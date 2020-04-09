В Нур-Султане перезаражался Дом престарелых

15:58 09.04.2020

В Казахстане вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых



В Акмолинской области Казахстана 13 случаев коронавируса зафиксировано в Центре оказания специальных социальных услуг - это дом престарелых.

Все 13 зараженных контактировали с 73-летним мужчиной, который скончался от коронавируса 2 апреля, сообщили в областном управлении здравоохранения.

Среди заболевших есть 99-летняя женщина.

Всего в Казахстане выявлены 764 случая коронавируса. Семь человек скончались, 60 выздоровели. Больше всего заболевших зарегистрировано в Нур-Султане, на втором месте Алма-Ата. Идет строительство трех быстровозводимых госпиталей.