|19:04 Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
18:43 Неизвестные страницы истории Кыргызстана. Государство Азык-эли (середина VII века), - Кылыч Эсен уулу
18:39 В КырПарламент введены новые депутаты - Бешимбаева и Ибраев. Синекура на несколько месяцев
18:23 Нефтяная пандемия: Шейхи опять побеждают в войне с кремлевскими старцами
18:13 Очередной сын Дариги Назарбаев в центре Лондонского скандала. Откуда квартирка?
18:00 Штурм Триполи продолжается, итог предрешен. Поправки в ливийский сценарий, - ВПК
16:50 В США переполох: "Боинг" умер, бобик сдох..., - К.Душенов
15:58 В Нур-Султане перезаражался Дом престарелых
15:18 В Ираке назначен третий за 2 месяца премьер-министр - теперь это экс-разведчик аль-Кадхими
14:48 Таджикистан. Послание Лидера нации и проблемы развития просвещения, - С.Ятимов
14:47 Эх, яблочко-3. Вирус выводит из строя еще 2 американских авианосца - "Нимиц" и "Карл Винсон"
14:38 От колониального режима - к суверенитету. Что ждет Россию, - М.Делягин
14:25 Дам - всем! Дарига Назарбаева обещает поддержку каждому каз-гражданину
14:22 Какова вероятность заразиться вирусом через продукты и дверные ручки? - Die Zeit
13:38 Десятки саудовских принцев заражены коронавирусом. Наследника престола и короля эвакуировали из Эр-Рияда
13:29 Во времена коронавируса в США быстро возобновилась война между красными и голубыми, - Адриан Жольмес
13:20 Соединенные Штаты на этой неделе готовятся к "санитарному Перл-Харбору", - Le Figaro
12:39 У европейцев одна извилина. И эпидемия это доказала, - "Хуаньцю шибао"
12:34 Как Азия справляется с вирусом и что она может посоветовать России
12:31 Times: мы - свидетели конца американской эры?
11:12 "Все реформы в Казсистеме образования за последние 20 лет с треском провалились", - Д.Ашимбаев
11:07 Зияющие пустоты, или Три с половиной ВВП. Мировой долг стремится к новым рекордам
09:25 Амеры перестроились и теперь пытаются свергнуть Мадуро по панамскому варианту, - В,Шурыгин
09:17 Пандемия не помирила Вашингтон с Тегераном, - Д.Моисеев
08:51 Австралийцы уверяют, что схимичили эффективную вакцину от вируса
08:45 Дефекталов - на свалку. Идеологию "невидимой руки рынка" следует поместить на карантин, - П.Своик
08:43 УкрГрызуны. Возвращение кадров Порошенко, - А.Каневский
08:42 Коронавирус обнажает расовые и социальные проблемы США, - В.Гулевич
08:41 Таджикистан отправит в Италию 11 млн. медицинских масок от коронавируса. Из подаренных Узбекистаном?
08:39 Узбекистан прислал Таджикистану 18 вагонов муки и медсредств в гум-помощь
08:33 В "Талибане" усиливается влияние "сети Хаккани", - А.Серенко
07:37 КазВирус - 759
01:24 Вирус - это не половец и печенег, - Н.Нуртазина
00:49 В Узбекистане создадут "Оптовый рынок электроэнергии и газа". А кизяка?
00:44 Вирусные узбечки-проститутки затерроризировали мозг казахам Мангистау
00:28 Ситуация в Казахстане накаляется. Назарбаев и Токаев завершают период двоевластия, - В.Панфилова
00:27 Вышел в свет уникальный каталог денежных знаков Азербайджанской Республики в Северном Иране (1945-46)
00:24 Что ищет в коронавирусном хаосе "коллективный" Киссинджер?
00:20 Быдло обыкновенное. Дебошем в аэропорту закончил свою гос-карьеру экс-губернатор Севастополя Овсянников
|В Нур-Султане перезаражался Дом престарелых
15:58 09.04.2020
В Казахстане вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых
В Акмолинской области Казахстана 13 случаев коронавируса зафиксировано в Центре оказания специальных социальных услуг - это дом престарелых.
Все 13 зараженных контактировали с 73-летним мужчиной, который скончался от коронавируса 2 апреля, сообщили в областном управлении здравоохранения.
Среди заболевших есть 99-летняя женщина.
Всего в Казахстане выявлены 764 случая коронавируса. Семь человек скончались, 60 выздоровели. Больше всего заболевших зарегистрировано в Нур-Султане, на втором месте Алма-Ата. Идет строительство трех быстровозводимых госпиталей.