КазВирус - 759

07:37 09.04.2020

32 новых случая коронавируса зарегистрировали в Казахстане



Еще 32 случая коронавируса зафиксированы в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



Акмолинская область - 13,

Алматы - 1,

Кызылординская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 2,

Атырауская область - 3,

Карагандинская область - 2,

Шымкент - 4.

Таким образом, число больных COVID-19 в стране достигло 759.