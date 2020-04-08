 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан прислал Таджикистану 18 вагонов муки и медсредств в гум-помощь
08:39 09.04.2020

В помощь Таджикистану Узбекистан направил 18 вагонов с мукой и медсредствами

Сегодня из Узбекистана в Душанбе прибыло 18 вагонов с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19 – мукой и медицинскими средствами, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.

"В вагонах содержится одна тысяча тонн муки, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские халаты, медицинские перчатки, маски, бахилы, респираторы, медицинские очки", - сообщили в правительстве РТ.

Встречать гуманитарный состав вышли вице-премьер страны Азим Иброхим и глава Минздрава Насим Олимзода.

Напомним, ранее правительство Соединенных Штатов Америки через агентство США по международному развитию выделило $868 923 на укрепление способности Таджикистана реагировать на развивающуюся в настоящий момент пандемию COVID-19.

Источник - ТаджикТА
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