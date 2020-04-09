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Какова вероятность заразиться вирусом через продукты и дверные ручки? - Die Zeit
14:22 09.04.2020

9 апреля 2020 г.
Коринна Шепс | Die Zeit

"На продуктах питания, деньгах и дверных ручках - коронавирус можно обнаружить повсюду. (...) Согласно тому, что известно науке, надежнее всего от заражения защищают три вещи: соблюдать дистанцию, мыть руки и не дотрагиваться до лица. Но целесообразно ли помимо этих рекомендаций принимать и другие меры предосторожности?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.
"В случае с Sars-CoV-2 передача возбудителя контактным путем играет второстепенную роль в сравнении с заражением воздушно-капельным путем. Тем не менее, в последние недели большое внимание привлекло исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine и посвященное устойчивости частиц вирусов на поверхностях. При этом исследователи Национального института здравоохранения, учреждения британского министерства здравоохранения, сравнили особенности нового Sars-CoV-2 с характеристиками старого Sars-CoV-1, который вызвал эпидемию в Азии в 2003 году".
"В рамках эксперимента они нанесли жидкость с двумя типами коронавирусов на пластик, картон и металл и наблюдали, как долго они будут сохранять свою вирулентность. В лабораторных условиях последние неустрашимые остатки вируса продержались на нержавеющей стали и пластике три дня. Это представляет принципиальный интерес, так как эти материалы часто используются в больницах, - отмечает издание. - Однако практическая значимость этого исследования для повседневной жизни очень ограничена: остается неясным, могут ли оставшиеся частицы вируса вообще проникать в человеческий организм и заражать его".
Также мало известно и о том, какой должна быть инфицирующая доза Sars-CoV-2, указывает автор статьи.
Несколько дней назад китайские ученые опубликовали в научном журнале Lancet еще одно небольшое исследование. "Они также изучили стабильность вируса Sars-CoV-2 в искусственных лабораторных условиях на пластике и стали, а также на купюрах и хирургических масках. Они также изучили, при какой температуре при оптимальных лабораторных условиях (и тем самым далеких от обычной жизни) вирусы дольше все сохраняют свою вирулентность. В среде клеточной культуры и при четырех градусах оставшиеся частицы Sars-CoV-2 обнаруживались спустя 14 дней, при 56 градусах возбудитель полностью исчезал за полчаса, при 70 градусах - за 5 минут. "Наиболее интересный вывод состоит в том, что на внутренней и внешней поверхности хирургических масок вирусы сохранялись дольше, чем на стекле или купюрах", - говорит Йонас Шмидт-Ханазит, вирусолог Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта. Но и это исследование не дает убедительных выводов о реальном риске заражения через окружающие нас предметы", - говорится в статье.
"Чтобы серьезно прояснить это, следовало бы целыми днями наблюдать за множеством пациентов с Covid-19 в их жилье, повсюду, где они находились, брать анализы и параллельно смотреть, сколько инфицирующего вируса имеется в их верхних дыхательных путях", - говорит Шмидт-Ханазит. Его коллега Хендрик Стрик из Университетской клиники Бонна отчасти пытался осуществить это в районе Хайнсберг, бывшем эпицентре заражения. В частности, он брал пробы с дверных ручек в семьях, где были заболевшие, - однако там не было обнаружено вирусов, которые все еще были бы способны к размножению и теоретически были бы заразными".
Какие же практические выводы можно сделать для повседневной жизни? "Вероятность того, что я возьму именно тот стаканчик йогурта, на который только что кашлянул другой, так что подцеплю инфицирующую дозу вирусов и сразу же дотронусь до своего лица, крайне мала", - говорит Шмидт-Ханазит. (...) По его словам, те, кто так будут чувствовать себя спокойнее, могут на некоторое время оставлять продукты на балконе. Это не повредит. Но главное, нужно всегда мыть руки сразу по возвращении домой", - передает издание.
"Сам эксперт всегда моет фрукты и овощи каплей средства для мытья посуды, так как такие детергенты, в том числе и жидкое мыло, сразу уничтожают вирусы. Однако исследований о такой практике нет", - отмечается в публикации.
"Тому, кто носит в супермаркете или в общественном транспорте маску, следует мыть или дезинфицировать руки до того, как ее надеть или снять, а также дотрагиваться только до завязок маски за ушами. Тканевые маски необходимо хорошо просушивать на воздухе. Как только на них появляется влага, они становятся бесполезными. Вирусолог Кристиан Дростен из клиники "Шарите" недавно напомнил в Twitter о том, что тканевые маски можно проглаживать утюгом".
"Но чтобы лучше защитить людей по пути в супермаркет или на работу, некоторые меры в любом случае должны принять и политики. "На мой взгляд, на каждом углу давно следовало бы установить диспенсеры с антисептиком, в каждом поезде, в каждом супермаркете, у каждого светофора", - говорит Герд Антес, медицинский статистик из Фрайбурга".

Источник: Die Zeit

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586431320
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