на врагов" в самое неожиданное время. Фоном для пропагандистских материалов стали фотографии Лондона и Чикаго.



Это не первое заявление ИГИЛ о пандемии: в конце марта террористы назвали ее наказанием для мира за идолопоклонничество.

Тогда они выступили с призывом к "Всевышнему" "усилить страдания неверных" от болезни, вызываемой новой коронавирусной инфекцией.

Впрочем, в середине марта своим боевикам ИГИЛ сделало предупреждение о необходимости дистанцироваться от зараженных, не посещать районы со вспышками и, как ни странно, мыть руки перед едой.



* Запрещенная в РФ террористическая организация.