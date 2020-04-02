У европейцев одна извилина. И эпидемия это доказала, - "Хуаньцю шибао"

12:39 09.04.2020 Даже сейчас, когда умирают тысячи людей, европейцы продолжают упрямиться. Успешный опыт азиатских стран позволил бы избежать многочисленных жертв, пишет издание, но Запад и здесь решил действовать наперекор, за что теперь расплачивается.

Хуаньцю шибао (Китай): западным людям не должно быть так сложно надевать маски



Редакционная статья

Отношение американского общества к тому, следует ли носить маску для предотвращения распространения эпидемии, постепенно меняется. Центры контроля заболеваний США заявляют, что они разрабатывают новое руководство, в котором, возможно, будет указано, что здоровые люди тоже будут обязаны надевать медицинские маски в общественных местах, и президент США Дональд Трамп сказал, что он дает свободу действий по этому вопросу. Кроме того, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти публично порекомендовал всем гражданам носить немедицинские маски в общественных местах, и он также стал первым американским мэром, выпустившим подобное обращение.



Эти изменения стоят одобрения. С момента возникновения этой вспышки эпидемии многие западные медицинские работники и специализированные организации настаивали на том, что здоровым людям не нужно носить маски в общественных местах. Они рекомендовали ношение масок только для медицинского персонала, пациентов и людей, ухаживающих для больными. Это утверждение постоянно ставилось под сомнение: если маски эффективны для защиты медицинского персонала, почему обычные люди не нуждаются в них? Где проходит граница в данном вопросе?

Очевидная эффективность Китая и некоторых азиатских стран и регионов в борьбе с эпидемией и тот факт, что азиаты не отказывались носить медицинские маски, наконец, привлекли к себе внимание западного сообщества. Недавно некоторые медицинские работники в Соединенных Штатах и Европе для того, чтобы стимулировать изменения в сознании людей относительно масок, начали громко призывать к их ношению. Главные западные и американские СМИ, такие как The New York Times и CNN, тоже начали публиковать статьи о масках, которые возможно играют роль в борьбе с эпидемией, поскольку помогают азиатам.



Медицинские маски могут помочь в защите людей от инфекции. Нетрудно подтвердить научный характер этого утверждения, к тому же, азиатский опыт в этом плане очень богат. Надо сказать, что чрезмерная культурная самоуверенность США и европейских стран помешала им уделить серьезное внимание этому вопросу, а опыт Азии уже давно ими игнорируется.



Теперь некоторые люди в США и Европе начали сожалеть об этом. В одной из статей CNN задается вопрос: если бы западные люди носили маски с января, скольких заражений удалось бы избежать? Действительно, Южная Корея и Япония - это страны, где вспышки эпидемии произошли почти одновременно с Италией. Модели общественных организаций Кореи и Японии очень похожи на европейские, но в обеих странах эпидемия прошла очень мягко, почему так произошло? Очевидно, одной из важный причин этого является то, что жители Южной Кореи и Японии не отказывались носить медицинские маски.



Невозможность научного понимания роли масок зависит не только от психологического воздействия давнего недоверия к азиатскому опыту, но и от препятствий, чинимых прагматизмом: масок недостаточно. Укрепление традиционных знаний способствовало уменьшению используемых обществом медицинских масок, чтобы передать их тем, кому они действительно необходимы - медицинскому персоналу.



Однако развитие ситуации начинает давить на людей: если ты не уважаешь действующий закон, это, в свою очередь, приведет тебя к убыткам. Этот цикл переосмысления роли масок, несомненно, был достигнут ценой большого количества жизней. Можно предвидеть, что общественный облик европейских и американских городов скоро будет меняться один за другим, и маски станут его заметным элементом. В супермаркетах и на станциях метро все больше людей будут использовать маски, чтобы защитить себя.



Это своего рода урок западному миру. Современная наука, в том числе и современная медицина, возникла на Западе. Более 100 лет назад китайцы восхищались "мистером Демократия" и "мистером Наука", выходцами с Запада и Америки. "Мистер Наука" - это западная наука. Тем не менее в вопросе о масках Западу долгое время не удавалось подстроиться под ситуацию и взять эпидемию под контроль, и казалось, что Запад отдалился от собственного "мистера Наука". Это стоило дополнительно переосмыслить.



Чтобы ценить и уважать опыт незападных обществ, нужно иметь больше культурной и политической скромности, что необходимо для усиления западного мира. Западные элиты больше не могут смотреть на то, что происходит в мире, лишь с точки зрения Запада. На самом деле все больше человеческой практической деятельности и передовых исследований уходят с Запада. Если правильно оценивать эти изменения, сбор идейных материалов с более широкой мировой перспективы и непрерывное развитие в ногу со временем будет не только полезной, но и важной практикой для западных людей.



Комментарии читателей:

Пользователь_Хуаньцю_WfDYvP: Говорят, что западные люди умны и даже слишком умны, но некоторые из них настолько глупы, что их смерть будет "глупой смертью". Когда разразилась эпидемия коронавируса, самое естественное, что можно было сделать, - это носить маски. Однако носить маску в глазах европейцев - это тяжелейшее преступление, поскольку они считают, что только больные коронавирусом люди должны носить маски. Причина, по которой эпидемия сегодня в Европе и Соединенных Штатах так сильно распространилась, - это все из-за того, что они сами навлекли на себя беду и вот результат. Западные люди должны оставить собственную глупость, чтобы не болеть.

Пользователь_Хуаньцю_TxFHCP: У западных людей одна извилина, по этому отказу носить маски можно все увидеть.

pindan365: Смотрю, как европейцы отказываются надевать маски и думаю, что это очень смешно…

lwl1965: Ни в коем случае не надевайте! Это может затронуть право на свободу демократических стран.

Лэ Фань: Современная наука берет начало на Западе, но самое смешное то, что немногие западные жители действительно верят в свою науку, в особенности это касается молодежи: они готовы больше поверить в теории заговора, теологию, метафизику и разные сектантские ереси. По контрасту если посмотреть на Китай, то подавляющее большинство людей преклоняется перед наукой и даже критикуют с научной точки зрения некоторые традиционные культуры, которые не должны финансироваться за счет науки, поскольку не используют научные методы. Этот мир действительно удивительный.

cym: В течение тысячелетий Восток слишком много внимания уделял гуманитарным наукам, поэтому утратил главенство в естественных науках и позволил Западу возглавить эту область. Однако Восточный Дракон уже пробудился, догнав и превзойдя западные естественные науки. Время скорректировалось до исторической закономерности, "Алеет Восток" и солнце встает. Человечество вступило в новый исторический момент.

Пользователь_Хуаньцю_rW7iFP: Это западный образ жизни, носят они маски или нет - мы не должны критиковать. Нам лучше нужно приложить собственные силы и разобраться со своей эпидемической ситуацией.

Во сне вернулся в Чжаогэ: Это все потому, что западные люди уверены в собственной правоте и из-за этого безрассудно вредят сами себе. Они полагали, что обладают крепким здоровьем, и думали, что коронавирус - это всего лишь какой-то новый грипп, поэтому не ожидали, что эпидемия будет такой свирепой. Тут уж точно нельзя не сказать: что посеешь, то и пожнешь.

best-top: Если не носить маски, это в основном вредит пожилым людям, тогда можно и пенсию им не выплачивать.

Дружный веселый коллега: Горе от ума! Европейцы, чтобы доказать, что они отличаются от китайцев, решили не носить маски, потому что думали, что и так победят эпидемию, а теперь так расплачиваются! Чтобы избежать ситуации, в которой им придется платить Китаю (чтобы закупить китайские маски), они игнорируют катастрофический вред, который коронавирус причиняет людям! Неужели это и есть система ценностей и прав западного мира?! Может быть, все это ради того, чтобы решить проблему со старением населения?!

Безумный огненный дракон: Мозг - вещь хорошая. Я предлагаю, чтобы у тех европейцев, которые наиболее высокомерны, тоже вырос наконец мозг… Кстати, пока вы еще не заболели, позвольте вашему мозгу немножко напрячься, чтобы не позволить вам умереть…

Ивовый дядя: Идея защищаться с помощью масок изначально пришла с Запада, а потом они от нее отказались. Сейчас, если вы уважаете науку, немедленно надевайте маски, чтобы защитить себя.

Пользователь_Хуаньцю_FOB12T: Эта коронавирусная пневмония научила всегда считающих себя правыми европейцев наконец носить маски! Они пожертвовали столькими жизнями, чтобы прийти к пониманию, что носить маски нужно.

Ласковый отвергнутый мальчик: Одна простая маска может не только заткнуть рот западным людям, но и надавить на их упрямые нервы.

Безлунная ночь в малонаселенной деревне: Можно же вдыхать свободный "демократический" воздух, зачем им вообще нужны маски?

qiuqiukk: Во-первых, западные эксперты выдвигают несколько гипотез против медицинских масок: метод ношения маски зачастую неправильный, они неэффективны и могут иметь противоположный эффект: вирус с рук случайно попадает на маски, а маска затем используется повторно и так далее. Такое мнение сложилось на основании поведения офисных сотрудников. Информация не была проверена, а лень пользователей и нежелание обучаться, как правильно носить маски, сделали свое дело.

Во-вторых, очень странно, что как раз до эпидемии коронавирусной пневмонии западные СМИ высмеивали нежелание индийцев носить маски при повышенном загрязнении воздуха в Индии. Это глупо, поскольку при таком серьезном загрязнении воздуха простые маски не будут иметь никакого толка, к тому же, их использование также никак не контролировалось. Когда из-за огромных лесных пожаров в Австралии воздух стал слишком грязным, правительство поощряло людей надевать маски, и никто тогда не ставил под сомнение практичность их использования.



В-третьих, некоторые люди на Западе, которые носили маски, были избиты, но СМИ умолчали об этих случаях, куда же делось хваленое уважение прав человека на Западе? Серьезность эпидемии на Западе тесно связана со свободой личности, которую они поддерживают. Австралийцы, когда началась эпидемия коронавируса, не обращая внимания на предупреждения правительства, путешествовали на лайнерах по разным странам (исключая Китай), и всего неделю спустя эпидемия разразилась по всему миру. На борту лайнеров застряло несколько тысяч австралийцев, и из-за их громких рыданий Министерство здравоохранения опять халатно допустило высадку всех пассажиров на землю, где никто их не осматривал, и в результате эпидемическая ситуация снова ухудшилась. Австралийцы, застрявшие в разных странах, столкнулись с трагической ситуацией и потратили огромные суммы денег, чтобы поскорее вернуться на родину, что привело к колоссальному давлению на медицинскую и социальную системы, а также к панике. Споры по поводу масок ясно показывают недостатки западной культуры.



2 апр. 2020 Источник - ИноСМИ

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