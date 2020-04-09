Эх, яблочко-3. Вирус выводит из строя еще 2 американских авианосца - "Нимиц" и "Карл Винсон"

14:47 09.04.2020

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Корабль может временно выйти из строя из-за эпидемии



Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца "Теодор Рузвельт", эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США. По сообщениям американских СМИ, возбудитель инфекции обнаружен уже на четырех авианосцах, что потенциально может грозить их потерей для американских вооруженных сил на неопределенный срок. Ситуация усугубляется тем, что некоторые авианосцы должны нести боевую службу вдали от своих баз, вне стационарной качественной медицинской помощи. Однако Пентагон отказываться от своего военного присутствия в мировых водах пока не намерен.



С самого начала всемирной пандемии коронавируса большие корабли и гражданские суда стали одной из главных жертв инфекции. Из-за того, что на борту большого судна в замкнутом пространстве, при общей системе вентиляции находятся тысячи людей, вирус может свободно распространяться в таких условиях. Первыми жертвами коронавируса стали пассажирские лайнеры. Затем эпидемия обрушилась на военно-морские силы стран мира.



Ситуация с авианосцем "Теодор Рузвельт" стала первым тревожным сигналом. После того, как корабль ушел из Персидского залива на базу флота Гуам, на борту было проведено полное тестирование всего экипажа. Результаты показали, что 286 моряков (плюс - отправленный в отставку капитан корабля) оказались заражены коронавирусом.

Вслед за этим тревожные сигналы стали поступать с других авианосцев. Как минимум один случай заражения зафиксирован на борту авианосца "Рональд Рейган", затем - несколько случаев были также зафиксированы на авианосце "Карл Винсон". Теперь, по информации Navy Times, инфекция обнаружилась у одного из членов экипажа авианосца "Нимиц".



Как пишет издание, моряк был изолирован, однако его сослуживцы не удовлетворены мерами, которые принимает морское командование. Моряки встревожены тем обстоятельством, что "Нимиц" в ближайшее время должен выйти на задание в Тихий океан.

Если на борту остаются возбудители коронавируса, ситуация для экипажа и корабля может сложиться крайне плачевно. Однако, резюмирует Navy Times, пока что командование не намерено отказываться от отправки корабля в открытое море.



Безответственное отношение к проблеме коронавируса в американских ВМС уже стоило поста исполняющему обязанности министра Военно-морских сил США Томау Модли. Министр был вынужден подать в отставку, после того. как его обвинили в игнорировании ситуации на борту авианосца "Теодор Рузвельт". Вместо принятия конкретных мер, командование ВМС возложило всю вину за случившееся на капитана и экипаж корабля, что вызвало негодование в американском обществе.