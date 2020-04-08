Вирусные узбечки-проститутки затерроризировали мозг казахам Мангистау

00:44 09.04.2020

Слухи о проститутках с коронавирусом прокомментировали в полиции Мангистау



Распространяемая информация о том, что две заболевшие коронавирусом гражданки Узбекистана являются девушками легкого поведения, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz.



Накануне в социальных сетях распространилась информация о том, что две уроженки республики Узбекистан, снимавшие квартиру в доме № 38 в 14-м микрорайоне Актау и контактировавшие с выявленным ранее зараженным из 11-го микрорайона, являются представительницами сексуального бизнеса.

"Эта информация не соответствует действительности. На фоне пандемии может распространяться ложная информация, жители должны быть к этому готовы. Важно знать, что вся правдивая информация дается из достоверных источников. За распространение ложной информации предусмотрена ответственность", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.