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В Узбекистане создадут "Оптовый рынок электроэнергии и газа". А кизяка?
00:49 09.04.2020

В Узбекистане будет сформирован оптовый рынок электроэнергии и газа, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Президент Шавкат Мирзиеев поручил до 1 сентября разработать предложения по созданию оптового рынка электроэнергии и природного газа на основе биржевых торгов, предусмотрев обеспечение равного доступа всем участникам и прозрачного механизма ценообразования.
Такое распоряжение указано в постановлении о первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли.
Исполнение поручения возложено на министерства энергетики, экономического развития и сокращения бедности, финансов, инвестиций и внешней торговли, Антимонопольный комитет и Агентство по управлению государственными активами.
Также к началу осени специалистам этих же структур предстоит разработать Генеральный план программы развития газотранспортной системы до 2030 года с привлечением экспертов Всемирного банка и Азиатского банка развития.
Напомним, в январе президент Узбекистана говорил о необходимости формирования конкурентного оптового рынка электроэнергии, привлечении инвесторов в процесс генерации на основе государственно-частного партнерства и поэтапного снижения государственного присутствия в сфере.

Источник - УзТАГ
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