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В "Талибане" усиливается влияние "сети Хаккани", - А.Серенко
08:33 09.04.2020

Руководство афганских талибов перезагрузили направленным взрывом
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

9 апр 2020

Взрыв 8 апреля в Кветте разрушил доминирование Кветтской шуры в руководстве "Талибана" / Фото из аккаунта Эсматуллы Абдали в Twitter.
Теракт, случившийся 8 апреля в столице пакистанского Белуджистана – Кветте, может радикально изменить соотношение сил внутри афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ). Гибель ряда лидеров "Шура-е Кветта" (Кветтской шуры) – высшего военно-политического органа талибов, повышает значение Пешаварской шуры ("Шура-е Пешавор") – регионального объединения талибов, в котором главную роль играют руководители "сети Хаккани" - террористической группы, наиболее тесно связанной с пакистанской Межведомственной разведкой (ISI).

В среду 8 апреля в 10 часов утра в Кветте, в доме крупного функционера "Талибана" Хафиза Абдула Маджида Нурзая, расположенном в районе Мета-Чаок, началось заседание членов Военного совета талибов. Как сообщают источники "НГ", в нем принимали участие лица, входящие в высшее руководство афганского "Талибана", в том числе только что вернувшийся из Катара мулла Якуб (сын основателя движения талибов муллы Омара), начальник разведки "Талибана" маулави Матиулла, три члена катарского офиса талибов – мулла Фазель Мазлюм, мулла Нурулла Нури и мулла Закир Каюм, а также координатор "сети Хаккани" во всех провинциях Афганистана Хаджи Мохаммад Юсуф.
"Целью встречи в доме Нурзая было примирение между собой некоторых лидеров талибов, в частности, муллы Якуба и ряда сторонников нынешнего главы "Талибана" маулави Хайбатуллы. Также планировалось предоставление членам Военного совета подробной информации о состоянии дел в офисе талибов в Дохе, об итогах работы делегации по переговорам с американцами и выполнении американо-талибского договора, заключенного в Катаре в конце февраля", - сообщают источники "НГ". Заседание Военного совета продолжалось до 14.30, когда его члены стали покидать дом Нурзая. По сообщению источников "НГ", как раз в этот момент и прогремел взрыв огромной силы.

До сих пор нет полной информации о жертвах взрыва в доме Нурзая. Достоверно известно о гибели шефа талибской разведки маулави Матиуллы. В первые часы после теракта разные источники сообщали то о гибели, то о тяжелых ранениях муллы Якуба и брата руководителя катарского офиса "Талибана" муллы Абдул Гани Барадара. Известно также о гибели боевика-пакистанца, охранявшего с улицы дом Нурзая: он был застрелен неизвестными террористами за несколько минут до взрыва.

Вчера поздно вечером источники "НГ" сообщили, что, по одной из версий, "целями нападения были те лидеры "Талибана", которые выступали за мир в Афганистане и желали проведения реальных переговоров с правительством в Кабуле": "Их и должны были убить боевики "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), которые, по слухам, являются организаторами и исполнителями террористической акции.
Впрочем, информированные источники "НГ" в Кабуле и Пешаваре уверены, что реальных заказчиков взрыва в доме Нурзая следует искать в Межведомственной разведке Пакистана, чьи руководители очень тесно сотрудничают с лидерами "сети Хаккани" и заинтересованы в усилении ее влияния и связанной с сетью Пешаварской шуры в руководстве "Талибана": "Боевики ИГ были не более, чем исполнителями акции 8 апреля. Хорошо известно, что "сеть Хаккани", являющаяся "афганским отделом" ISI, работает не только с лидерами талибов, но и поддерживает тесные связи с функционерами ИГ в регионе. Подготовленные в лагерях Хаккани террористы, в зависимости от ситуации и боевых заданий, легко меняют флаги талибов на знамена "халифата" и наоборот. Практически нет сомнений, что и за взрывом в доме Нурзая стоят боевики, получавшие приказы через универсальную сеть Хаккани от Межведомственной разведки Пакистана".

"Объективно, после взрыва лидеров "Шура-е Кветта" в руководстве талибов усиливаются позиции Пешаварской шуры Хаккани, а также функционеров из катарского офиса, - подчеркивают источники "НГ". – Судя по некоторым признакам, шура в Кветте практически уничтожена и на ее возрождение уйдет немало времени. Причем, не факт, что Кветтская шура сможет вернуть себе потерянные позиции в будущем".

По мнению источников "НГ" в Кабуле, "в такой ротации руководства "Талибана", в первую очередь, была заинтересована пакистанская разведка": "Операторам из ISI сейчас очень важно укрепить свой контроль над талибами, убрав с доски слишком проблемные и трудноуправляемые фигуры. Это и было сделано с помощью направленного взрыва 8 апреля. С усилением "сети Хаккани" в руководстве "Талибана" возможности управления этим движением со стороны пакистанских спецслужб очень существенно укрепляются".
Вчерашний взрыв в Кветте, по мнению ряда источников "НГ", может оказаться идеальным поводом объявить о смене руководителя "Талибана": "Уже давно ходят слухи, причем, распространяют их некоторые талибы, что формальный глава движения маулави Хайбатулла умер несколько месяцев назад. Соратники Хайбатуллы якобы скрывают его гибель, чтобы не вызвать ненужных брожений и споров среди боевиков, а также опасаясь ослабления позиций "Талибана" на переговорах с американцами. Не исключено, что взрыв 8 апреля может быть использован политическими и военными лидерами движения, прежде всего, из Пешварской шуры, чтобы легализовать факт смерти маулави Хайбатуллы".

Если слухи о смерти Хайбатуллы подтвердятся, то следует ожидать скорого начала процесса выборов нового руководителя "Талибана". В этом случае за кресло "повелителя верующих" (так звучит официальный титул лидера талибов), очевидно, будут бороться два главных заместителя Хайбатуллы – Сиражуддин Хаккани и мулла Абдул Гани Барадар. Напомним, ранее уже имел место прецедент, связанный с длительным утаиванием политическими и военными лидерами "Талибана" факта смерти основателя и первого руководителя движения муллы Омара. Как бы там ни было, взрыв 8 апреля в Кветте способен открыть новую эпоху в истории "Талибана", а также в его стратегическом партнерстве с Межведомственной разведкой Пакистана.

Источник - ng.ru
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