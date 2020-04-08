Ситуация в Казахстане накаляется. Назарбаев и Токаев завершают период двоевластия, - В.Панфилова

00:28 09.04.2020

Ситуация в Казахстане, несмотря на обещанную помощь, накаляется



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



8 апр 2020



Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, но, по некоторым оценкам, поставленной цели мог и не достичь.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал на своем сайте статью "Когда мы едины – мы непобедимы". Он заверил население, что государство принимает все меры для предотвращения эпидемии коронавируса. Проводимые в Казахстане реформы, направленные на диверсификацию экономики, позволили уберечь страну от непредвиденных потрясений, пишет Назарбаев. По его словам, ни один гражданин не останется без поддержки государства. Эксперты считают, что своей статьей Назарбаев напомнил обществу, что он держит все под своим контролем.

Основная причина появления статьи Назарбаева, в которой он призвал граждан к единению в период кризиса, в необходимости опровергнуть различные кривотолки о своем здоровье и дееспособности.

"Цель появления этой статьи – "воскресить" Назарбаева в информационном поле", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. Первая часть статьи, по мнению политолога, указывает на то, что "Назарбаев уже давно живет в третьем измерении" с мифическими экономическими успехами, с третьей технологической модернизацией, развитой медициной, диверсификацией экономики и избавлением от нефтяной зависимости, с уверенностью, что у Казахстана есть все ресурсы справиться с любой проблемой. В частности, Назарбаев в статье отметил, что Казахстан успел подготовиться к возможному кризису: "В прошлые годы я не раз говорил: "Нам нельзя уповать на залежи нефти и газа, надо отходить от этой зависимости". Поэтому, став самостоятельным государством, мы занялись диверсификацией нашей экономики. С этой целью мы разработали стратегию "Казахстан-2050", а в рамках программы "Форсированное индустриально-инновационное развитие" открыли свыше тысячи новых предприятий. Благодаря этому мы начали производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, а к нам пришли новые технологии. Это положило начало третьей технологической модернизации в нашей стране". По словам Назарбаева, Казахстан раньше всех начал борьбу с пандемией и даже стал примером для подражания для других стран. При этом он призвал равняться на соседний Китай: "Показателен пример соседнего Китая: благодаря организованности и железной дисциплине там сумели обуздать заразу".

На деле же внутри страны было много критики в адрес власти, в частности, по поводу запоздалого введения карантина. Когда в Китае и Иране уже бушевала эпидемия, руководство Казахстана выжидало целых два месяца. И только после заявления главного санитарного врача республики о том, что "наконец-то, по прогнозам, коронавирус должен появиться в Казахстане", в стране ввели карантин.

Назарбаев же отмечает, что "встревожившая мир пандемия породила новый мировой экономический кризис". "Прекратили работу крупнейшие предприятия, сократилось транспортное сообщение. Обвалились цены на нефть. Закрылись на замок границы, замер взаимообмен. Все это ведет к ранее невиданному, огромному по масштабам рецессии увеличению безработицы", – говорится в статье. Елбасы убежден, что Казахстан справится с проблемой: "Для этого у нас имеется все: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия". Для паники нет причин.

Однако на самом деле ситуация в Казахстане не такая уж и радужная. "Антикризисная программа, согласно которой 10 млрд долл. второй президент Касым-Жомарт Токаев решил выделить для поддержки населения, вызывает вопросы. Общество опасается, что эти деньги будут израсходованы неэффективно. Как это было в 2009 году, когда Нурсултан Назарбаев выделил на поддержку банковской системы 10 млрд долл. Несколько лет спустя глава государства сам говорил, что те деньги исчезли", – отметил Досым Сатпаев. По мнению эксперта, поддержка малого и среднего бизнеса, которая была заявлена Токаевым, имеет половинчатый характер, потому что основная часть бизнеса ее не получит. "Речь идет об отсрочке выплаты налогов, которые после окончания карантина придется выплатить. Не все ясно с кредитованием. Токаев попросил банки войти в положение и помочь бизнесу. Однако это только просьба, но не указ президента. Или поддержка населения. Было объявлено о предоставлении единовременной помощи в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения в размере 42,5 тыс. тенге (97 долл.). Но логистика и инфраструктура для выделения этих денег не готова", – говорит Сатпаев.

Вторая часть обращения Назарбаева – рассуждения в стиле проповеди о любви, дружбе, дисциплине, сплоченности и терпении. "Если призыв Назарбаева "Мы едины – мы непобедимы" направлен правящему классу, то он уже не подходит, поскольку внутри него назревают новые расколы и конфликты. В самом обществе тоже нет единства. Недавние события в Кордае, где произошел межэтнический конфликт, тому подтверждение", – сказал "НГ" Сатпаев. По его мнению, часть населения уже стала привыкать к мысли о том, что Назарбаев уходит с политической сцены, и задается вопросом, какое наследство он оставил Токаеву: "Поэтому статья имеет политтехнологическую составляющую. А именно – показать, что он, Назарбаев, держит ситуацию под контролем, что он является инициатором стратегических решений по поддержке экономики. Но, кажется, эффект публикации получился обратный".

По мнению политолога, кризисная ситуация помогает президенту Токаеву утвердиться в роли самостоятельного игрока. В обществе его пока воспринимают как управляемого человека, который руководит страной с оглядкой на первого президента. "Если Токаев сейчас убедит, что его главная задача спасти страну и граждан, то он может стать "президентом надежд", – считает Сатпаев.

Токаев, введя на период пандемии режим чрезвычайного положения (ЧП), одновременно расширил свои полномочия, переподчинив себе даже Совет безопасности. Похоже, первому президенту не очень нравится такое усиление позиций. Хотя формально он в своей статье и призывает население сплотиться вокруг Токаева, в Нур-Султане может идти подковерная схватка за власть, приближающая конец так называемого двоевластия.