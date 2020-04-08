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Дебошем в аэропорту закончил свою гос-карьеру экс-губернатор Севастополя Овсянников
00:20 09.04.2020

Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска

Исключенный из "Единой России" из-за инцидента в аэропорту Ижевска замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников покинет ведомство, рассказали близкие к кабмину собеседники РБК

Решение об уходе Дмитрия Овсянникова из Минпромторга принято, это может случиться в течение месяца, сообщил РБК источник, близкий к правительству. Информацию об уходе Овсянникова подтвердили еще два собеседника, близких к кабмину.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства, в пресс-службу Минпромторга и Овсянникову.

Ранее в среду члены президиума генсовета "Единой России" приняли постановление о его исключении из партии по рекомендации партийной комиссии по этике. Комиссия сочла действия замминистра несовместимыми с этическими нормами партии после инцидента в аэропорту Ижевска.

Овсянников комментировать РБК решение президиума генсовета "Единой России" о его исключении из партии в среду не стал. "Есть решение [об исключении из партии]. Без комментариев", - заявил он тогда.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что в аэропорту Овсянников отказался предъявить документы, начал ругаться с использованием нецензурной лексики и в итоге был задержан.

Комментируя инцидент, Овсянников заявил, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности. "Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска - это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно", - пояснил замминистра РБК.

Дмитрию Овсянникову 43 года. Он занимал пост замглавы Минпромторга с 2019-го, ранее занимал тот же пост в 2015–2016 годах. В ведомстве в последнее время курировал вопросы регионального промышленного развития.

В промежутке между работой в ведомстве Овсянников занимал пост губернатора Севастополя. Сначала был назначен туда президентом в качестве врио, затем избрался главой города. В июле 2019 года Овсянников попросил президента уволить его с поста губернатора Севастополя "по собственному желанию".

Этому предшествовала критика со стороны секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Он заявил тогда, что "у севастопольцев есть объективные претензии к работе исполнительной власти в регионе". Турчак указал на недостатки в работе администрации Севастополя и обвинил власти города в демонтаже рекламных щитов кандидатов от партии на выборах в местный парламент.

После отставки Овсянникова собеседник РБК сообщал, что в Кремле пришли к выводу, что его дальнейшее нахождение на губернаторском посту "могло оказать непоправимое деструктивное воздействие на регион".

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586380800
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