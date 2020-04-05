Неизвестные страницы истории Кыргызстана. Государство Азык-эли (середина VII века), - Кылыч Эсен уулу

18:43 09.04.2020 Кылыч Эсен уулу, историк, тюрколог



5 апр. 2020



В 603 году н.э. Тюркский каганат распался на Западный и Восточный каганаты. В Западный каганат вошли земли, расположенные от Черного моря и Дона на западе до Восточно-Тюркского каганата на востоке и до северо-западной части Индии на юго-западе. Каганат делился на два крыла: правое и левое. Правое крыло называлось в китайских источниках - Нушиби, левое - Дулу. Этнический состав правого и левого крыла был разным: к востоку от реки Чу кочевали племена Дулу, а к западу от нее – племена Нушиби. Политическим центром нового государства были земли, расположенные между реками Сырдарья и Чу (Суяб). Столицей каганата был город Суяб, расположенный в долине реки Чу, рядом с г. Токмак (развалины Ак-Бешима).

Население Западно-Тюркского каганата, а точнее правого крыла (Нушиби) состояло из местных племен междуречья Сырдарьи и р.Чу. Нушиби - это китайская транскрипция тюркского термина - Он Шадапыт (Правое крыло) - ([ "Nou siet - piet[ Оng shadap"it). Исторические источники свидетельствуют, что в правом крыле (Нушиби) Западно-Тюркского каганата ведущую роль играло три племени, это - Асиги, Гешу, Басайгань. Сама территория Нушиби была разделена на пять областей, которые назывались тутукствами (военные управления). Ведущую роль в Нушиби играли три племени: Асиги (Азык), Гешу (Кучук) и Басайгань (Барыскан), они стояли во главе всех пяти наместничеств (военных округов) Нушиби.



В начале VII века две из этих областей (тутукства) управлялись азыками. Вот сведения из китайских источников, относящиеся к 651 году, где представлен состав правого крыла (Нушиби) Западно-Тюркского каганата и наследственные звания-должности их предводителей: 1. Асиге Кюе-йегинь. 2. Гэшу Кюе-йегинь. 3. Басайгань Тунь-шабо [ло]-йегинь. 4. Асиге Нишу-йегинь. 5. Гэшу Чубань-йегинь.



Реконструированный список правителей военных округов правого крыла (Он Шадапыт: кит. Ну-шиби [ "nou siet - piet[ ong shadap"it) предстает в таком виде: 1. Азык Кюль-эркин; 2. Кючюк Кюль-эркин; 3. Барсхан Тун-ашпа[ра]-эркин; 4. Азык Низук-эркин; 5. Кючюк Чопан-эркин.

В левом крыле (Дулу) также было пять аймаков, которыми управляли племена: чумугунь, хулуву, шешетидунь, туцищи-хэлоши и шуниши чубань.



Возможность локализации трех из пяти тутукств (военных округов) Нушиби появилась сравнительно недавно, в связи с обнаружением эпитафии на тыльной стороне одной из каменных статуй в погребальном комплексе императора Танской империи Тай-цзуна (626-649 гг.) в Чанъани. В результате сопоставления данных этой эпитафии со сведениями других письменных источников, анализа и реконструкции выяснилось, что военное управление (тутукство) предводителя Асиге Кюе-йегинь базировалось в местности Кюйлань (Кулан), предводителя Асиге Нишу-йегинь - в местности Цяньцюань (Тысяча ключей), а предводителя Басайгань Тунь-шабо [ло]-егинь - в местности Сели. Об этом в свое время писали известный японский ученый Наито Мидори и китайский историк Се Цзунчжэн.

Военное управление Кулан находилось в районе современного села Луговое, в Чуйской долине в местности Кулан. Тутукство "Цянь-цуань" (Мин-булаг) скорее всего находилось в Таласе. Таким образом, следует констатировать, что азыки жили в междуречье среднего течения Сырдарьи и р. Чу (Суяб), а их политические центры находились в Чуйской и Таласской долинах.



В новонайденных средневековых китайских текстах Танского времени были обнаружены и имена конкретных азыкских управителей – тутуков в Кюйлань (Кулан) и Цяньцюань (Тысяча ключей). Куланским тутуком был Кюе-йегинь Асиги Нацзинь да шоулин кэхань селифа, что в переводе означает: "Кюль-эркин асык нацзинь, великий предводитель- каган-эльтебер". Тутукское управление в Минг-булаке возглавлял правитель, с титулом Нишу-йегинь Асиги дусибо, что в переводе означает: Незук-эркин азык дусибо ([ d"uo~siet-pua [ ?).



При этом поясняется, что глава первого тутукства Асиги Кюе-йегинь (Азык Кюль-эркин), центр которого находился в Кулане был самым процветающим и сильным, число его воинов достигало нескольких десятков тысяч. Столица каганата город Суяб находился в Чуйской долине возле Токмака (развалины Ак-Бешима), территориально он располагался на территории тутукства Кулан, на границе с улусом Дулу. Летняя резиденция кагана (правителя Западно-Тюркского каганата) находилась в местности "Минг-булак", в Таласской долине, т.е. в тутукстве Минг-Булак. В 618 году каган Тун джабгу учредил здесь еще одну ставку. Учитывая важную роль, которую играли азыки в Западно-Тюркском каганате, становится понятно, почему Тун-джабгу каган учредил свой двор в Мин-булаке, у азыков.

С самого начала образования Западно-Тюркского каганата главную роль в нем начало играть правое крыло - Нушиби. Именно правители племен Нушиби избирали нужных им каганов на престол, последние опирались на их военную силу, защищали их интересы и выполняли их волю. Исторические источники свидетельствуют, что азыки были ведущим племенем правого крыла - Нушиби. Как пишет Л.Н.Гумилев, "воинственный хан Тун-джабгу всю свою жизнь последовательно выполнял волю племен нушиби, добывших для него престол. Охраняя их интересы, он дружил с Китаем и Византией, ссорился с восточно-тюркскими ханами и ввязался в кровавую войну с Ираном".



C самого начала существования Западного каганата между тюрками, жившими в отделе Дулу, и тюрками, жившими в отделе Нушиби, сложилась неприязнь и соперничество В Западно-Тюркском каганате власть каганов, которые были из рода Ашина не была столь сильна, как на востоке. Ожесточенная борьба различных группировок военно-племенной знати, в чьих руках была военная сила, часто делала каганов подставными фигурами, цеплявшимися за каждую возможность найти политическую и экономическую опору в своей стране.



Тюркские каганы последовательно выполняли волю племен Нушиби, которые ставили их на престол. Племена Дулу (Левого крыла), не видели для себя ни пользы, ни выгоды, ни смысла. Явное предпочтение, которое ханская семья оказывала их соперникам - нушибийцам, также не располагало Дулу к лояльности. Росту недовольства племен Дулу не придавалось особого значения. Как только восточные тюрки отняли у Тун-джабгу кагана Бешбалык, карлуки, жившие на Черном Иртыше, восстали, а вслед за тем поднялись и другие племена союза Дулу. Их возглавил дядя Тун-джабгу кагана, носивший прозвище Моходу-хоу (Богатырь-князь).

Заговор Дулу заключался в том, чтобы, убив Тун-джабгу хана, возвести на престол его дядю, последний убил кагана и объявил себя новым каганом, приняв прозвище - Кюлюг Сибир-хан (Кюйли Сыби-хан). Как пишет Л.Н.Гумилев, "государственный переворот, совершенный союзом племен дулу, и узурпация власти Сибир-ханом имели успех лишь потому, что явились для всего Западного каганата полной неожиданностью. Убийство Тун-джабгу хана настроило против новой власти не только племена нушиби, но и самих тюркютов".

Нушиби выступили против нового кагана. Началась война между Нушиби и Дулу. Во главе союза Нушиби выступают асиги (азыки), правитель которых носил титул Азык Кюль–эркин. К тому же в стан Нушиби бежал сын Тун-джабгу, последние возвели его на престол под именем Ирбис Болун джабгу-хан. Кюлюг Сибир-хан не продержался на престоле и одного года, осознав, что он натворил, он бросился бежать, в 631 г. в районе Алтайских гор он был настигнут нушибийцами, которые его затем и казнили.

С этого времени инициатива в Каганате полностью перешла в руки племен Нушиби (Он Шадапыт). Гражданская война на время утихла. Верховным главой правого крыла (нушиби) становится Асык кюль-эркин, глава племени Азык. На каганский престол нушибийцы возвели ашинца Ирбис Болун джабгу-хана, но тот не оправдал возлагавшихся на него надежд. Он оказался недоверчивым, упрямым, высокомерным и подозрительным. Вероятно, за эти качества он заслужил свое малопочтенное прозвище Сыджабгу, т.е. "вероломный". Нушибийские правители были не довольны политикой, проводимой новым каганом, в результате чего, почувствовав угрозу со стороны нушибийцев, Ирбис джабгу каган бежал.

Нушиби возвели на престол нового хана - Нишу, который принял титул Дулу-хана, "очевидно для того, чтобы расположить к себе и северные племена". Те также его признали, и гражданская война утихла. Новый хан правил до 634 года и умер своей смертью, передав власть по закону своему младшему брату Тонг-шаду, который воцарился под именем Ышбара Толисшад.

Ему пришлось провести реформу, еще более ослабившую власть кагана: в 635 г. Нушиби и Дулу разделились на военные округа (ок): пять - в Нушиби, пять - в Дулу. После этого Западный каганат стал официально называться - "Он ок будун" = народ десяти стрел, или "Он ок эли". Границей между Нушиби и Дулу стала р. Суяб (Чу). В Нушиби все пять наместничеств управлялись тремя племенами: Азык, Кючюк и Барыскан. Две стрелы получили азыки, две стрелы получили кучюки, одну стрелу получили барысканы.

Таким образом, племена азык и кючюк получили по две стрелы, верховным главой же всего Правого крыла (Нушиби) стал представитель азыков, принявший титул Кюе-йегинь асиги нацзинь да шоулин – "Кюль-эркин асык нацзинь, великий предводитель". Новый порядок удовлетворил многих, но не всех. Но помимо них недовольны оказались те племена, которые не получили стрелы, а их было немало, особенно среди Дулу. В число избранных не попали карлуки, ягма, кипчаки, басмалы, а также чуюе, чуми и шато. Этим последним было особенно обидно, потому что родственные им чумугунь и чубань вошли в число привилегированных, получив стрелы.

В 630 году неожиданно пал Восточно-Тюркский каганат. Все земли, подчиненные восточным тюркам, подпали под власть Танской империи. Граница Китая подошла к Западному каганату и Танская империя стала вмешиваться в его дела. В 634 году они произвели районирование земель Западного каганата в пользу левого крыла - Дулу.

Недовольство районированием, проведенным в пользу племен левого (восточного) крыла, вылилось в жестокие междоусобицы. Важную роль в этих событиях сыграл предводитель азыков Кюль-эркин. Он инициативно участвовал в созыве наиболее важных сановников государства на курултай, целью которого было отстранение от власти Териш-кагана и намерение возвести на престол своего ставленника – Юкук-шада. В конце концов Юкук-шад был провозглашен племенами Нушиби каганом "западных фамилий", с тронным именем Иельби-турук (turug) – каган.

В ходе войны Нушиби, во главе которых выступали азыки, удалось опрокинуть племена Дулу за реку Или. Последние запросили переговоры, которые начались в 638 году, в ходе которых стороны пришли к соглашению. Был заключен Илийский договор, согласно которому, Нушиби и Дулу стали самостоятельными государствами, граница между которыми пролегала по р. Или. Согласно этому договору, Нушиби (Он шадапыт) официально стало называться государством Асиги, что реконструируется как Азык (или Азык-эли). Почему Азык-эли? Потому что в письменных источниках азыки также упоминаются как Аскелы, что, по моему мнению, несомненно означает = Азык-эли. Во главе нового государства стоял верховный глава Нушиби Асык кюль-эркин, который принял титул Кюе-йегинь асиги Нацзинь да шоулин кэхань-сылифа" ("Кюль-эркин асык Нацзинь, великий предводитель - каган-эльтебер").

Термин Асиги несомненно означает Азык или Азык-эли (народ азыков, от азык - этноним, эль - народ). В эти годы в Танскую империю было направлено посольство от государства Азык-эли, о котором упоминается в китайском источнике 7 века. Это следует из сообщения о государствах Босы (Персия), Канг (Согд), Тухоло (Тохаристан) и Асиги (Азык), "пришедших с посольством" в 21 г. периода Чжэн-гуань. Также есть сведения о городе (чэн) Азык, о нем говорится в дорожнике от Анси (Куча) до Таласа, приведенном в географическом разделе Hoвой редакции "Истории династии Тан".

Там говорится: "Выходят из Анъси через заставу Тоцюе и переправляются через реку Белой лошади Бома (Сюй Сун, гл. 2, л. 11б: -"Это путь до селения Ходжо-Тулас") и через 180 ли вступают в пустыню Цзюйпило (Сюй Сун, гл. 2, л. 14б: "это песчаная пустыня Кызыл"), проходят горький колодец Куцзин и через 120 ли прибывают в город Цзюйпило (Сюй Сун, гл. 2, л. 14б; Фу Хэн гл. 16, л. 1а: - это Сайрам) и еще через 60 ли приходят в город Асиги [Азык] (Сюй Сун, гл. 2, л. 14б, Фу Хэн, гл. 16, 2б; Оуян Сю, гл. 43, C. 305, л. 16а.).

Как видим, Нушиби, во главе которых стояли Асиги, сумели отодвинуть границы Дулу к реке Или, раньше она проходила по р. Чу. Территориально государство Азык-эли занимало территорию, большую, чем современный Кыргызстан. Оно включало земли от Сырдарьи на западе, южный Казахстан до р. Или на востоке, Иссык-Кульскую котловину, Нарын и земли к югу от Тянь-Шаня (Кашгар).

Азык-эли, как и прежде, состоял из пяти наместничеств, во главе которых стояли азыки, кучуки и барысканы. В Куланское наместничество входила территория Чуйской долины, южный Казахстан до р. Или, Кочкорская долина. В наместничество Мин-Булаг входили земли от Сырдарьи на западе до Чуйской долины. Барысханы возглавляли наместничество, центр которого находился на южном берегу Иссык-Куля, в местности Барысхан. Это наместничество контролировало земли, расположенные на Иссык-Куле, Нарыне и Кашгаре. Где располагались два других наместничества, пока неизвестно.

В государстве Азык-эли существовала раннесредневековая городская и земледельческая культура, в создании которой активно участвовали согдийцы, которые довольно рано стали возводить свои торгово-земледельческие колонии на Великом Шелковом пути, который проходил по землям азыков. Десятки городов возникли в Таласской, Чуйской долинах, среди которых были как большие, так и малые. Только в Чуйской долине в VI-VIII вв. существовало не менее 18 крупных городов и большое число мелких поселений, основанных и населенных согдийцами, азыками, кучуками, тюрками, сирийцами, персами.

Государство Асиги (Асык) просуществовало до 651 года, когда Асык-эли и Дулу были на короткое время объединены в единый Каганат. Объединителем всех племен и земель Западного каганата выступил ашинец Ару, который принял титул Халлыг Ышбара джабгу-хан. К нему примкнул ряд тюркских племен, не входивших в костяк "десяти стрел" - (чигили, чюмюли, карлуки и др.), а также большинство государств Средней Азии. Он учредил свою ставку в азыкской (азгильской) области Цяньцюань (Мин-булак) в Таласской долине.

После этого Ару-каган организовал антитанское выступление, в котором западные тюрки потерпели поражение, а сам Ару-каган был пленен. Это произошло в 657 году. Считается, что Западно-Тюркский каганат перестал существовать в 657 г., сразу после поражения антитанского движения под руководством Ару-кагана. Но военное сопротивление продолжалось.

Ставка-орда в Шуанхэ оставалась в руках Йенчу-Иабгу, сына Ильби-турук-кагана. Весной 659 г. она была захвачена армией Куньлинского наместника. Серьезную опасность представляло выступление азыкского войска Кюль-эркина Тумана (кит. Думань [ Тuo-muan). В составе его войска были представители тюркских племен и согдийцы - ху. На его стороне также были восточно-туркестанские государства Шулэ (Shulig), Чжуцзюйпо и Кэпаньто. В 679 г. в результате похода Танской армии под предводительством военачальника Пэй Синцзяна племена Нушиби и Дулу лишились своих правителей. Это ослабило и деморализовало западных тюрков.

Азыки упоминаются в китайских источниках в событиях 673 года: там говорится-"мятежными были племена гунъюэ (кюнгют), асиги (азык)". Азыки оставили о себе немало письменных памятников. Некоторые из них были обнаружены археологами на территории Кыргызстана, в Таласской и Кочкорской долинах. Источник - akipress.org

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