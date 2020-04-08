Узбекистан прислал Таджикистану 18 вагонов муки и медсредств в гум-помощь

08:39 09.04.2020

В помощь Таджикистану Узбекистан направил 18 вагонов с мукой и медсредствами



Сегодня из Узбекистана в Душанбе прибыло 18 вагонов с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19 – мукой и медицинскими средствами, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.



"В вагонах содержится одна тысяча тонн муки, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские халаты, медицинские перчатки, маски, бахилы, респираторы, медицинские очки", - сообщили в правительстве РТ.



Встречать гуманитарный состав вышли вице-премьер страны Азим Иброхим и глава Минздрава Насим Олимзода.



Напомним, ранее правительство Соединенных Штатов Америки через агентство США по международному развитию выделило $868 923 на укрепление способности Таджикистана реагировать на развивающуюся в настоящий момент пандемию COVID-19.