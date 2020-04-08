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|Таджикистан отправит в Италию 11 млн. медицинских масок от коронавируса. Из подаренных Узбекистаном?
08:41 09.04.2020
Таджикистан намерен отправить в Италию 11 млн. медицинских масок от коронавируса, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в среду.
"Мера принята в рамках подписанного договора о сотрудничестве между производительной компанией "Джавони" города Худжанд с итальянскими компаниями", - сообщает НИАТ "Ховар".
По словам представителя министерства промышленности и новых технологий Таджикистана Абдурауфа Пулодова, сейчас предприятие "Джавони" в день производит 20-25 тысяч медицинских масок из отечественной хлопчатобумажной ткани.
Компания производит свою продукцию для Италии под маркой "Карьера". 95% брюк, шорт, которые шились из джинсовой ткани, ранее экспортировалось в Италию.
Товары этой фабрики реализуется в Таджикистане и за рубежом.