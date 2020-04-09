В КырПарламент введены новые депутаты - Бешимбаева и Ибраев. Синекура на несколько месяцев

18:39 09.04.2020

30-летняя Айгерим Бешимбаева зарегистрирована депутатом ЖК от фракции "Республика - Ата-Журт"



Айгерим Бешимбаева

Предыстория: ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Аиды Исмаиловой

Продолжение: Ряд депутатов ЖК обратился в ЦИК, чтобы вакантный мандат депутата от "Республики - Ата-Журт" не передавали Айгерим Бешимбаевой

Бешимбаева Айгерим Кабылбековна зарегистрирована депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Республика - Ата-Журт". Об этом сообщила пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Она пришла вместо Аиды Исмаиловой, которая сложила полномочия депутата в связи с тем, что была назначена вице-премьер-министром.

Айгерим Бешимбаева родилась 10 января 1990 года.



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Самат Ибраев зарегистрирован депутатом Жогорку Кенеша. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба ЦИК.

Сегодня, 9 апреля, на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики был рассмотрен вопрос о передаче вакантного места депутата Жогорку Кенеша.

Согласно ч.11 ст.21 (Статус кандидата) Конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" "в случае досрочного прекращения полномочий депутата Жогорку Кенеша лицо, состоящее следующим в зарегистрированном списке кандидатов после выбывшего депутата, вновь приобретает права и обязанности, связанные со статусом кандидата, до регистрации депутатом Жогорку Кенеша Центральной избирательной комиссией".

Данная норма уточняется ч.4-1 ст.65 (Регистрация депутатов Жогорку Кенеша, замещение вакантного мандата депутата) Конституционного Закона КР, которая предусматривает порядок замещения вакантного мандата депутата ЖК КР и определяет, кто является следующим зарегистрированным кандидатом:

1) из числа кандидатов женского пола, в случае прекращения полномочий депутата женского пола;

2) из числа кандидатов мужского пола, в случае прекращения полномочий депутата мужского пола".

Руководствуясь ч.3, п.1 ч.4-1 ст.65 Конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР", ст.7 Закона КР "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приняла решение признать Самата Кулуевича Ибраева, следующего в списке кандидатов из числа кандидатов мужского пола от политической партии СДПК, избранным депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.