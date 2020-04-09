В Ираке назначен третий за 2 месяца премьер-министр - теперь это экс-разведчик аль-Кадхими

15:18 09.04.2020

9 апреля 2020



Президент Ирака Бархам Салех назначил сегодня, 9 апреля, главу разведывательной службы страны Мустафу аль-Кадхими новым премьер-министром. Кандидатура выдвинутого президентом главы правительства должна быть одобрена парламентом, что не удалось сделать двум предшественникам аль-Кадхими. Он стал третьим иракским премьером за последние 10 недель, прошедших с отстранения от власти Аделя Абделя Махди, правление которого было разрушено беспрецедентно масштабными протестами в стране в прошлом году.



Государственное телевидение Ирака сообщило в четверг, что аль-Кадхими был назначен президентом Салехом вскоре после того, как ранее назначенный премьером Аднан аз-Зурфи объявил, что уходит в отставку, поскольку ему не удалось заручиться достаточной поддержкой в парламенте.

До аз-Зурфи выбор президента пал на Мухаммеда Аллави. Но он покинул премьерский пост 1 марта после четырех бесплодных недель поиска поддержки большинства в законодательном органе арабской республики.

Мустафа аль-Кадхими возглавлял иракскую разведку с 2016 года.