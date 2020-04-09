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Коронавирус приостановил войну в Йемене, - "НГ"
00:19 10.04.2020

Армии Саудовской Аравии и ее союзников прервали боевые действия против хуситов
Геннадий Петров
9 апр 2020

С полудня 9 апреля вступил в действие режим прекращения огня в Йемене. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила его в ответ на призывы ООН прекратить боевые действия на время пандемии коронавируса. Правда, практически сразу же стали приходить сообщения о том, что столкновения продолжаются.

О том, что арабская коалиция намерена прекратить боевые действия на две недели ранее, сообщил ее официальный представитель Турки аль-Малики. В интервью телеканалу "Аль-Арабия" он допустил, что потом перемирие будет продлено. Аль-Малики связал это решение с позицией ООН. В Йемене не зафиксировано ни одно случая коронавируса, но это не значит, что там их нет. Система здравоохранения страны развалена. Кроме того, аль-Малики дал понять, что двухнедельная пауза нужна для подготовки переговоров с участием спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса. Предполагается, что в них примут участие как силы коалиции, так и президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади, пользующийся поддержкой официального Эр-Рияда, и движение "Ансар Алла" (его сторонников называют хуситами), которое, как считается, тесно связано с Ираном.
Уже в четверг стали поступать сообщения о первых нарушениях режима прекращения огня. По данным саудовской стороны и йеменского правительства, хуситы выпустили ракету в направлении города Мариб и обстреляли портовый город Ходейду. Между тем представитель хуситов Мухаммед Абдусалам сообщил через Twitter, что его движение направило в ООН условия установления в стране мира. "Ансар Алла", в частности, не нравится, что силы арабской коалиции ведут морскую блокаду Йемена.

Боевые действия в Йемене продолжаются с марта 2014 года. Через год они стали интернациональными: в страну вошли силы арабской коалиции. Однако, несмотря на значительное преимущество в живой силе и технике, коалиция терпит неудачу за неудачей. Сейчас хуситы контролируют столицу страны, Сану, и большинство крупных городов, включая центр Южного Йемена – Аден. Под контролем президента Хади осталась только провинция Мариб. Правда, говорить о том, что хуситы взяли страну под полный контроль, по меньшей мере преждевременно. Кроме правительства им противостоит поддерживаемый Объединенными Арабскими Эмиратами Южный переходный совет. Эта группировка выступает за воссоздание независимого Южного Йемена. С хуситами сражается опирающаяся на ряд племен суннитская партия "Аль Ислах". Наконец, против них ведут боевые действия бывшие союзники – сторонники экс-президента Йемена Али Абдуллаха Салеха. Он был убит хуситами в 2017 году. Примирить участников гражданкой войны в стране пока не удавалось, хотя первые переговоры между правительством и хуситами под эгидой ООН проходили еще два года назад.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев полагает, что нынешняя попытка достичь мира скорее всего не увенчается успехом. "Это очень хрупкое перемирие. Оно продлится до первого удара хуситов по войскам коалиции или территории Саудовской Аравии. Конечно, сейчас внимание саудовских властей перенесено на ситуацию в своей стране и из-за коронавируса, и из-за нефти. Но если удар будет нанесен, оставлять его без адекватной реакции власти Саудовской Аравии не станут. Может быть, даже эта реакция будет неадекватной. Особой разборчивостью в выборе целей бомбежек силы коалиции не отличались", – считает Исаев.

Источник - ng.ru
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