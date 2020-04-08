Австралийцы уверяют, что схимичили эффективную вакцину от вируса

08:51 09.04.2020

Ученые из Австралии нашли лекарство, убивающее COVID-19 за 48 часов

Препарат хорошо известен и входит в список основных лекарств Всемирной организации здравоохранения

сегодня в 03:15, просмотров: 79250



Австралийские ученые сообщили об обнаружении препарата, который практически полностью уничтожает коронавирус COVID-2019 за 48 часов с момента начала применения.



Как сообщает медицинский журнал Antiviral Research, в Австралии по результатам проведенных исследований ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что препарат "Ивермектин" способен эффективно бороться с коронавирусом нового типа.

"Спустя 24 часа после введения препарата в клетки с COVID-19 доля вирусных РНК в клеточных культурах сократилась на 93%.Через 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения... по сравнению с контрольными образцами... То есть применение препарата привело к потере практически всего вирусного материала", - говорится в сообщении, с уточнением, что в настоящий момент препарат Ивермектин хорошо известен медикам и включен в список основных лекарств ВОЗ.

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Инна Васейкина