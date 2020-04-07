Штурм Триполи продолжается, итог предрешен. Поправки в ливийский сценарий, - ВПК

18:00 09.04.2020 Иванов Павел

07 апреля 2020



4 апреля исполнился ровно год, как войска Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара начали наступление на Триполи. За прошедшее время вооруженные столкновения на северо-западе страны несколько раз вызывали международные политические кризисы. В начале нынешнего года для установления мира под эгидой России и ФРГ были проведены представительные конференции. Но политическое решение не найдено.



И Правительство национального согласия, и Ливийская национальная армия продолжают бои. Вспомним, как шел штурм Триполи, и попытаемся дать прогноз.

Очень медленный штурм

На момент возобновления боев войска ПНС контролировали обширную территорию на западе и северо-западе страны. Отряды Фаиза Сараджа удерживали стратегически важные города Мисурата и Сирт, а также границу с Тунисом, что было необходимо для успешной торговли нефтью.

При этом Мисурата еще и важный военный объект. Во времена Каддафи там было развернуто несколько баз, в том числе военный аэродром. В свою очередь войска Халифы Хафтара прочно удерживали восток страны и два важных города – Бенгази и Тобрук.

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Если Франция формально скрывает участие в конфликте, то ОАЭ активно демонстрируют свою поддержку Хафтару

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ЛНА начала наступление довольно неожиданно. Вместо продвижения по прибрежному шоссе на Сирт и Мисурату войска ударили с юга. Правда, отряды ЛНА не спешили и только в конце июля отчитались о захвате стратегически важного города Гарьян.



Он расположен в 80 километрах от Триполи и лежит на нескольких дорогах, которые связывают малонаселенный пустынный юг Ливии с приморским севером. Фактически это ворота Триполи и Мисураты. Во время ливийской революции повстанцы смогли удержать город и отбить все атаки верных Каддафи войск. В ситуации, когда НАТО еще не вмешалось, ополченцам удалось удержать в своих руках Триполи и Мисурату. Именно это поражение лоялистов определило крах всей Джамахирии.



Несмотря на первоначальный успех, выполнить поставленную задачу отряды ЛНА не смогли. Турция оказала ПНС военную помощь, направив советников и вооружение. Войска Фаиза Сараджа перешли в контрнаступление и смогли отбить Гарьян. Но полностью вернуть утраченные в летних боях позиции не смогли. Отряды ЛНА стояли в нескольких километрах от Триполи. Но при этом у них в тылу под контролем ПНС находился стратегически важный город. Также формирования ПНС смогли оттеснить бойцов Хафтара и взять под контроль важные шоссе и автотрассы, проходящие через Гарьян.

Сложилась патовая ситуация, и до конца прошлого года продолжались только короткие боевые столкновения.



Международная помощь



С самого начала боев обеим сторонам оказывалась активная международная поддержка. Еще летом прошлого года в зарубежных СМИ появились сообщения, что Франция развернула в Ливии силы специальных операций. Спецназовцы Пятой республики помогали Халифе Хафтару. Париж также якобы передал ЛНА противотанковые комплексы, в том числе закупленные в США "Джавелины".

Но если Франция формально скрывает участие в конфликте, то Объединенные Арабские Эмираты активно демонстрируют свою поддержку ЛНА. ОАЭ направили в Ливию более десятка ударных беспилотников, несколько ЗРПК "Панцирь". Помимо этого, в режиме нон-стоп Абу-Даби передает отрядам Халифы Хафтара стрелковое вооружение, автомобили и снаряжение.



В свою очередь Фаиз Сарадж получает материальную и политическую поддержку от Турции. Анкара активно поставляет ПНС вооружение и военную технику. Также турецкая сторона направляет в Ливию боевиков из подконтрольных сирийских вооруженных формирований. "Сирийские отряды" – наиболее боеспособные вооруженные формирования в этом конфликте.

Еще один спонсор Правительства национального согласия – Италия. Пока нет подтвержденных фактов, что Рим передавал Фаизу Сараджу вооружение и военную технику или направлял в Ливию военнослужащих. Но не исключено, что итальянские военные делятся с отрядами ПНС развединформацией. В частности, в этом году силами ЛНА был сбит итальянский разведывательный беспилотник MQ-9.



Сарадж потерял Тунис



Ситуация в Ливии обострилась в начале года. В январе силы Халифы Хафтара перешли в наступление. Несмотря на потерю Гарьяна и ряда дорог, ЛНА поначалу смогла пробиться в пригороды Триполи и даже закрепиться там.

Также неожиданно 7 января отряды Ливийской национальной армии выбили из Сирта боевиков ПНС. Но развивать успех формирования ЛНА не стали и отряды Фаиза Сараджа смогли подтянуть силы и удержать дорогу на Мисурату.



Январские бои показали, что силы ПНС постепенно иссякают, личного состава и вооружения не хватает. 16 января Эрдоган объявил, что направляет турецкие вооруженные силы в Ливию. На аэродроме в Триполи развернули командный пункт и более десятка ударных беспилотников. В ответ на действия Анкары ОАЭ увеличили помощь ЛНА. В феврале в Ливии развернулась "борьба за снабжение". Турция и ОАЭ начали сбивать самолеты, которыми доставлялась помощь враждующим сторонам. Сначала турецкие беспилотники уничтожили несколько Ил-76 украинской авиакомпании. Они доставляли ВВТ из Эмиратов Хафтару. В ответ ОАЭ своими дронами и артиллерией ЛНА ударили по транспортным кораблям в Триполи. На них везли военную помощь Сараджу.

Веское слово сказала Франция. Весной ее ВМС начали операцию у берегов Ливии с целью задерживать оружие, которое перевозится участникам конфликта. При этом помощь морем поступает только Правительству национального согласия.



Между тем прямое вмешательство Турции не помогло переломить ситуацию. Формирования Хафтара еще дальше продвинулись в пригородах Триполи, и теперь их реактивные системы залпового огня достают по аэропорта. За последние месяцы турецкие военные несколько раз попадали под массированные удары – были уничтожены турецкие ЗРК Hawk, несколько беспилотников.

В сложившейся ситуации Анкара мобилизовала сирийских боевиков и перевезла их самолетами в Ливию. В конце марта сирийские отряды и силы ПНС перешли в контрнаступление. Удар наносился со стороны границы с Тунисом. Его задачей стал выход в тыл группировки сил ЛНА, действующих в Триполи, а главной целью – авиабаза "Аль-Ватия".



На первом этапе отрядам ПНС удалось захватить на какое-то время "Аль-Ватию". Но через несколько часов они были выбиты оттуда. Силы ЛНА перешли в контрнаступление и за несколько дней взяли Абу-Кемаш. Этот приморский город находится на дороге, которая ведет к границе с Тунисом. Фактически Сарадж и его силы оказались отрезаны от границы, что значительно ухудшило их положение.

В настоящее время оставшиеся после наступления сирийские боевики и силы ПНС, переброшенные с других направлений, пытаются пробить коридор к границе. В конце прошлой недели к месту боев подошли военные корабли ВМС Турции. Они оказывают огневую поддержку и защищают с воздуха отряды ПНС.

Но поддержка турецких морских сил не изменила ситуацию. ЛНА прочно удерживает захваченное и более того – ведет наступление вдоль шоссе на Триполи. Воспользовавшись тем, что командование ПНС перегруппировало силы, отряды ЛНА вышли к Мисурате. До города всего несколько километров.



Ставьте на Хафтара

Пока ЛНА одерживает победу. Силы ПНС постепенно исчерпывают свои ресурсы. На фоне поражения боевики Сараджа предпочитают сбегать или переходить на сторону ЛНА. Поэтому поставки вооружения Анкарой уже не спасают ситуацию. Воевать скоро будет некому.



Анкара явно переоценила возможности своих вооруженных сил. Без развертывания авиации и артиллерии, нормального сухопутного контингента переломить ситуацию не получится. Конечно, ПНС при поддержке Турции и "сирийского контингента" еще какое-то время продержится. Но время Фаиза Сараджа скорее всего сочтено.



Павел Иванов

Опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года Источник - ВПК

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