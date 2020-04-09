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ОАЭ заплатили Асаду за срыв сделки Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:25 10.04.2020

Принц Абу-Даби рассчитывает на удар Дамаска по турецким силам

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

9 апр 2020

На фото наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян. Фото Sean Gallup/Getty Images
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян уговаривает президента Сирии Башара Асада возобновить наступление на провинцию Идлиб, которая находится в руках протурецких формирований. По данным катарских СМИ, принц Абу-Даби предложил президентскому дворцу несколько миллиардов долларов, чтобы заставить Турцию снова воевать на севере Сирии.
О том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намереваются сорвать российско-турецкие договоренности от 5 марта, изданию Middle East Eye сообщили информированные источники. По их данным, Мухаммед бин Заид настаивает на том, чтобы Сирийская арабская армия (САА) продолжила операцию в Идлибе.

Соответствующий сигнал Дамаску был передан через эмиратовских чиновников. За считаные дни до того, как президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Москве, в Дамаск отправился зампомощника по национальной безопасности ОАЭ Али аль-Шамси. Асаду было предложено 3 млрд долл., чтобы возобновить операцию в Идлибе. Миллиард был обещан к концу марта.
"Во время столкновений в Идлибе (которые привели к гибели турецких военных. – "НГ") аль-Шамси встретился с Башаром и попросил его не вступать в сделку о прекращении огня с Эрдоганом, – говорит собеседник катарского издания. – Асад в ответ заметил, что ему нужна финансовая поддержка". По этой информации, президент Сирии открыто сказал, что его основной союзник Иран перестал поддерживать сирийское правительство из-за финансовых трудностей у себя дома, а "русские все равно не платят". В связи с этим Асад потребовал от Эмиратов 5 млрд долл. В итоге стороны сошлись на 3 млрд. Сирийского лидера не остановило то, что власти Абу-Даби долго поддерживали вооруженную оппозицию и восстановили дипсвязи с Дамаском только недавно.

Когда Асад начал мобилизацию сил для нового натиска на Идлиб, о его планах узнало российское командование, отмечает Middle East Eye. Нетрудно догадаться, как на поведение сирийского руководства отреагировали в Кремле. Специально для того, чтобы предупредить Дамаск о "красных линиях" в Идлибе, в Сирию отправился министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Послание Шойгу было ясным: мы не хотим, чтобы вы возобновляли это наступление, Россия хочет, чтобы прекращение огня продолжалось", – говорят собеседники катарского издания. Тем не менее, по этим данным, Мухаммед бин Заид продолжил уговаривать официальный Дамаск сорвать российско-турецкие договоренности даже после визита Шойгу.

К моменту, когда Путин и Эрдоган 5 марта объявили о новых условиях "режима тишины" в Идлибе, сирийское правительство уже получило 250 млн долл. от ОАЭ, утверждают источники Middle East Eye. Позже попытки купить лояльность Дамаска продолжились. В конце марта люди Асада получили, по этим данным, второй транш. Насколько сейчас Эмираты привержены идее срыва российско-турецких договоренностей по Идлибу, сказать сложно. ОАЭ крайне обеспокоены тем, чтобы детали этого предложения не стали известны США, от поддержки которых зависят многие аравийские монархии. В Абу-Даби сетуют на то, что администрация президента Дональда Трампа закрывает глаза на военные авантюры Турции в Сирии.
Мотивов, которыми руководствуется Мухаммед бин Заид, несколько. Во-первых, Эмираты хотят, чтобы турецкая армия увязла в Идлибе и потратила большие ресурсы на противостояние Асаду. Сейчас в связи с угрозой распространения коронавируса Турция остановила передвижение войск в северо-западной сирийской провинции, но риски эскалации сохраняются. Во-вторых, Мухаммед бин Заид хотел бы отвлечь внимание турецкого руководства от ливийской кампании, в рамках которой Анкара поддерживает международно признанное Правительство национального согласия. Эмираты там выступают за противоположную сторону – Ливийскую национальную армию.

"Думаю, существует серьезная опасность новой эскалации в Сирии, – заявил "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. – В последние дни сирийская армия мобилизовала свои силы на юге Идлиба, что свидетельствует о возможности наступления. Сирийское правительство также может интерпретировать решение Турции избегать несущественного передвижения войск и нынешнюю борьбу по сдерживанию кризиса вокруг COVID-19 как признак того, что Анкара не будет реагировать так агрессивно, как обычно, на эскалацию в Идлибе".
"Учитывая, что главная цель ОАЭ в Сирии – сдержать Турцию, потенциально это может стимулировать наступление со стороны САА, если история вокруг Идлиба была правдой, – заметил Рамани, комментируя материал Middle East Eye. – Одним из ключевых препятствий для нового наступления Асада может стать российская позиция. Сейчас у РФ нет положительного мнения о возможном наступлении со стороны асадовского режима. Сигнал о предпочтениях Москвы по поводу деэскалации был передан в Дамаск во время недавнего визита министра обороны России Сергея Шойгу. В конечном счете я думаю, что мы увидим, в какой степени Россия может обуздать сирийское правительство и контролировать его поведение, в ближайшие недели".

Источник - ng.ru
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