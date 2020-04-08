Пандемия не помирила Вашингтон с Тегераном, - Д.Моисеев

09:17 09.04.2020

Белый дом намерен наложить вето на запрос Ирана о срочном кредите МВФ



Данила Моисеев

8 апр 2020



Простым иранцам нужны деньги МВФ, но в США опасаются, что до нуждающихся средства не дойдут.

Президент Ирана Хасан Рухани обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой одобрить срочный кредит на сумму 5 млрд долл. для борьбы с коронавирусом. По информации WSJ, Соединенные Штаты собираются запрос заблокировать: у американцев нет уверенности в том, что эти средства использовались бы Исламской Республикой по назначению. Как бы то ни было, Вашингтон не дает возможности предоставить ЕС полноценную гуманитарную помощь Тегерану, от чего в любом случае страдают простые иранцы.



Запрос на предоставление кредита был отправлен еще 12 марта. Стоит отметить, что Иран не пользовался помощью МВФ с 1960 года. Рухани считает, что это обстоятельство должно облегчить получение кредита. "Мы являемся членом МВФ, и если будет какая-то дискриминация Ирана и других стран в предоставлении кредитов, то ни мы, ни мировая общественность этого не потерпим", – сказал он в телеобращении.



На данный момент в стране официально зафиксировано уже 67,2 тыс. случаев заражения COVID-19, более 4 тыс. из них закончились летальным исходом. Но, несмотря на это, уже в субботу бизнесу будет позволено частично возобновить деятельность. Исключение будет сделано только для ряда секторов, правда, пока не ясно, каких именно. Это яркое свидетельство того, что экономическая ситуация в Иране, и так страдающем от американских санкций, стала теперь отчаянной.



И.о. руководителя Общества Красного Полумесяца ИРИ Карим Хеммати 4 апреля заявил, что из-за пандемии работы лишились уже 2 млн иранцев. И эти люди не охвачены никакими пособиями. По оценкам Всемирного банка, за время иранского года (с марта 2019 по март 2020-го) экономика могла потерять 8,7% ВВП, а инфляция составляет 35,1%.



WSJ со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа пишет, что Вашингтон намерен заблокировать запрос Тегерана. Возможно, об этом иранцы знали и раньше. Иранский контр-адмирал Али Шамхани уже 6 апреля публично обвинил США в препятствовании получению средств от МВФ Ираном и назвал действия Вашингтона преступлением против человечности.

Американские власти опасаются того, что полученные деньги будут направлены либо на помощь пострадавшим от санкций секторам экономики, либо вообще уйдут на военные операции на Ближнем Востоке, отмечает WSJ. Также в Белом доме считают, что у Ирана, несмотря на его бедственное положение, и так имеются миллиардные резервы от продажи нефти и газа в Фонде национального развития.



Напомним, США ранее предлагали помощь Ирану медикаментами, однако Тегеран от нее отказался, а аятолла Али Хаменеи напрямую сказал, что Вашингтону он не доверяет и не исключает, что коронавирус был создан американцами.



В случае если запрос Ирана не будет удовлетворен, это будет уже второй прецедент отказа стране-изгою в предоставлении срочного кредита. Недавно МВФ уклонился от запроса в тех же самых 5 млрд долл. Венесуэлы, сославшись на то, что в организации не понимают, кто в латиноамериканском государстве является президентом и кому давать деньги. Близкие к администрации президента США политики тогда, как и в случае с запросом в МВФ Тегерана, выразили сомнения в том, что Каракас будет тратить выделенные средства конкретно для борьбы с коронавирусом.

Затем последовало обреченное на отказ предложение госсекретаря США Майкла Помпео по преодолению политического кризиса в Венесуэле, а также его заявление о возможности ослабления санкций на Тегеран. Это заставило часть западных экспертов подумать, что США действительно готовы пойти на некий компромисс и снизить давление на Иран, КНДР, Венесуэлу и Сирию, о чем просили в Евросоюзе, который готов оказывать этим странам гуманитарную помощь.



Однако ослабления санкционной политики при Дональде Трампе ожидать не приходится, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

"Очень жаль, что коронавирус не стал фактором наведения хотя бы временных мостов между Вашингтоном и Тегераном. США могли бы расширить хотя бы список гуманитарных товаров, поставляемых по наконец-то заработавшей системе INSTEX. Что касается кредита, то американская разведка сомневается, что деньги действительно будут использованы для борьбы с COVID-19 и дойдут до простых людей, а не осядут в карманах посредников, поскольку уровень коррупции в Иране очень высокий", – сказал эксперт "НГ".



Сажин отметил, что при нарастании радикальных настроений в Иране, особенно в элите, влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР) увеличилось. Вполне вероятно, что именно в КСИР решали бы, куда потратить средства, полученные от МВФ. Но, несмотря на это, эксперт все-таки считает, что решение США наложить вето на кредит было бы непродуктивным, поскольку оно лишает иранцев какой-либо помощи совсем.