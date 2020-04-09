Нефтяная пандемия: Шейхи опять побеждают в войне с кремлевскими старцами

18:23 09.04.2020

Удастся ли "углеводородным" державам договориться и спасти мир от катастрофы



Антон Чаблин

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Сергей Жаворонков



Весь мир замер в ожидании: сегодня участники бывшего альянса ОПЕК+ проводят онлайн-встречу, чтобы попытаться договориться о сокращении добычи. А уже на следующий день, в пятницу, министры энергетики стран "Большой двадцатки" проведут виртуальную встречу, чтобы оценить ситуацию на глобальном энергетическом рынке. Россия, скорее всего пойдет на то, чтобы сократить добычу нефти на 14% относительно уровня первого квартала 2020 года. Это меньше на 1,6 миллионов баррелей в сутки. Такое впечатление, что повторяется история позднего СССР, когда кремлевские старцы не смогли договориться с шейхами и все рухнуло.



Трамп думает одно, говорит другое, а делает третье



Ситуация уже близка к катастрофе: цены на нефть приближаются к самым низким уровням почти за два десятилетия. Впрочем, выгоду из этого уже извлекает сторона, которая вроде бы как и пыталась усадить за стол переговоров главных участников сделки ОПЕК+ - Россию и Саудовскую Аравию.



Речь идет, конечно, про США, которая сейчас активно закупается у саудитов сверхдешевой нефтью. По подсчетам агентства Bloomberg, экспорт саудовской нефти в США в марте подскочил по меньшей мере до 516 тысяч баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала 2019 года. В настоящее время как минимум семь супертанкеров, зафрахтованных саудовской национальной судоходной компанией Bahri, держат путь к Восточному побережью США. И еще один танкер, по данным Bloomberg, загрузится в ближайшие дни.



Ну а пока вопрос, насколько велика реальная роль США в попытке возобновления ОПЕК+, пока остается без ответа. Американское Министерство энергетики заявило во вторник, что объем производства в США уже и так снижается, причем без каких-либо действий со стороны правительства.



Ожидается, что добыча сырой нефти в США упадет на 470 тыс. баррелей в сутки, а спрос до конца 2020 года сократится примерно на 1,3 миллиона баррелей ежесуточно. Чиновники администрации президента США заявляют, что о сокращении пока объявили лишь отдельные американские компании, а Белый дом не намерен заставлять идти тем же путем всю отрасль.



Коронавирус тоже уселся за стол переговоров



Американцам в нынешних условиях невыгодно добывать собственную нефть, проще закупить ее у саудитов - по низкой цене, да еще и с дисконтом. И на этом фоне Американский институт нефти (API) заявляет, что запасы сырой нефти в США подскочили почти на 12 миллионов баррелей. Иными словами, происходит затоваривание рынка. И для российской нефти, которая не в силах конкурировать со сверхдешевой саудовской, на ней места просто не остается.



Россия, впрочем, не намерена выбывать из глобальной гонки: вчера Москва объявила, что намерена сократить добычу на 1,6 миллиона баррелей в день. И эта новость подтолкнула вверх нефтяные котировки: фьючерсы на североморскую Brent выросли на 3%, а на американскую West Texas Intermediate - и вовсе на 6,2%.



Чтобы подтолкнуть вверх нефтяные котировки, участники ОПЕК+ должны договориться о масштабном сокращении добычи. Скажем, если речь будет идти о сокращении на 15 миллионов баррелей в сутки, нефть, как ожидается, может вырасти выше $ 30.



Впрочем, самым главным участником переговоров окажутся вовсе не президенты и шейхи…, а коронавирус. По подсчетам компании IHS Markit, из-за пандемии спрос на сырую нефть в апреле рухнет на 20 млн. баррелей, а возможно, и больше. На этом фоне нефтедобывающим державам и так придется сокращать добычу, иначе уже через два месяца окажутся заполнены все нефтяные хранилища.



России уже нечего предложить Саудовской Аравии



Удастся ли сегодня договориться по поводу цен на нефть, или личные амбиции опять возобладают над здравым смыслом? Этот вопрос "Свободная пресса" задала нашему постоянному эксперту, старшему научному сотруднику Института экономической политики, члену правления фонда "Либеральная миссия" Сергею Жаворонкову.



- Неудивительно, что встреча ОПЕК+ заранее оказалась на грани срыва. Аргументы свои основные я уже не раз излагал: устойчивость Саудовской Аравии (резервы на душу населения) в разы больше, чем у России. Потому вы либо принимаете их условия, либо идете вон. На равных там с нами никто не будет разговаривать.



"СП": - Неужели Москве нечего предложить Эр-Рияду?



- Россия могла бы предложить Саудовской Аравии политические уступки: прекращение поддержки Сирии, Ирана и Йемена… Но Москва ничего этого тоже не планирует делать.



Если Москва примет саудовские условия, то да, удастся найти точки соприкосновения. Но мне кажется, что месяц - это очень небольшой срок для того, чтобы Путин изменил свое решение по ОПЕК+.



Мы видим, что он может думать годами. Вон, чтобы подписать контракт с Украиной по газу, Путин много лет сначала отрицал нужность украинского транзита, потом стал говорить, что мы согласны на 15 млрд. кубометров газа и не больше, ну а потом понял, что деваться некуда.



"СП": - Ну, раз уж вспомнили про ту ситуацию, то на Украину давил Евросоюз. А кто давит сейчас на Саудовскую Аравию?



- Вы правы, на Украину давил Евросоюз, от поддержки которого зависит Киев, и он тоже пошел на компромисс с Россией.



Сейчас же логично вспомнить, что отличные отношения с нынешними властями Саудовской Аравии у Дональда Трампа. Напомню, что свой первый визит в качестве президента он совершил именно в Эр-Рияд, а такие жесты не случайны. Но, уверен, давить на Эр-Рияд Трамп не станет.