Как Азия справляется с вирусом и что она может посоветовать России

12:34 09.04.2020

Сводки с Восточного фронта



Ухань, родина нового коронавируса, впервые после введения масштабного карантина разрешает жителям покидать город. Пока ситуация в Китае улучшается, Япония - испытывает новые проблемы: в стране объявлено чрезвычайное положение, анонсирован масштабный проект помощи экономике. Обозреватель "Ъ" Алексей Наумов в конце прошлой недели принял участие в видеоконференции, устроенной корпорацией развития ВЭБ.РФ, изучил, что предпринимают страны Азии для борьбы с эпидемией, и убедился, что никаких специфических рецептов для России у них нет.



Экономика падает



Корпорация развития ВЭБ.РФ пригласила двух гостей - исполнительного декана Института финансовых исследований Чунъян при Китайском университете Жэньминь Ван Вэня и научного сотрудника Sasakawa Peace Foundation, специалиста по японо-китайским и японо-российским отношениям Тайсуке Абиру.



Начали с расстановки сил: Ван Вэнь рассказал, что в Китае, несмотря на победу над коронавирусом, ситуация остается напряженной - почти все китайцы до сих пор носят маски, кинотеатры, школы и университеты открываются постепенно, обучение до сих пор в основном удаленное.



Состояние экономики пока не радует, но потом будет лучше. "В феврале все было очень плохо",- заявил господин Ван, представив статистику, согласно которой практически все показатели продемонстрировали падение от 10 до 15%.



Я думаю, в первом квартале мы увидим падение на 1% ВВП, во втором - рост на 4–5%, в третьем - рост на 5–6%. За год суммарный рост составит порядка 3,5–4%",- прогнозировал китайский эксперт.



Упоминая о проблемах, с которыми столкнулась КНР, Ван Вэнь не преминул покритиковать США. "Соединенные Штаты, а особенно госсекретарь Майк Помпео, обвиняли Китай в сокрытии информации о коронавирусе, который они вообще называли "китайским вирусом"",- обличал он заокеанских партнеров. По словам Ван Вэня, только Китай может произвести столько медицинских масок, сколько необходимо всему человечеству, но "некоторые страны" не верят китайскому качеству и потому сталкиваются с дополнительными проблемами.



В КНР открылось большинство розничных магазинов



Еще он обвинил американцев в излишнем высокомерии: "Им не стоило думать "это китайский вирус, пусть справляются сами". Если бы подготовка началась на месяц раньше, возможно, все было бы лучше!" По крайней мере, с последним тезисом не согласиться было сложно: число случаев COVID-19 в США перевалило за 360 тыс., погибших уже больше 10,5 тыс.



В Японии, по словам представителя этой страны Тайсуке Абиру, ситуация в целом была не слишком критической. "Если принимать во внимание смертность на тысячу человек, Япония неплохо справлялась, не вводя жесткий обязательный карантин. Тем не менее с середины марта число зараженных росло, и потому экспертный совет при правительстве рекомендовал премьер-министру объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы не было взрывного роста заболевших",- сказал господин Абиру. Как стало известно вскоре после виртуального мероприятия, глава японского правительства Синдзо Абэ действительно ввел режим ЧС в ряде регионов с 7 апреля, не вводя карантин. Санкций за нарушение призыва сидеть дома и не собираться группами не предусмотрено.



Экономика от этого наверняка понесет дополнительные потери, но и сейчас ситуация не слишком радужная. Как сказал господин Абиру, в феврале число приехавших в Японию снизилось на 58%.



Это важно, поскольку некоторые города - например, Осака - зависят от притока туристов из других стран вроде Китая и Южной Кореи. Кроме того, в марте упала розничная торговля на 43%, что также легло на экономику тяжелым бременем. К тому же шесть из восьми автопроизводителей временно приостановили производство из-за остановки цепочек поставок. "Очевидно, что коронавирус увеличивает риск рецессии",- мрачно подытожил он.



Денежный вопрос



Отдельно эксперты остановились на мерах, которые власти принимают для помощи гражданам и бизнесу. Перед Китаем, по словам Ван Вэня, сейчас стоит вопрос восстановления экономики после масштабного карантина. "Сейчас уровень безработицы больше 5,5% - учитывая размер нашего населения, это очень много. Власти хотят поощрить создание рабочих мест, открытие фабрик, магазинов, кинотеатров, но и предотвратить при этом распространение вируса. Найти баланс между этими целями - самое важное и сложное",- сказал он. Господин Ван также подчеркнул, что власти целенаправленно помогают простым людям, в частности, снижают налоги и арендные платежи.



"Мы только в начале кризиса",- охарактеризовал японскую ситуацию Тайсуке Абиру. По его словам, однако, уже определено, что наиболее нуждающиеся семьи получат денежные выплаты, а малому и среднему бизнесу выделят субсидии, чтобы сохранить рабочие места.



Кроме того, правительство думает над тем, чтобы стимулировать не только государственные, но и частные банки выдавать беспроцентные кредиты. Спустя пару дней после разговора Токио обнародовал масштабный проект помощи экономике почти на $1 трлн (20% ВВП страны), который и должен помочь людям пережить тяжелые времена.



Оба эксперта, однако, согласились, что, пусть сейчас глобализм пошатнулся, а трансграничные бизнес-связи нарушены, будущее все равно за взаимодействием и многосторонними форматами. "В краткосрочной перспективе глобализации ждать ничего хорошего не придется. В среднесрочной и долгосрочной перспективе пандемия заставит нас пересмотреть наши ценности и идеологию, мы узрим пользу международного взаимодействия. Пандемия - наш общий враг, а страны между собой враждовать не должны. Нам нужно создать систему глобального здравоохранения, чтобы защитить всех",- уверял онлайн-аудиторию господин Ван.



Япония вводит режим чрезвычайной ситуации



"Нам нужно взаимодействие. Хорошо, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились сотрудничать по вопросу борьбу с вирусом. В США распространена пессимистичная точка зрения: после победы над коронавирусом США потеряют позиции лидера мире, но ведь вопрос не в том, кто будет лидером, а в том, как преодолеть кризис,- и ключ во взаимодействии",- вторил ему господин Абиру.



Под конец мероприятия был затронут вопрос "лучших практик": какие уроки может извлечь Россия из японской и китайской ситуации. Правда, высказаться по этому вопросу дали лишь китайскому эксперту - опять же, пожалуй, на правах самопровозглашенной державы-победительницы коронавируса. И тот произнес прочувствованный монолог.



"Россия - друг Китая, мы очень уважаем ее,- начал он неторопливо.- Я дам вам два совета. Первый: нужно обратить внимание на коллективные ценности, ценности всего общества. Право на жизнь важнее права на свободу - большинство громадного населения Китая прошлые два месяца сидели дома и не выходили, пожертвовав свободой! Это сократило распространение вируса в стране. А когда они стали выходить на улицу, каждый стал носить маску и часто ее менять. Прошу вас: носите маски! Носите их, чтобы защитить свое здоровье и здоровье других людей!"



Второй совет был еще более многозначительным. "Надо координировать действия людей и правительства,- снова сбавил темп Ван Вэнь, но внезапно снова быстро его набрал.- Дайте власти определять, что нужно делать,- мы не можем противостоять вирусу в одиночку, а государство может! Так дайте ему еще больше власти!" Тут китайский гость осекся и дружелюбно сообщил, что это, конечно, вопрос культуры, и предложенное им решение больше соответствует восточным ценностям, а не западным. На этом виртуальная конференция завершилась - вновь без красивых подробностей, подходящих для окончания репортажа.



Авторы: Алексей Наумов