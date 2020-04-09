Добыли сделку: поможет ли мировой экономике новое нефтяное соглашение, - И.Цырулева

08:13 10.04.2020

Участники рынка ждут присоединения к договоренностям США и окончательных решений G20

Ирина Цырулева



Новая сделка ОПЕК+ позволит стабилизировать нефтяной рынок, хотя существенного роста цен на черное золото ожидать не стоит, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Официальных деталей соглашения пока нет, но уже понятно, что принципиальные договоренности в целом достигнуты и сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков, любое снижение объемов, в условиях низкого спроса и на фоне пандемии COVID-19, убережет нефтяные котировки от еще большего падения. Ожидается, что страны ОПЕК+ будут добиваться дополнительного сокращения добычи и от государств G20, чья министерская встреча пройдет в пятницу.



На два месяца



Организация стран - экспортеров нефти и ее союзники, собравшиеся в четверг на виртуальную встречу (каждый министр энергетики выступал из рабочего кабинета в своей стране), разработали проект соглашения о снижении добычи на 10 млн баррелей в сутки. По данным мировых информагентств, сокращение производства в таком объеме может продлиться два месяца - с мая по июнь. С июля по декабрь 2020 года оно составит 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го - 6 млн баррелей. Предполагается, что само соглашение будет действовать до апреля 2022 года.

Основные споры между сторонами вызвал вопрос конкретных объемов для каждого из государств. Как сообщили СМИ со ссылкой на проект соглашения, Россия и Саудовская Аравия согласились сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае-июне. Также крупные квоты у Ирака (-1 млн баррелей в сутки), ОАЭ (-0,7 млн), Нигерии (-0,42 млн). Для каждого из государств, соглашающихся на сделку, суточная добыча должна снизиться на 23%. У стран ОПЕК - на 6 млн баррелей, других участников соглашения - на 3,9 млн.

На момент публикации официальных итогов встречи объявлено не было. Противником снижения добычи оставалась Мексика, стороны вели с ней переговоры о сокращении на 400 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. Чем завершились эти переговоры - тоже непонятно.



Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 10 июня, сообщил ТАСС.



Пока не ясно, будут ли договоренности ОПЕК+ зависеть от согласия G20. Ожидается, что альянс будет добиваться дополнительного снижения добычи в объеме до 5 млн баррелей в сутки и от государств G20. Это ограничение в отношении стран "большой двадцатки", чьи министры энергетики проведут переговоры в пятницу, имеет огромное значение для восстановления роста нефтяных котировок.

Опрошенные "Известиями" эксперты сошлись во мнении, что в нынешней ситуации позитивным можно считать любое сокращение добычи.

- Это уже конкретные шаги для восстановления баланса на рынке как минимум на период возрождения мирового спроса на нефть. Однако важна не просто устная договоренность, а исполнение самой сделки по сокращению, так как мы неоднократно видели на протяжении предыдущей сделки, что страны периодически нарушали договоренности, - отметил директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.



Также важно, чтобы все страны внесли свой вклад, иначе сделка теряет смысл. Каждое государство должно снизить добычу на 10–14%, отметил эксперт.

Сокращение на 10 млн баррелей, по его словам, поддержит нефтяные котировки на уровне $35 за баррель, что позволит российской валюте укрепиться до 73–75 рублей за доллар. Более глубокое сокращение на уровне 15–20 млн баррелей привело бы котировки к $40–50 за баррель, что позволило довести курс до 68–70 рублей за доллар, сказал Вячеслав Абрамов.



Все вместе

На встречу ОПЕК+ были приглашены 36 государств. Помимо стран ОПЕК+, в переговорах принимали участие Канада, Норвегия, Мексика, Аргентина, Колумбия, Индонезия, Эквадор, Тринидад и Тобаго, Египет и Чад. США отказались от участия.



Выступая с приветственной речью на встрече ОПЕК+ министр энергетики России Александр Новак отметил, что мировой спрос на нефть на данный момент уже сократился на 10–15 млн баррелей в сутки и может продолжить падение. Вызывают тревогу и увеличение коммерческих запасов черного золота в мире, а также возможность полного заполнения нефтяных хранилищ.

- Все это может привести к серьезным последствиям для нефтяной отрасли и экономики мира в целом. Нам необходимо объединить усилия, всем странам-производителям, чтобы изменить ситуацию, связанную с существенным перепроизводством нефти в мире... В этой ситуации мы считаем оправданным увеличение количества стран, которые могут принять участие в объединении усилий по стабилизации ситуации в мире, - заявил Александр Новак.



В свою очередь, глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что нефтедобывающие страны должны принять срочные меры для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. По его словам, трудные времена "требуют беспрецедентной гибкости и преданности делу".

Предыдущее соглашение картеля завершило свое действие к 1 апреля. На фоне пандемии коронавируса цены на нефть стремились вниз, а из-за срыва ожидаемой в начале марта сделки падали еще сильней. Так, цена на нефть марки Brent 9 марта опустилась ниже $35 за баррель - впервые с февраля 2016 года, 18 марта - пробила планку $25 за баррель, а 30-го, впервые с апреля 2002 года, рухнула ниже $22 за баррель.



После срыва мартовской сделки начался и обвал рубля. Финансовая ситуация осложнилась по всему миру. Так, 13 марта американская фондовая биржа закрылась с крупнейшим с 1987 года падением.



Ценовой аспект



Что будет с ценами дальше, пока вопрос открытый, но уже очевидно, что новые договоренности не дадут им упасть еще больше.

- Главным вопросом будет снижение спроса в эти месяцы, если оно будет в пределах 20–25 млн баррелей в сутки, то можно рассчитывать на некоторую стабилизацию рынка в районе $35–40 за баррель, - отметила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

В ближайшее время, до тех пор пока не начнет восстанавливаться спрос, на большие значения рассчитывать не стоит, считает эксперт.



Подписание соглашения - это позитивный сигнал для рынка, что не замедлит сказаться на ценах, заявил "Известиям" заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Но ожидать моментального роста до приемлемого коридора хотя бы в $50–60 за баррель не приходится, так как само снижение будет происходить постепенно, и стабилизация рынка случится только через несколько недель, отметил эксперт.

После непродолжительного роста в ближайшее время вполне возможно снижение. Но в целом можно ожидать стабильного повышения нефтяных котировок с мая, считает Александр Фролов.



Влияние сделки на мировую экономику будет зависеть от сроков ее действия, которые в свою очередь связаны с окончанием пандемии COVID-19. Также важно, насколько быстро удастся избавиться от излишних запасов нефти, накопленных за последний месяц, добавил он.