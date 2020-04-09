Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

19:04 09.04.2020

Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о существенном сокращении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК. По его словам, страны урегулировали основные противоречия, согласовав новую сделку о сокращении добычи. По данным агентства, на сегодняшней телеконференции группа ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи в объеме до 20 млн баррелей в сутки.

Ранее агентство сообщало, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти максимум на 4 млн баррелей в сутки, Россия - на 2 млн баррелей в сутки. Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Соединенные Штаты не собираются принимать участие в сделке, потому что до конца 2020 года добыча нефти в США и так сократится на примерно 2 млн баррелей в сутки из-за переполненных хранилищ. Ранее президент Дональд Трамп говорил, что текущее естественное снижение сланцевой добычи уже является вкладом США в новую сделку.

Курс рубля укрепляется на новостях о договоренности по сделке. Доллар опускался до 72,60 руб. впервые с 13 марта, евро до 79,50 руб. впервые с 6 марта. Фьючерсы на нефть марки Brent поднимались до $36,3 за баррель, а баррель WTI поднимался до $28,3. Обе марки немного снижаются после пика.



Сегодня министры энергетики ОПЕК+ проводят виртуальную встречу, на которой страны альянса намерены вновь договориться о сокращении добычи нефти. Заседание проходит в закрытом режиме.

Напомним, с 1 апреля страны не имеют никаких ограничений по наращиванию добычи. Однако на фоне пандемии и развала сделки мировой спрос на энергоносители снизился, а цены на нефть упали до многолетних минимумов.