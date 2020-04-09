"Красная Атлантида"… Светлой памяти грядущего Коммунизма, - Г.Иванкина

00:02 10.04.2020 "Красная Атлантида"…

…или русский Китеж-град?

Галина Иванкина



9 апр 2020



"Год от года расти

нашей бодрости.

Славьте, молот и стих,

землю молодости".

Владимир Маяковский



В 2017 году мир отметил (а кто-то уже и не заметил!) столетие Русской Революции. Болезненная и - светлая дата. Утраченные иллюзии. Воспоминания о прошлом. Или - о будущем? По всей стране были вскрыты "капсулы времени" - послания из 1957, 1967 (реже - 1977) годов - к потомкам-2017. Письма замуровывались в стены школ, вузов и предприятий, а в год столетия Революции это прочли. Социальные сети запестрели сообщениями - горькими или насмешливыми. Всех изумляла наивность авторов: "Дорогие потомки, вы такие счастливые, ведь живете при коммунизме, на Луну летаете! Именно мы готовили для вас это будущее". Радостный клич - в пустоту, и та зияющая прореха тем страшнее, что молодежь 1967 года жива и - наблюдает.



Вместе с тем, у ряда западных(!) социологов имеется мысль-греза (весьма осторожная), что коммунизм, в конечном итоге, - восторжествует. Исходя из логики развития человечества, которое с годами достигнет определенного уровня сознания, если не перемрет от маразмов. Интерес к советской модели не утихает, но с годами все множится. Любая вещь "родом из СССР" тут же вызывает споры, вопросы и ностальгические переживания.

Вот передо мной красочный альбом, выпущенный в Нижнем Новгороде к выставке "Красная Атлантида", прошедшей в 2017 году и она, как мне кажется, была насыщеннее московской экспозиции "Некто-2017". Во всяком случае, увлекательнее. Шире. Каталог экспозиции напоминает учебник по истории СССР - ибо каждая страница обозначает событие, точку сборки, явление. После 2017 года мы автоматически отсчитываем вехи - сто лет созданию Красной Армии, рождение ЧК, победы в Гражданской войне. От этого невозможно уйти - все то хорошее, что присутствует в нашей жизни, так или иначе связано с советским периодом, как бы ни трепались либерально-плутократические культуртрегеры. Поэтому я открываю альбом "Красная Атлантида" и надеюсь, что мы ее - Атлантиду - все же отыщем.



Итак, первое десятилетие нового мира. Бешеное отрицание старорежимных установок и помыслов. Поиски новых ритмов. "Я создал сегодня затем, чтобы завтра искать новое, хотя оно окажется ничто в сравнении со вчерашним, но зато послезавтра я превзойду сегодняшнее", - говорил художник и фотограф Александр Родченко, чьи супрематические композиции (1918-1919) можно видеть в альбоме. Здесь же - рисунки уникальной авангардистки Ольги Розановой (1916), обладавшей мощным колористическим даром и слишком рано ушедшей из жизни, чтобы раскрыться более полно. Сезанновский стиль Александра Осмеркина - узнаваемый натюрморт 1919 года с бедными красками, но богатой игрой объемов. На контрасте - ярая "Женщина в красном" (1919) Абрама Архипова - этого певца пригожих баб, напоминающих лето и солнце. В те годы красные сполохи возникали не только в живописи, но и в повседневной реальности - на фоне порушенных тронов занималась алая заря, и крестьянские богини Архипова зримо воплощали бунтарское, языческое плодородие.



Совсем иное дело - Федор Богородский. Презанятная картинка нравов "Мы и они" (1929) - рисунок из цикла, созданного как итог поездки по Европе. Мастера искусств довольно активно мотались за границу и, как отмечал Маяковский: "Всюду появление живого советского производит фурор с явными оттенками удивления, восхищения и интереса". Всех волновали живые-советские и те социальные эксперименты, что проводились в СССР, а наши поэты-художники подмечали "язвы" буржуазного парадиза.



Париж, Берлин, Рим - города "желтого дьявола", чистогана, злата. Худые, плоскогрудые девицы в модных платьях - с легким подолом, открывающим колени, что-то вытанцовывают на фоне светящейся установки, а для контраста - советские работники. Федор Богородский карикатурно-безжалостен. "Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет", - писал Сергей Есенин примерно о том же самом.

Но и в Стране Советов не все шло гладко. Насущная тема 1920-х - детская беспризорность. Масштабы жути оказались настолько страшными, что отловом зачумленных пацанов занимались чекисты. Вот - картина все того же Богородского "Беспризорник" (1925) - грязный мальчик с лучистыми глазами. Что ждет его? Жизнь 1920-х менялась резко и стремительно, развиваясь во всех направлениях - "страна-подросток" по-Маяковскому летела на всех парах к своему блистательному завтра.



Но эра дерзкой революционности минула очень быстро: 1930-е так же не похожи на предыдущее десятилетие, как дворец культуры с коринфской колоннадой - на стекло-бетонный рабочий клуб. Вот - почти репинская, "передвижническая" "Метростроевка" (1935) от Федора Богородского. Портрет целого поколения, воспринявшего Революцию не как погром Вселенной, а как единственный путь. Им двадцать лет. "Отчаянный первый набор комсомольский / Пока за душою одна лишь отвага", - о строителях метро написана поэма Евгения Долматовского "Добровольцы". Лирическая нотка в бравурной симфонии: "Влюбленные завтрашнего поколенья, / Как просто вам будет в Сокольники ездить!"



И все же самые популярные персонажи - летчики, сталинские соколы. Лицо Валерия Чкалова (1936). Художник Михаил Штейнер выдал репрезентативный и при том - не пафосный портрет главного героя 1930-х. Все ребята мечтают о небе; все девушки заглядываются на пилотов. В моду вошли белокурые атлеты - вроде того, что изображен на картине Константина Финогенова "Колхозный футболист" (1935-1936 гг). Юноша, освещенный солнцем. Коммунистический Аполлон.



"Есть тип мужской наружности, который выработался как бы в результате того, что в мире развивались техника, авиация, спорт. Светлые глаза, светлые волосы, худощавое лицо, треугольный торс, мускулистая грудь - вот тип современной мужской красоты", - констатировал Юрий Олеша. Предвоенный жар любви и культ античных форм. Григорий Нисский "Севастополь. Встреча" (1935) - моряк и статная девушка. Много белого цвета - он сменил красную ярость 1920-х. Скоро им всем предстоит расставание. "Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы! / Вот и улетели в дальний путь. / Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли, / Только возвращайтесь хоть когда-нибудь", - пела гайдаровская Ольга в тревожном 1940 году, а нас ждет "Фронтовая дорога" (1942) Александра Дейнеки, сменившего мажорную спортивность на шинельно-серый лад.



Послевоенный стиль - это обращение к величавой, застывшей классике. Бюсты воителей: маршала войск связи Ивана Пересыпкина (1945) работы Евгения Вучетича и маршала Светского Союза Федора Толбухина (нач. 1950-х) от Льва Кербеля, - восходят к римскому скульптурному портрету, настоянному на культе предков. Многочисленные изображения Сталина: он весел, задумчив, целеустремлен; он - надо всеми и даже возвышается над "скромной" фигуркой Ленина, как на рисунке Петра Васильева "В.И. Ленин и И.В. Сталин" (1948). Парады, шествия и - триумфальный дух, а Феликс Дзержинский на историческом полотне Евгения Самсонова "Страж революции" (1948) выглядит, как статуя Командора. Но рядом - вечная сирень Петра Кончаловского (1953), лучше иных писавшего цветы в интерьере.



Зыбкое пространство - влажный воздух и забытая тишина. Только гудки мирных поездов тревожат ранним утром - как на картине "Узловая станции" (1954) Николая Кузнецова. "Едем мы, друзья, в дальние края, / Станем новоселами - и ты, и я!" - пела радиоточка, и на смену барочно-классической лепнине приходил "суровый стиль" хрущевских новостроек. "Сосны синие окрест с алыми верхами / едет Братская ГЭС с шалыми вихрами!", - воспевал Евгений Евтушенко, а в советском обществе начались активные миграционные процессы - юноши и девушки ехали в тайгу, на север, в Среднюю Азию и - на Целину. Вот - пара этюдов Дмитрия Мочальского (1959) - одного из бытописателей Целины. Труд и отдых. Никакого украшательства. Нуль - патетики. Культ романтических трудностей и - дорог. "На работу" (1961) - так называется картина Виктора Попкова - супружеская пара на мотоцикле. Искрящаяся река. Солнце. Небо. Ветрено и - привольно. Мечты о новых городах, спроектированных в остро-модернистском, молодежном стиле, улетучились уже к финалу 1960-х, давая простор "антикварной" ретро-ностальгии. Актуальным сделалось не трубяще-звенящее Будущее, но - доброе Былое с его гуслярами, колокольным звоном и - галантным клавесином.



"Под музыку Вивальди печалиться давайте", - предлагали очередные барды, а интеллигенция обратилась к прабабушкиной старине, Палеху и дымковской игрушке. "Хохлома" (втор. пол. 1960-х) - так называется вещь Маргариты Касьяновой. Девушки с модными прическами "бабетта" расписывают ковши, ложки и братины. Их труд умиротворен и - почти ритуален. В образованных кругах возникает интерес не лишь к славянской древности, но и к этнической красоте народов Сибири и Крайнего Севера. Портрет "Девочки с тутчангом" (1973) Владимира Игошева - это не столько сама сибирячка, сколько тутчанг - мешочек из драгоценного меха и шаманских подвесок. Идти к истокам - во всех возможных направлениях. Ренессанс - вот еще одна колыбель человеческого духа, и потому Дмитрий Жилинский в своем творчестве использует мотивы Сандро Боттичелли. "Пейзаж с фиговым деревом" (1978) по колориту и ощущениям напоминает боттичеллиеву "Весну" и кажется, что пространство картины вот-вот заполнится легконогими, златовласыми доннами XV столетия.

Но прогресс не может благолепно застыть, и генеральной тематикой брежневской эпохи сделался БАМ. "Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче - БАМ!" - распевали длинноволосые ВИА, зазывая младое племя присоединиться к великой стройке. "Девчата из Магистрального" (1976) из серии "Мы на БАМе" - прекрасный образец тогдашней живописи от Вячеслава Жемерикина, чьи картины постоянно публиковались в иллюстрированной прессе. Крепкие, симпатичные девчонки смотрят на нас весело и хитро - ни для кого не было секретом, что многие женщины устремлялись на БАМ с целью найти пристойного мужа. Все картины Жемерикина - об этом. О любви. И ничего дурного тут нет! Ансамбли, меж тем, продолжали петь: "Солнце в небе светит мудро, / Молодеет древний край. / От Байкала до Амура / Мы проложим магистраль".



Альбом "Красная Атлантида" можно обсуждать еще дольше - тут предостаточно мыслей, дум, забытых мотивов. Но вот уже - перестроечные времена с их растерянностью. И - финал советского проекта.

Но мне думается, что СССР - это не Атлантида, а Китеж-Град, и он не утонул бесславно, а растворился в Вечности, ожидая своего часа. А пока - вспоминаем о том времени, когда нам светило Будущее.. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586466120

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Состоялось заседание Сената Парламента РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года №180

- Данияр Ашимбаев: Пора заканчивать этот балаган…

- Касательно повышения пенсионных выплат

- В Алматы 12 тысяч человек получили продуктовые наборы от фонда "Жана Алатау"

- Касательно сроков рассмотрения заявлений на выплату из ГФСС в размере 42 500 тенге

- Министр цифрового развития ответил на критику о слабом интернете в Казахстане

- Компьютеры "ZIK" включены в Реестр электронной промышленности Казахстана

- Fitch подтвердило рейтинг уранодобывающей компании Казатомпром "BBB-", прогноз "Стабильный"

