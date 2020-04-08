Дефекталов - на свалку. Идеологию "невидимой руки рынка" следует поместить на карантин, - П.Своик

08:45 09.04.2020

Петр Своик: Идеологию "невидимой руки рынка" следует поместить на карантин

Чтобы лучше понять суть и масштаб происходящего на рынке углеводородов, рекомендую, пока сидим в карантине, найти статью "Ключи от кризиса" за подписью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликованную в "Российской газете" еще в феврале посткризисного 2009 года



Петр Своик, "Время", 9 апреля 2020



Чтобы лучше понять суть и масштаб происходящего на рынке углеводородов, рекомендую, пока сидим в карантине, найти статью "Ключи от кризиса" за подписью первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, опубликованную в "Российской газете" еще в феврале посткризисного 2009 года.

Там мировая долларовая система уже названа дефекталом, и вот как раз сейчас мы подходим к дефектальной кульминации, выражающейся в борьбе за главные рынки перед разделением объединенной долларом глобальной экономической системы на региональные.

Идущая сейчас на планете гибридная война имеет вид матрешки: снаружи рынок нефти, внутри - газа, а в самом нутре - новые валютные системы, по швам которых глобализация и разойдется. Коронавирус же - это триггер, искусственный или естественный спусковой крючок и фон основных сражений.

Стратегическая диспозиция по собственно нефтяному-газовому фронту такова: США должны стать снова великими, но у себя на континенте, включая самообеспеченность энергетическими ресурсами. Сланцевую добычу не убьют, но с мирового рынка вытеснят.

Ужатый Евросоюз и только наращивающий могущество Китай заведомо остаются нуждающимися во внешних поставках. Тогда как стратегических поставщиков два - Ближний Восток и Евразийский союз. Причем борьба за контроль над ближневосточными нефтегазопромыслами и маршрутами, включая присутствие России в Сирии, в самом разгаре, тогда как прописанное в договоре о ЕАЭС создание общего энергетического рынка пока в резерве.

Тактика же, переходящая в стратегию, - это трубопроводы против танкеров. Трубопроводы, безусловно, доминируют: не просто дешевле и надежнее, но и навсегда. Страны, стянутые нефтяными и газовыми трубами, по-хорошему обречены на сотрудничество и не могут оказаться по разные стороны геополитики. Но именно поэтому и Евросоюз, и Китай так неохотно соглашаются на следующие трубопроводные проекты и так отчаянно стремятся диверсифицировать свою энергетику и подстраховаться поставками сжиженного газа.

Восстановление стоимости нефти до более-менее комфортных 50-60 долларов за баррель, видимо, произойдет не через годы, а относительно скоро. Но вот что точно не сможет сохраниться в новой нефтегазовой конфигурации, так это продолжение независимого экспорта нашей нефти и металлов в Европу через российские трубопроводы, порты и железные дороги, тем более добываемых не казахстанскими компаниями, а представителями конкурирующих, скажем так, систем.

И еще вот что хорошо бы уяснить как можно скорее: коль скоро наша нынешняя экономическая модель не в циклическом, а в системном кризисе, остро необходимое и верхам и низам недопущение дестабилизации нужно опирать не на поддержку старых механизмов, а на создание новых.

Так, чтобы правительство все же располагало ресурсами по линии государство - граждане, необходима стабилизация по четырем контурам: а) внешний контур - стабильность платежного баланса и курса национальной валюты;

б) бюджетный контур - стабильность наполнения и расходования; в) банковский контур - недопущение обрушения и паники, гарантия сохранения сбережений и кредитования необходимых производств; г) контур жизнедеятельности - платежеспособность населения, поддерживающая бизнес.

А все эти контуры точно требуют принципиально новой роли государственного участия в экономике и управления ею. Например, саму идеологию невмешательства государства в платежный баланс, как и плавающего курса национальной валюты, следует поместить в карантин. Там навсегда и оставить. Иначе рискуем опоздать.