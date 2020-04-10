На фоне кровопролития в Сирии появился новый враг, - А.Шарковский

08:36 10.04.2020

Турецкая артиллерия не прекращает обстрелы правительственных войск

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

10 апр 2020



Коронавирус не повлиял на совместное патрулирование российских и турецких военных. Фото с сайта www.msb.gov.tr

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) атаковали позиции исламистов одновременно на нескольких участках фронта. К решительным действиям войска Асада приступили после отказа боевиков покинуть ранее согласованные Москвой и Анкарой зоны безопасности в провинциях Идлиб и Алеппо. В то же время российская авиация провела несколько упреждающих рейдов против боевиков-исламистов вдоль автотрассы М4, соединяющей Алеппо и Латакию. На севере страны турецкие военные обстреляли посты боевого охранения САА и курдских ополченцев. Боевики "Исламского государства" (ИГ – террористическая организация, запрещена в РФ) казнили заложников. Очередная американская военная колонна прибыла из Ирака в сопредельную сирийскую провинцию Хасака. Дамаск сообщает о распространении коронавируса на территории Сирии.



Нарушения режима прекращения огня в Идлибской зоне, случившиеся в последнее время, в основном были инициированы сирийской оппозицией, чьи отряды ранее заняли районы, которые по договоренности должны перейти под контроль Дамаска на юго-западе провинции Идлиб в районе высот Джабаль Аз-Завия и на юго-западе мухафазы (провинции) Алеппо. Командование САА сначала в ультимативной форме предложило отрядам оппозиции отойти на исходные рубежи. Но те, не обращая внимания на законные требования Дамаска, приступили к инженерному оборудованию занятых позиций.



Несколькими стремительными ударами подразделения САА опрокинули отряды боевиков, которые вынуждены были в спешке отойти в северном направлении. Бои на этот раз велись в сельской местности и практически не затронули населенные пункты.



Российская авиация ведет постоянное наблюдение за обстановкой в полосе безопасности, пролегающей вдоль автотрассы М4, соединяющей Алеппо и Латакию. Самолеты ВКС РФ фиксируют присутствие боевиков в указанной зоне и передают информацию войскам, действующим на земле. При необходимости для воздействия на бандгруппы применяется ударная авиация, сообщает военный источник в Дамаске.

Напомним, что в соответствии с Московским соглашением от 5 марта с.г., все формирования вооруженной оппозиции должны были до 12 марта отойти на 6 км к северу от шоссе М4. По требованию Турции эту акцию продлили до 31 марта, но боевики до сих пор не выполнили предъявленные им требования. Их группы препятствуют работе по поддержанию режима безопасности совместных российско-турецких военных патрулей. Ответственность за действия боевиков лежит на Анкаре, поскольку отход боевиков на оговоренные 6 км к северу должна была обеспечить именно она. Более того, турецкие военные проявляют излишнюю активность в инженерном оборудовании своих опорных пунктов в Идлибской зоне и перебрасывают сюда дополнительные силы и средства.



Одновременно турецкие войска проводят силовые акции на севере левобережной части страны (за Евфратом). Минобороны Турции сообщило о нейтрализации нескольких бойцов курдского ополчения (Народных подразделений обороны – YPG) на севере провинций Ар-Ракка и Хасака в минувшие выходные. В частности, было заявлено, что "два террориста YPG, открывших беспокоящий огонь (по турецким войскам. – "НВО"), нейтрализованы в районе проведения операции "Щит Евфрата", и еще пятеро террористов YPG были нейтрализованы при попытке проникнуть в зону операции "Мирная весна".

Анкара ограничилась только этим скупым сообщением. Подробностей случившегося от турецкого военного ведомства не поступило.



Сирийская сторона, в свою очередь, подтверждает, что турецкие военные ведут себя излишне агрессивно в указанных районах и их действия выходят за рамки соглашения о прекращении огня в данных зонах. Об этом сообщает сирийское правительственное информагентство SANA.



В субботу, 4 апреля, турецкие военные и протурецкие оппозиционные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу опорные пункты САА, размещенные в районе города Эйн-Исса, в северной части провинции Ар-Ракка. Сведений о потерях в рядах САА не поступило. Впрочем, ранее при подобном обстреле погибли два сирийских военнослужащих. Примерно в то же время близ города Таль-Абьяд турки атаковали пост боевого охранения курдского ополчения "Сирийских демократических сил" (СДС). Источник в Дамаске уверяет, что в отношении турецких войск со стороны САА и СДС никаких провокаций не было.

Протурецкие партизаны в очередной раз уничтожили участок высоковольтной линии в районе города Тель-Тамр (провинция Хасака), обширный густонаселенный район опять оказался без электричества. "Турецкие оккупационные силы разрушили линию номер 66 в районе Ум-эль-Кейф, которая питает станцию электропередачи города Тель-Тамр, что привело к отключению электричества и лишило света жителей города Тель-Тамр и прилегающих районов", – заявил генеральный директор электроэнергетической компании Анвар Аль-Окля агентству SANA. Там же, в провинции Хасака боевики протурецкой милиции совершили диверсию на станции водоснабжения "Аллюк" и вывели ее из строя. Этот объект снабжает водой район с населением более 500 тыс. человек.



Дамаск информирует об активизации подпольных групп ИГ в провинциях Хомс, Ар-Ракка, Хасака и Дейр-Эз-Зор. Здесь боевики "черного халифата" промышляют похищением людей, это типичный для террористов способ заработка. Для устрашения они казнили восемь мирных жителей, захваченных в районе города Маадан. Отряды этой группировки в последнее время увеличили число нападений на населенные пункты и военные патрули в центральной части страны. Данный регион – пустынные территории, здесь проживают племена бедуинов, имеющие родственные ответвления в Ираке, Саудовской Аравии и Иордании. По информации российского Генштаба большинство этих племен в той или иной степени оказывают поддержку ИГ. Боевики "черного халифата" совершают вылазки и в Заевфратье, находящееся под контролем войск США и курдских ополченцев. Источник, получающий информацию из Минобороны РФ, на правах анонимности сообщил "НВО", что американцы привлекают к охране нефтяных приисков в левобережной Сирии не только курдов, но и представителей арабского ополчения, которые проходят подготовку на военной базе США Эт-Танф. Среди них много выходцев из Ирака, в том числе те, кто воевал за ИГ. По сути, американцы сами направляют в Заевфратье людей, готовых в любой момент, по своему усмотрению, поднять черное знамя псевдохалифата.



Тот же источник сообщил, что США лишь делают заявления о выводе своих войск из Сирии, на деле они проводят ротацию и по необходимости усиливают свой военный контингент в этой стране. Время от времени информаторы, находящиеся в восточной части страны, сообщают о передвижении американских военных колонн из Ирака в Сирию. На прошлой неделе в провинцию Хасака через пограничный переход "Аль-Валид" (район Аль-Ярубия) проследовала колонна из 35 грузовиков с боевой техникой в походном охранении. Уже на сирийской территории колонна разделилась, и большая часть машин направилась на аэродром Хараб Аль-Джир в районе Аль-Маликия. Эту авиабазу ВВС США используют как пункт подскока для действий в небе над Сирией. Куда делась вторая, меньшая часть колонны, – неизвестно.



Сирия оказалась в числе стран, подвергшихся инфицированию коронавирусом. В связи с этим Дамаск пошел на жесткие меры. "В 18.0.31.03.20 вступило в силу решение о запрете на перемещение между провинциями, принятое Советом министров 29 марта, которое продлится до 16 апреля в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса", – сообщает агентство SANA. Республика, находящаяся между молотом и наковальней, подверглась атаке еще одного очень опасного врага.