В США переполох: "Боинг" умер, бобик сдох..., - К.Душенов

16:50 09.04.2020

Москва ликует: военная машина Запада в тисках смертельного кризиса

Константин Душенов



Злой коронавирус продолжает свое победное шествие по развалинам некогда великой американской военной машины. И средств борьбы с ним Вашингтон не имеет. Поэтому в дело идут вполне себе советские, тоталитарные и недемократические приемы. Так, 3 апреля, после скандала с публикацией панического письма командира авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье про эпидемию коронавируса на корабле, Пентагон, недолго думая, просто засекретил всю информацию о распространении этого злосчастного вируса в вооруженных силах США. Самого Крозье, разумеется, тут же уволили…



Через два дня, 5 апреля, министр ВМС Томас Модли заявил, обращаясь к морякам авианосца: "Ваш командир Крозье или слишком наивен, или слишком глуп. Терпеть и не жаловаться, это ваша обязанность. Всех пугает коронавирус. Но вот, что я вам скажу: если бы ваш корабль оказался в бою, и к вам бы летели гребаные гиперзвуковые ракеты, то вам бы тоже было страшно. Но такова ваша работа. И я жду, что вы, мать-перемать, продолжите ее выполнять. Именно этого я ожидаю от всех офицеров этого корабля - выполнения своей работы".



Но не тут-то было! У командира-паникера нашлись очень влиятельные заступники. 6 апреля группа членов Конгресса США от демократической партии призвала главу Пентагона снять с должности не Крозье, а самого хама и матерщинника Модли за оскорбления в адрес капитана авианосца, поскольку оный Модли "совершенно не способен командовать военно-морским флотом в это трудное время".

Конкурент Трампа грядущих на выборах президента, демократ Джо Байден, тоже не преминул разыграть такой прекрасный пропагандистский козырь. Выступая на телеканале Эй-би-си он сказал: "То, как они поступили с этим парнем, похоже на уголовное преступление. Этот человек откровенно сказал о том, о чем должен был сказать. Он сообщил о том, что его подчиненные, офицеры и матросы наших военно-морских сил, находятся в опасности. Я считаю, что ему надо было объявить благодарность, а не смещать с должности!"



В результате затравленный министр ВМС сдался. 7 апреля министр обороны США Марк Эспер сообщил: "Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С одобрения президента я назначил нынешнего заместителя министра Армии Джима Макферсона в качестве исполняющего обязанности министра Военно-морских сил. Я озвучил ему три моих приоритета для ВМС США. Первое – сохранение жизни и здоровья наших моряков, в первую очередь – членов команды "Теодора Рузвельта". Второе – поддержание боеготовности флота, т.е. скорейшее возвращение авианосца "Теодор Рузвельт" в море на боевое дежурство и третье – поддержка общей борьбы нашего правительства и нашей нации с короновирусом…"



Ну, и еще одна новость на эту тему, как говорится, до кучи. 8 апреля коронавирусом заболели 40 моряков французского авианосца "Шарль Де Голль" в Атлантике. Флагман французского флота тут же прекратил выполнение задач боевой службы и на всех парах рванул домой…

Если дело пойдет такими темпами, глядишь, скоро в море вообще натовских кораблей не останется.

***

А что у нас? А у нас правительство всерьез взялось за поддержку ВПК. 2 апреля председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил: "Весь объем закупок авиационной и автомобильной техники для оборонно-промышленного комплекса, рассчитанный в государственной программе вооружений до 2027 года, должен быть сконцентрирован на период до 2024 года, так как это поможет производителям этой техники на фоне падения рыночного спроса". Говоря простым языком, это означает, что в течение нескольких ближайших лет госзакупки у военпрома авиационной и автомобильной техники почти удвоятся!



На том же заседании кабмина Мишустин сообщил: "С целью ускорения размещения гособоронзаказа правительство также предлагает осуществлять 80% авансирование работ единомоментно, отказавшись от поквартального авансирования в рамках заключенных контрактов". Т.е. теперь государство готово, по сути дела, осуществлять 80-процентную предоплату всех оборонных заказов, что, конечно, не может не сказаться самым положительным образом на их выполнении.



Платежи эти, кстати, пойдут через государственный Промсвязьбанк. Его уже несколько лет готовили к роли "главного банка по государственным деньгам". Еще 19 января 2018 года было объявлено о выборе правительством России ПСБ в качестве специализированного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. А 22 февраля 2018 года Государственная дума приняла закон о придании ПСБ статуса оборонного банка, который уполномочен для обслуживания ГОЗ



Все это было сделано, чтобы российский ВПК мог не бояться вражьих санкций. Дело в том, что эти санкции ПСБ по барабану, т.к. он работает исключительно с рублями и исключительно на внутреннем рынке России. На начало 2020 г. Промсвязьбанк обслуживает уже более 50% ГОЗ, но технически он уже сейчас способен обслужить все 100%. Впрочем, скоро так оно и будет…

Тем временем в военпроме с 5-6 апреля к работе после короновирусной "самоизоляции" начали возвращаться системообразующие элементы нашего ВПК: концерн "Калашников", "Камаз" и другие заводы и предприятия. Одновременно глава объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов уверенно заявил, что перерыв в работе из-за коронавируса не скажется на сроках поставки флоту новых боевых кораблей и подводных лодок.

А в этой области Россия набрала темп, не уступающий лучшим советским временам. Одних только подводных лодок в этом году промышленность должна передать флоту аж 6 единиц. Да каких лодок! Среди них два атомных многоцелевых "Ясеня" проекта 885М с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" – "Казань" и "Новосибирск". Еще два ракетных подводных крейсера 4-го поколения "Борей" проекта 955А – "Князь Владимир" и "Князь Олег". Одна дизель-электрическая "Варшавянка" 636 пр. "Волхов". И даже, возможно, флоту будет сдана суперсекретная АПЛ спецназначения пр. 09852 "Белгород" – первый носитель подводных роботов "Посейдон", которую некоторые эксперты считают атомоходом уже даже не четвертого, а пятого поколения…

Вот так!

Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!



***

P.S. Тем временем в США тихо загибается знаменитый "Боинг", один из ведущих гигантов американского военно-промышленного комплекса. Униженно просит у правительства 60 млрд. долл. помощи. Говорит, иначе не выживет…



Впрочем, не только "Боинг", но и все США целиком находятся сегодня на грани грандиозного кризиса.

6 апреля СМИ сообщили, что коронавирус уже привел к остановке функционирования 29% экономики США. Падение американского ВПП во втором квартале 2020 года составит 30%. К сегодняшнему дню около 70% нефтяных компаний США находятся в предбанкротном состоянии, под угрозой увольнения оказались миллионы американских нефтяников. И это при том, что за последние 2 недели безработными уже стали более 10 млн. граждан США.



На таком фоне стоит ли удивляться, что в ВПК США ситуация не лучше? 7 апреля СМИ сообщили сенсационную новость: "Боинг" закрыл свои основные заводы.

Кстати, напомним читателям, что именно "Боинг" - производитель знаменитых самолетов Б-52 "Стратофортресс", которые уже 60 лет составляют становой хребет стратегической авиации США (и списывать их в ближайшие 30 лет Пентагон не собирается). Именно "Боинг" – производитель американской межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмэн-3", единственной наземной стратегической МБР, стоящей на вооружении США.



И вот теперь этот гигант военпрома сворачивает производство. Так, после остановки заводов из-за коронавируса концерн больше не сможет производить и поставлять американским вооруженным силам тяжелые военно-транспортные вертолеты CH-47 "Чинук", конвертопланы для спецназа корпуса морской пехоты СV-22 "Оспри", палубные самолеты радиоэлектронной борьбы ЕА-18 "Гроулер" и множество других образцов вооружения и военной техники.



И это, похоже, только начало…