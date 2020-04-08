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Десятки саудовских принцев заражены коронавирусом. Наследника престола и короля эвакуировали из Эр-Рияда
13:38 09.04.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Около 150 саудовских принцев больны коронавирусом нового типа, сообщает американская New York Times со ссылкой на свои источники в королевстве. В Эр-Рияде приняты экстренные меры для того, чтобы спасти жизни политической элиты.

По данным New York Times, инфекция диагностирована у 150 принцев. Король Сальман и его сын кронпринц Мухаммед покинули столицу и в течение последних дней руководят королевством из резиденции на берегу Красного моря. Наблюдатели полагают, что жесткие ограничения, принятые в стране в связи с коронавирусом нового типа, связаны именно с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Накануне министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа заявил, что число зараженных новым коронавирусом на территории Саудовской Аравии может в самое ближайшее время достичь 200 тысяч. По его словам, "результаты четырех независимых исследований указывают, что в течение ближайших недель число зараженных конавирусом в королевстве составит от 10 тыс. до 200 тыс". Вместе с тем он выразил уверенность, что руководство страны "в период от 4 месяцев до года самым оптимальным образом справится с пандемией коронавируса".
Король Саудовской Аравии в связи с пандемией издал указ об отмене всех судебных решений о заключении в тюрьму должников по частным искам. Осужденные по таким досье должны быть на время отпущены. Кроме того, Сальман аннулировал судебные решения, разрешающие детям посещать одного из разведенных родителей.
Крупными очагами болезни являются бедные кварталы в крупных городах, где живут работающие в сфере услуг мигранты из арабских стран и Юго-Восточной Азии. Они имеют ограниченный доступ к саудовскому здравоохранению, несмотря на то что составляют треть населения страны.

Источник - ng.ru
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