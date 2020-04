Во времена коронавируса в США быстро возобновилась война между красными и голубыми, - Адриан Жольмес

13:29 09.04.2020

8 апреля 2020 г.

Адриан Жольмес | Le Figaro

Во времена коронавируса в США быстро возобновилась война между красными и голубыми

"(...) Эпидемия COVID-19, распространяющаяся по Соединенным Штатам во время президентской кампании, не уменьшила глубокого антагонизма между республиканцами и демократами. И несмотря на то, что из-за количества жертв и ощущения нападения на их территорию американцы стали сравнивать этот кризис с двумя последними национальными травмами, такими как внезапное нападение японцев на базу Перл-Харбор в 1941 году и теракты исламистов 11 сентября 2001 года, эпидемия не способствовала объединению представителей политического класса. Чувство национального единства, возникшее в тот момент, когда Конгресс единодушно проголосовал за исключительные меры по поддержке экономики, оказалось недолгим", - пишет журналист Le Figaro Адриан Жольмес.



"Вскоре вновь одержала верх враждебность между "красной" Америкой, то есть сторонниками Трампа, и Америкой "голубых" демократов. Американская политика практически без переходного периода переключилась со скандала "Украинагейт" на COVID-19 и на кризис в области здравоохранения и применила те же узкополитические рамки интерпретации. Коронавирус стал новым предметом раздора, разжигаемого такой по-прежнему вызывающей разногласия личностью, как Трамп, который все так же занимает центральное место", - говорится в статье.

"Со стороны демократов приговор был вынесен незамедлительно и обжалованию не подлежал. Эпидемия явилась последней на сегодняшний день катастрофой президентства Трампа. "70 дней задержек, отказов и горестей", - гласил в воскресенье заголовок в газете The Washington Post, очень критично относящейся к президенту. Газета The New York Times, находящаяся в наиболее пострадавшем городе США, почти ежедневно сообщает о несерьезности, с которой администрация Трампа относится к пандемии, а также о ее противоречиях и дезорганизации правительства", - передает автор статьи.

"(...) Республиканцы восприняли кризис явно противоположным образом. Как только в США появились первые случаи COVID-19, они начали воспринимать эпидемию как новое медийное наступление со стороны своих противников, - отмечает Жольмес. - Сам Трамп несколько раз выдвигал такое предположение. "Теперь демократы политизируют коронавирус, - заявил он своим сторонникам во время одного из своих последних предвыборных выступлений в Южной Каролине 28 февраля. - Они пытались сделать это с Россией... Они пытались сделать это с импичментом... Это их новые козни".

"Такер Карлсон, звездный ведущий Fox News и один из первых, кто предупредил Трампа о том, что эпидемия опасна и к ней надо отнестись всерьез, рассказал в интервью журналу Vanity Fair, насколько ощущение политизации кризиса способствовало первоначальному скептицизму республиканцев. "Многие избиратели Трампа считали, что вся информация предназначалась для того, чтобы навредить ему. И были абсолютно правы... Вот почему, когда появился новый вирус из восточного Китая, они склонны были думать, что все это лишь прикрытие, направленное против Трампа... Поэтому было очень трудно убедить их в том, что на этот раз это был не политический вопрос".

"С тех пор республиканский дискурс изменился. Трамп сделался президентом военного времени, вокруг которого следовало сплотиться. Критики обрушились на его предшественника Барака Обаму, который, по их мнению, оставил ему в наследство неэффективную больничную систему, и на демократов, обвиненных в подрыве его усилий по пресечению распространения коронавируса", - пишет Le Figaro.



"(...) Между тем, отдельные признаки указывают на то, что распространение эпидемии и увеличение числа жертв способны несколько изменить атмосферу, - считает автор публикации. - В понедельник кандидат от демократов Джо Байден, соблюдающий карантин в своем доме в Делавэре, позвонил Дональду Трампу. "Я всегда думал, что он хороший парень", - сказал Трамп в непривычной для него манере.



Источник: Le Figaro