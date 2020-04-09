КирВирус - 298. Самая зараженная - Ошская область

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04:59 10.04.2020
Почти 300 случаев коронавируса - данные по областям и городам Кыргызстана
Больше всего зараженных в Ошской области, затем следует Джалал-Абадская. В Таласской области нет подтвержденных случаев.
В Кыргызстане зарегистрировано 298 случаев заражения коронавирусом. Сегодня только стало известно о 18 новых случаях.
Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом огласил данные по Бишкеку и Ошу, а также по областям страны:
Ошская область - 98;
Джалал-Абадская - 89;
Бишкек - 42;
Ош - 36;
Чуйская область - 15;
Нарынская - 10;
Баткенская - 4;
Иссык-Кульская - 4;
Таласская - 0.
Из зарегистрированных положительных случаев 154 у женщин, 144 у мужчин (дети в том числе).
В дневное время разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку или медицинское учреждение. При себе нужно иметь паспорт и маршрутный лист.
За ситуацией в стране и районах, где действует режим чрезвычайного положения, следите в онлайн-репортаже Sputnik Кыргызстан.
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