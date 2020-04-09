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Зияющие пустоты, или Три с половиной ВВП. Мировой долг стремится к новым рекордам
11:07 09.04.2020

Уровень глобального долга - как государственного, так и домохозяйств, корпораций, финучреждений - за прошлый год увеличился на $11 трлн, превысив $255 трлн, или 322% мирового ВВП, подсчитали в вашингтонском Institute of International Finance. В этом году на фоне борьбы с пандемией COVID-19 и обширного фискального стимулирования со стороны правительств прирост чистых заимствований может заметно ускориться. В результате, по подсчетам экспертов, по итогам 2020 года объем глобального долга может вырасти до 342% ВВП.
Объем глобального долга за прошлый год увеличился на $10,8 трлн, до $255,3 трлн, говорится в обзоре Institute of International Finance (IIF). Теперь размер общего долга эквивалентен 322% ВВП. В 2018 году прирост показателя был значительно меньшим - лишь $3 трлн. Долг вне финансового сектора увеличился за год с $183 до $192 трлн, в том числе обязательства правительств выросли на $4,3 трлн, до $70 трлн, корпораций - на $2,8 трлн, до $74,2 трлн, домохозяйств - на $1,9 трлн, до $48 трлн.

У США и зоны евро сопоставимый уровень госдолга (101,9% и 101,8% соответственно). Уровень китайского госдолга невысок - 53,7%, однако у нефинансовых корпораций этой страны он достиг 150,3% ВВП. У развивающихся стран долг в прошлом году увеличился на $3,4 трлн, до $71 трлн. В итоге соотношение нагрузки к ВВП в этих странах выросло до 220%. У России показатели оставались достаточно низкими по мировым меркам - нагрузка домохозяйств выросла с 17% до 18,8%, нефинансовых корпораций - с 45,6% до 46%, финансового сектора - с 9,8% до 11,5%, уровень госдолга увеличился с 14,6% до 15,7% ВВП.

По сравнению с ситуацией, существовавшей до кризиса 2008 года, правительства увеличили долговую нагрузку вдвое - с $35 до $70 трлн.

Причем на США и Китай пришлась половина этого прироста (в Испании, Японии, Франции, Италии и США прирост размера долга к объему ВВП составил более 40 процентных пунктов). Домохозяйства за это время нарастили долги не так значительно - с $35 до $48 трлн. Долг нефинансовых корпораций вырос более чем на 70%, до $74 трлн.
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Нынешнее резкое падение объемов прибыли корпораций и массовые увольнения работников уже осложнили погашение долгов бизнесом и домохозяйствами, предупреждают в IIF. Эксперты центра отмечают, что компании с недостаточными резервами наличности могут столкнуться с существенными проблемами, если начавшийся кризис не будет коротким, а отскок в экономике - не таким быстрым, как некоторые ожидают.

"Это отрезвляющие данные на фоне того, как правительства разных стран готовятся бороться с пандемией коронавируса фискальными стимулами - в этом году уровень долга вырастет значительно",- полагают в институте. В марте уровень госзаимствований уже оказался более чем вдвое выше среднемесячного за 2017–2019 годы ($2,1 трлн против $0,9 трлн). При реализации сценария, когда чистые заимствования правительств в этом году будут вдвое выше, чем в прошлом, мировая долговая нагрузка вырастет до 342% ВВП (с учетом трехпроцентного спада в мировой экономике). "Обширные фискальные и монетарные стимулы необходимы для купирования рисков нехватки ликвидности и банкротств, однако такое значительное смягчение может усилить долговые дисбалансы и неравенство в доходах",- замечают авторы доклада.
Татьяна Едовина
Газета "Коммерсантъ" №64 от 09.04.2020, стр. 2

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586419620
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