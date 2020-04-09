 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коронавирус обнажает расовые и социальные проблемы США, - В.Гулевич
08:42 09.04.2020

Владислав ГУЛЕВИЧ | 09.04.2020 |

"Если ты бедный, если ты не белый, ты получишь медицинскую помощь во вторую очередь"
Эпидемия коронавируса в США по-новому высветила проблему расового неравенства в американском обществе. Как сообщает The New York Times, уровень заражений и смертей от коронавируса среди чернокожих американцев непропорционально высок по сравнению с аналогичными показателями у белых. Издание просит не делать поспешных выводов в связи с данной информацией, но призывает обратить внимание на удручающую статистику.
В Чикаго (штат Иллинойс) чернокожие составляют 1/3 населения, но на них приходится 50% зараженных и 72% умерших от эпидемии. "Эта статистика – самое ужасное, что я видела на посту мэра", – прокомментировала ситуацию Лори Лайтфут, первая в истории города градоначальник из чернокожих.

Во всем штате Иллинойс афроамериканцев 15%, но на них приходится 43% скончавшихся и 28% заболевших. Среди жителей штата Мичиган афроамериканцев 14%, а среди умерших их 40%, среди заразившихся – более 30%. Самые шокирующие цифры в штате Луизиана: 70% скончавшихся – чернокожие, которых в штате проживает чуть более 30%. В штатах Невада и Коннектикут схожая ситуация. В Висконсине, в графстве Милуоки все первые восемь жертв эпидемии – чернокожие.

Эксперты в вопросах здравоохранения называют причины такого расового перекоса: черные больше белых представлены в сфере низкооплачиваемого физического труда; у них меньше возможностей пересидеть эпидемию дома; они реже, чем белые, обладают медицинской страховкой; у них меньше шансов рассчитывать на своевременную медицинскую помощь из-за расовых предрассудков, до сих пор неискорененных в американском обществе.
Исследовательская компания Rubix Life Sciences установила: из-за нехватки в американских поликлиниках тестов для выявления зараженных COVID-19 американские доктора предпочитают не тратить их на афроамериканцев.
Большинство диагностических центров для быстрого определения случаев корнавируса открыты в больницах, традиционно обслуживающих белое население. Клинические лаборатории, расположенные в афроамериканских кварталах, могут многими неделями не получать необходимых медикаментов для борьбы с коронавирусом. Так произошло с лабораторией в медицинском колледже Мехарри (Meharry Medical College) в столице штата Теннесси, и не только с ней. "У других вузов было, несомненно, больше возможностей получить такие материалы проще и быстрее", – говорит ректор колледжа доктор Джеймс Хилдрет (James Hildreth).

"Опыт показывает, что если ты бедный, если ты не белый, ты получишь медицинскую помощь во вторую очередь", – заявляет исполнительный директор Американской ассоциации общественного здоровья (The American Public Health Assossiation) доктор Джордж Бенджамин.
О росте дискриминации по цвету кожи в США говорится и в докладе МИД РФ "О ситуации с правами человека в отдельных странах".

Несмотря на примерно одинаковый уровень употребления запрещенных наркотиков, количество афроамериканцев, осужденных по "наркотическим" статьям, в разы превышает количество белых. Вероятность заключения под стражу взрослого чернокожего в 5,9 раза выше, чем взрослого белого. Правозащитная организация Human Rights Watch установила, что представителей различных этнических меньшинств американские полицейские подвергают физическому насилию в 2,5 раза чаще, чем американцев европейского происхождения.

Страдают от дискриминации и краснокожие американцы. Несмотря на то, что с 1924 г. все индейцы в США признаны гражданами Соединенных Штатов, они лишены ряда прав и свобод. Многие семьи в резервациях не имеют официального почтового адреса, из-за чего не могут голосовать на выборах. 32% жителей Южной Дакоты, 26% Невады, 14% Аризоны, 10% Нью-Мексико заявили об отказе участвовать в голосовании из-за необходимости преодолевать большие расстояния до избирательных участков. В штате Аризона индейцы племени навахо в судебном порядке пытаются получить право пользоваться услугами переводчика для тех членов племени, кто не владеет английским.

Судебные разбирательства по заявлениям, поданным индейцами, тянутся очень долго. Это повышает стоимость услуг юридического персонала до неподъемной для индейцев суммы, и они уже не могут отстоять свои права в суде.

По данным правозащитников, в США действуют 1020 человеконенавистнических организаций. В 2018 г. число случаев пропаганды идеи превосходства белой расы а Америке возросло на 182% по сравнению с 2017 годом. На 17% увеличилось количество преступлений на почве ненависти, из которых 60% носили расовый характер.
Рабочая группа ООН по правам человека по лицам африканского происхождения сообщает, что, хотя афроамериканцы составляют 13% населения США, в 2016 г. 24% всех убитых американскими полицейскими были чернокожими. Самым опасным городом для чернокожих является Лос-Анджелес. Здесь полиция убивает по одному человеку каждые пять дней, и в большинстве случаев это черные.

Источник - fondsk.ru
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