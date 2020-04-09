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США и Китай борются за контроль над ВОЗ, - В.Скосырев
00:46 10.04.2020

Трамп грозит сократить взносы в пользу всемирной организации
Владимир Скосырев
9 апр 2020

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус и председатель КНР Си Цзиньпин хорошо знают друг друга.
Хозяин Белого дома усилил нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявив, что она поддерживает КНР и не оправдывает расходы, которые несет Америка. Вашингтон может провести расследование деятельности ВОЗ. А ее руководитель Тедрос Гебрейесус призвал не политизировать пандемию. Этот спор вспыхнул в тот момент, когда США и ЕС стали утверждать, что Пекин использует кризис, вызванный вирусом, для продвижения своей лидирующей роли в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не получает достаточной отдачи от средств, которые она платит ВОЗ. По его словам, в прошлом году США перевели этой организации 452 млн долл., а Китай – только 42 млн. Глава американской администрации также обвинил агентство в том, что 14 января оно заявило, что вирус не передается от человека к человеку. Еще один грех международных чиновников состоит в том, что они критиковали решение Вашингтона заблокировать воздушное сообщение с Китаем.
Во многих случаях чиновники совершали ошибки, они также преуменьшали масштабы угрозы. "Мы собираемся это расследовать и сделать вывод", – сказал президент. В результате, как пишет газета South China Morning Post, США могут значительно урезать свой взнос организации в 2021 году. Генеральный директор ВОЗ не оставил выпады Трампа без ответа, призвав не политизировать борьбу с вирусом. Сейчас не время "тыкать друг в друга пальцем" – необходимо объединиться, иначе весь мир ждет ухудшение ситуации. Гебрейесус рассказал, что ему шлют угрожающие и расистские по своему характеру послания.

Как подчеркивает New York Times, cтычки вокруг ВОЗ – это всего лишь эпизод в завязавшейся схватке между США и Китаем за то, кому должна принадлежать лидирующая роль в мире. Эта схватка напоминает игру в перетягивание каната. Администрация Трампа обвиняет авторитарный режим КНР в том, что он усугубил последствия инфекции, поначалу попытавшись ее скрыть. А Китай развернул пропагандистскую кампанию, задача которой – доказать, что именно его политическая система позволила победить эпидемию.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила на брифинге: "Китай ценой огромных усилий и жертв помог миру выиграть время. Почему же одна страна не воспользовалась этим и не усилила подготовку к эпидемии?" Камень был брошен, конечно, в американский огород. От того, чей нарратив восторжествует, зависит многое. Когда инфекция пойдет на убыль, правительствам разных стран придется иметь дело с экономикой, получившей увечья, и потерей доверия со стороны значительной части населения. Тут могут быть два сценария. Или Китай сумеет со своей экономической мощью и репутацией победителя заполнить вакуум, или, наоборот, провалы на начальном этапе инфекции будут негативно влиять на его имидж. Ключевой элемент в китайской версии – цифры. С конца марта Поднебесная сообщала о том, что заразившихся внутри страны нет или их число обозначается однозначными цифрами. В среду был снят запрет на выезд из Уханя, где инфекция зародилась. А к четвергу в Китае было около 84 тыс. заразившихся и около 3,3 тыс. умерших. Контраст с США очевиден. Власти там сообщили о 399 тыс. заразившихся. КНР настаивает: эти цифры свидетельствуют, что ее метод служит образцом для остального мира. Но эксперты по здравоохранению в разных странах говорят, что Китай учел не всех жертв эпидемии. А многие официальные лица как на Западе, так и на Востоке заявляют, что данные о заболевших в Китае искажены. С таким утверждением выступил даже представитель Министерства здравоохранения Ирана. Мотивы Пекина подверг сомнению и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Он сказал, что КНР, как, впрочем, и РФ, использует кризис, порожденный вирусом, для того, чтобы усилить свое влияние.

В беседе с "НГ" и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "Китай одержал абсолютную победу над коронавирусом. 111 дней продолжалась изоляция Уханя и провинции Хубэй. И жертв было не так много. То есть тотальная, не либеральная система сумела полностью перекрыть одну провинцию и мобилизовать большие силы на борьбу с вирусом. Говорят, что Китай вовремя не заявил об опасности. Но китайцы сами до последнего момента не были уверены, что речь идет о новом типе коронавируса. Так что, я думаю, политический строй тут ни при чем".

Источник - ng.ru
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