Из Казахстана пытались вывезти 300 тонн муки под видом цемента в Кыргызстан

20:10 09.04.2020

Tazabek - В пограничном пункте на границе с Кыргызстаном задержано восемь автомашин, вывозивших из Казахстана 300 тонн муки. Об этом пишут казахские СМИ.

На пограничном контрольно-пропускном пункте "Карасу", расположенном в Кордайском районе, 3 апреля 2020 года сотрудники департамента экономических расследований по Жамбылской области задержали восемь грузовых автомашин, вывозивших из Казахстана в Кыргызстан муку в количестве 300 тонн. При этом, в подложных товаро-транспортных накладных перевозимый товар именован как "цемент".

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК - незаконное предпринимательство, пишут СМИ.