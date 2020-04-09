Дам - всем! Дарига Назарбаева обещает поддержку каждому каз-гражданину

14:25 09.04.2020

Дарига Назарбаева: Ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки

Также спикер Сената выразила слова благодарности всем, кто помогает бороться с коронавирусом и справляться с проблемами.



Депутаты Сената Парламента РК поддерживают антикризисные меры, принимаемые главой государства и Правительством в условиях чрезвычайного положения. Об этом сообщила спикер Палаты Дарига Назарбаева, отметив, что все меры "своевременны и необходимы", передает корреспондент zakon.kz.



Вчера вышла глубокая, искренняя, мудрая статья Елбасы. Простые, понятные каждому и заряженные энергией и верой в наш народ слова. Елбасы глубоко проанализировал ситуацию в мире, возникшую из-за пандемии коронавируса, дал свою высокую оценку предпринимаемым государством мерам по охране здоровья наших граждан, поддержке населения и экономики страны в этих непростых условиях, - сказала Назарбаева.



По ее словам, самое главное надо понимать, что ни один человек, ни один гражданин страны не останется без поддержки в период тяжелых испытаний. Для этого у государства имеются все необходимые ресурсы.



Елбасы всецело поддержал антикризисные меры, принимаемые руководством страны и призвал нас всех поддержать Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Правительство. Думаю, выражу общее мнение всех сенаторов, если скажу, что вчерашнее Обращение Лидера нации даст новый импульс нашим действиям в борьбе с кризисом, - подчеркнула спикера Сената.



На ее взгляд, в эти трудные дни казахстанцам очень важно сохранить единство и согласие в обществе. Председатель Палаты добавила, что сегодня весь мир переживает один из самых драматических периодов в новейшей истории.



Глубина экономического кризиса и неизбежно связанных с ним социальных изменений еще до конца не видны. Прогнозов много разных сейчас делается. Мы, безусловно, верим в лучшее, но ситуация требует действий решительных и, порой, жестких. Антикризисные меры, принимаемые Главой государства и Правительством в условиях чрезвычайного положения своевременны и необходимы. Мы все их полностью поддерживаем. Важно, что поручения Президента, по поддержке граждан страны, малого и среднего бизнеса охватывают не только период чрезвычайного положения, но и в целом весь период преодоления кризиса, - уточнила она.



Теперь самое главное, по ее мнению, реализация этих важных мер и обеспечение их четкого и эффективного исполнения на местах.



Любой кризис – это всегда вызов и испытание на прочность государства, общества и истинных человеческих ценностей. От имени сенаторов и от себя лично я хочу сказать слова глубокой искренней благодарности нашему казахстанскому народу, который в трудные минуты всегда сплачивается и проявляет единство, каждому гражданину страны за понимание и терпение. Я хочу выразить соболезнование всем семьям, которые потеряли своих родных и близких, пожелать скорейшего выздоровления заболевшим! – отметила Назарбаева.



Также председатель Палаты добавил, что сегодня в напряженном режиме продолжают свою работу персонал медицинских учреждений, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, волонтеры.



Им всем сейчас очень нелегко, ведь именно они в больницах и инфекционных отделениях, на блокпостах и улицах держат оборону - лечат, спасают жизни людей, предотвращают распространение вируса, обеспечивают порядок и безопасность, проявляя ежедневный героизм. Я уверена, что каждый казахстанец сегодня присоединится ко мне в чувстве благодарности к тем, кто на передовой. Вы являетесь примером для всех нас в эти трудные времена. Вы - источник нашей надежды и веры в лучшее. Хотела бы выразить отдельную благодарность депутатам маслихатов. Они на местах делают все возможное для сохранения социально-экономической стабильности регионов. Вносят весомый вклад в организацию работ по сохранению рабочих мест и заработных плат работников, в обеспечение бесплатной продуктовой и санитарно-гигиенической помощью многодетных семей, инвалидов и других социально-уязвимых слоев населения.Также депутатами маслихатов организована важная работа по мониторингу цен на социально-значимые продукты питания, - перечислила она.



Отдельной благодарности заслуживают предприниматели, которые оказывают благотворительную помощь нуждающимся, - за щедрость души, гражданскую позицию и столь необходимую финансовую поддержку в эти непростые времена.



Думаю выражу общее мнение, что наш народ справится и с этим испытанием, с присущей ему природной мудростью и выдержкой. Как верно сказал Елбасы: "Когда мы едины - мы непобедимы", - заключила спикер Сената.



Оксана Скибан, Нур-Султан