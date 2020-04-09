КирВирус - 298. Самая зараженная - Ошская область

04:59 10.04.2020

Почти 300 случаев коронавируса - данные по областям и городам Кыргызстана



Больше всего зараженных в Ошской области, затем следует Джалал-Абадская. В Таласской области нет подтвержденных случаев.



В Кыргызстане зарегистрировано 298 случаев заражения коронавирусом. Сегодня только стало известно о 18 новых случаях.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом огласил данные по Бишкеку и Ошу, а также по областям страны:

Ошская область - 98;

Джалал-Абадская - 89;

Бишкек - 42;

Ош - 36;

Чуйская область - 15;

Нарынская - 10;

Баткенская - 4;

Иссык-Кульская - 4;

Таласская - 0.

Из зарегистрированных положительных случаев 154 у женщин, 144 у мужчин (дети в том числе).



В дневное время разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку или медицинское учреждение. При себе нужно иметь паспорт и маршрутный лист.

За ситуацией в стране и районах, где действует режим чрезвычайного положения, следите в онлайн-репортаже Sputnik Кыргызстан.

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