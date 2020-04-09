Очередной сын Дариги Назарбаев в центре Лондонского скандала. Откуда квартирка?

18:13 09.04.2020

Суд в Лондоне принял сторону внука Назарбаева по делу о дорогом особняке

Сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев успешно оспорил ордер об аресте недвижимости в Высоком суде Лондона



НУР-СУЛТАН, 8 апр - Sputnik



Высокий суд Лондона в среду принял сторону внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Нурали Алиева, по требованию властей Великобритании объяснить происхождение денежных средств на покупку недвижимости стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (104 миллиона долларов) в Лондоне. Это следует из сообщения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), которое выступало истцом по спору, сообщает РИА Новости.



NCA требовало от Алиева объяснить происхождение средств на покупку особняка с подземным бассейном и кинотеатром в престижном районе Хэмпстед на севере Лондона. Согласно документам, недвижимостью владеют две компании, зарегистрированные в офшорах. Однако, по данным NCA, в доме проживает 35-летний Алиев, его супруга Аида и дети.



"Мы не согласны с этим решением отклонить требования, основанные на законе UWO (Unexplained Wealth Orders, "Об аресте имущества неустановленного происхождения"), и будем подавать апелляцию. Эти слушания установят прецедент, на котором будут основываться будущие решения, поэтому очень важно, чтобы мы сделали это правильно", - заявил глава Национального центра по экономическим преступлениям NCA Грэм Биггар.

"NCA - настойчиво. Мы были предельно ясны, что мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении нормы законодательства для преследования предполагаемых незаконных финансов, и мы продолжим это делать", - добавил он.



Как утверждала сторона обвинения, средства на покупку особняка были связаны с отцом Нурали, бизнесменом Рахатом Алиевым, который был найден повешенным в австрийской тюрьме в 2015 году после предъявленного ему обвинения в убийстве двух топ-менеджеров казахстанского банка.



В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон UWO, позволяющий требовать от иностранцев, владеющих активами стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов, объяснить происхождение доходов. Первым в отношении иностранных граждан стало расследование дела супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой. Британские власти попросили супругу банкира дать объяснения по двум объектам: дому за 11,5 миллиона фунтов в престижном лондонском районе Найтсбридж и земельному участку близ города Аскот, приобретенному в 2013 году за 10,5 миллиона фунтов. Второе дело - против Нурали Алиева.

35-летний Нурали Алиев - старший сын дочери Нурсултана Назарбаева - Дариги, которая в настоящее время является спикером сената парламента Казахстана.