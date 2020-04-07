Соединенные Штаты на этой неделе готовятся к "санитарному Перл-Харбору", - Le Figaro

13:20 09.04.2020

7 апреля 2020 г.

Адриан Жольмес | Le Figaro



"(...) США готовятся к резкому увеличению числа жертв эпидемии COVID-19. Хотя число смертей, зарегистрированных на их территории, в понедельник превысило десятки тысяч, заявления органов здравоохранения были недвусмысленными: худшее еще впереди", - пишет корреспондент LeFigaro в Вашингтоне Адриан Жольмес.



"Очень трагично, что нам приходиться говорить об этом в начале Страстной недели, потому что, откровенно говоря, это будет самая тяжелая и печальная неделя в жизни большинства американцев", - заявил главный хирург США, вице-адмирал Джером Адамс в интервью телеканалу FoxNews. Чтобы подчеркнуть серьезность момента, офицер, который руководит федеральной службой здравоохранения, сравнил его с другими национальными трагедиями: "Это станет нашим Перл-Харбором, нашим 11 сентября, но эта трагедия не будет локализована. Она будет происходить по всей стране. И я хочу, чтобы Америка это поняла".

"(...) Наиболее пострадавшими штатами остаются Нью-Йорк и Нью-Джерси. Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в городах Нью-Йорк, Детройт и Новый Орлеан, хотя число смертей в Нью-Йорке в воскресенье впервые снизилось. Число случаев заражения COVID-19 быстро растет в Пенсильвании, штат Колорадо, и в федеральной столице Вашингтоне.



По мнению американских властей, на данном этапе единственным способом остановить волну эпидемии являются меры по сокращению социального взаимодействия. Власти напомнили американцам о важности максимально ограничить свои перемещения: "Сейчас не время ходить по магазинам или по аптекам", - повторила доктор Дебора Биркс, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса. Но, несмотря на серьезность момента, федеральное государство довольствуется лишь выдачей рекомендаций. На государственном уровне не было издано указа об обязательном карантине", - отмечает автор статьи.

"(...) Но помимо президентской воли, специфика американской реакции объясняется федеративным устройством Соединенных Штатов. Вашингтон может принять меры, применимые к государственной границе, как это сделал Трамп, приостановив полеты в Китай в конце января, а затем закрыв границы с Канадой и Мексикой, однако такие меры общественного здравоохранения, как карантин или социальное дистанцирование, лежат на обязанности штатов и муниципалитетов", - поясняет журналист.



"Некоторые штаты быстро приняли решительные меры по сдерживанию эпидемии, например Майк Девайн, губернатор штата Огайо, который в начале марта отменил крупный фестиваль бодибилдинга в Колумбии. Его раскритиковали, поскольку тогда в его штате еще не было зарегистрированных случаев заболевания, теперь же губернатор-республиканец оценивается как образец осторожности и предвидения", пишет LeFigaro.

"(...) Несмотря на то, что большинство американских штатов на прошлой неделе в конце концов выпустили приказы или рекомендации по ограничению передвижения, путешествовать по Соединенным Штатамдо сих пор разрешается. Более того, пять штатов не приняли никаких ограничительных мер: это Северная Дакота и Южная Дакота, Небраска, Арканзас и Айова", - говорится в статье.

"Между тем, многие губернаторы более или менее открыто критикуют отсутствие координации на государственном уровне. Трамп навязал собственный стиль отношений между федеральным правительством и губернаторами. Засчитывая очки тем, кто выражаем ему благодарность за его действия, он демонстрирует свое недовольство малейшей критикой, - отмечает издание. "У нас очень хорошие отношения с губернаторами, - объяснил он со своей обычной откровенностью, - но знаете, должно быть двустороннее движение, они тоже должны хорошок нам относиться".

"(...) От качества этих отношений иногда, похоже, зависит распределение федеральной помощи в плане предметов медицинского назначения и оборудования. По данным издания The Washington Post, некоторые демократические штаты, такие как Мэн или Массачусетс, получили лишь от 5% до 17% запрошенных материалов, включая защитные маски. Однако штаты, которые возглавляются теми губернаторами, у которых лучшие отношения с Трампом, такие как Флорида, в короткие сроки получили все запрошенные ими материалы", - комментирует корреспондент.

"(...) Предстоящие недели вскоре должны будут показать, достаточно ли таких децентрализованных ответных действий или же Соединенным Штатам придется принимать более жесткие меры - впервые в своей истории вводить ограничения на передвижение своих граждан", - резюмирует Адриан Жольмес.



Источник: Le Figaro