Таджикистан отправит в Италию 11 млн. медицинских масок от коронавируса. Из подаренных Узбекистаном?

08:41 09.04.2020

Таджикистан намерен отправить в Италию 11 млн. медицинских масок от коронавируса, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в среду.

"Мера принята в рамках подписанного договора о сотрудничестве между производительной компанией "Джавони" города Худжанд с итальянскими компаниями", - сообщает НИАТ "Ховар".

По словам представителя министерства промышленности и новых технологий Таджикистана Абдурауфа Пулодова, сейчас предприятие "Джавони" в день производит 20-25 тысяч медицинских масок из отечественной хлопчатобумажной ткани.

Компания производит свою продукцию для Италии под маркой "Карьера". 95% брюк, шорт, которые шились из джинсовой ткани, ранее экспортировалось в Италию.

Товары этой фабрики реализуется в Таджикистане и за рубежом.