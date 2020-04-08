Нелепые, опасные и абсурдные теории заговора о коронавирусе, - Tagesspiegel

08:40 10.04.2020

8 апреля 2020 г.

Себастьян Лебер | Tagesspiegel



"Теории заговора о коронавирусе сеют все больше вражды и угрожают жизни людей, - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. - Некоторые лекари-самоучки советуют пить отбеливающие средства, чтобы стать невосприимчивыми к вирусу. Другие утверждают, что никакого вируса вовсе не существует: все это подстроено, чтобы поработить человечество. Или чтобы отвлечь внимание от экономического кризиса. Или же чтобы лишить свободы Ангелу Меркель".



"Многие распространяемые сегодня теории заговора о коронавирусе настолько неправдоподобны, что едва ли можно представить, что кто-то воспринимает их всерьез, - отмечает автор статьи Себастьян Лебер. - Но на самом деле такие сообщения распространяются в соцсетях и мессенджерах десятками тысяч. Эзотериками и махинаторами, религиозными фанатиками и правыми экстремистами, но также и людьми, которые, очевидно, просто охвачены чувством неопределенности".

"Последствия этого весьма реальны. Теории заговора приводят не только к тому, что люди пренебрегают целесообразными мерами предосторожности, подвергая опасности себя и других. Теории заговора могут сеять ненависть по отношению к меньшинствам, ставить под угрозу медицинское обслуживание, подстрекать к конкретным преступлениям".

"Так, целители за несколько сотен евро предлагают дистанционное лечение - по их мнению, вирус можно обезвредить путем интенсивного мышления. Одна женщина из города Фульда, называющая себя "духовным хирургом" и "консультантом по жизненным силам", призывает людей развешивать листы бумаги с цифрами "537354". Она утверждает, что получила "эту волшебную формулу от существ незримого мира". Женщина рекомендует: "Пишите эти цифры повсюду, особенно в общественных местах, где много людей", например, на вокзалах или торговых улицах. (...) Сомнения по этому поводу высказал гуру из России. Он уверяет, что правильная комбинация цифр для защиты от коронавируса - это "4986489", - передает издание.

"Конспирологи считают неслучайным, что распространение Covid-19 началось именно в китайском Ухане. В конце концов, там находится большое количество вышек для 5G, новой частоты мобильной связи. Симптомы вызывает излучение, а вируса, по их мнению, не существует. Почему в таком случае вирусом заболевают люди в странах, где не используется 5G, например, в Иране, они не поясняют. В Великобритании критики 5G в последние дни подожгли несколько вышек мобильной связи. При этом до коронакризиса критики долгое время предупреждали, что к побочным эффектам облучения относятся в первую очередь выпадение волос и высыпания на коже. Теперь об этих симптомах больше не говорят", - отмечается в публикации.

"Некоторые конспирологи считают, что пандемия давно планировалась в тени злыми силами, чтобы создать "новый миропорядок". Его цель - порабощение человечества. Для этого закулисные кукловоды добиваются массовой вакцинации, отмены наличных денег, слежки и запрета передвижения - и выдают это населению за меры безопасности в борьбе с коронавирусом. Эта идея популярна в правоэкстремистских кругах и особенно среди антисемитов, которые предполагают, что за всем стоят евреи или сторонники Израиля".

"Специалисты вроде самозванного исследователя сознания Бруно Вюртенбергера, наоборот, считают, что происходящее в мире - это нечто положительное. Мнимый хаос, по его мнению, используется для того, чтобы лишить власти злых правителей и тех, кто за ними стоит (они также называются иллюминатами и сатанистами). Добрые силы, которые делают это, одновременно создают "гуманную, полную любви" систему, в которой никому не придется голодать и не будет войн. (...) Остановка общественный жизни, по словам конспирологов, предусмотрена для того, чтобы "мы не мешались, пока наводится порядок".

"Доказательством этой теории служит каждое новое сообщение о том, что какой-нибудь политик ушел на карантин: он, по мнению конспирологов, вовсе не заражен вирусом, он лишь является частью злой правящей элиты - и теперь в рамках зачистки по праву лишен свободы. Это уже коснулось Ангелы Меркель, принца Чарльза и Бориса Джонсона (...). Немецкого канцлера после карантина якобы заменят двойником", - пишет издание.

Огромный плавучий госпиталь, который прибыл в Нью-Йорк, по мнению конспирологов, предназначен вовсе не для лечения зараженных, а для сотен спасенных детей, которые годами подвергались пыткам со стороны элит. "Истязания якобы осуществлялись для того, чтобы организм детей вырабатывал адренохром, образующийся в результате распада адреналина. Политикам, например, Хиллари Клинтон, и другим "сатанистам" он якобы служит эликсиром молодости".

"Антисемиты используют коронакризис, чтобы в новой версии распространять то, во что они верят обычно. По их мнению, евреи выборочно распространили вирус, чтобы нанести большой ущерб своим врагам, или же распространили слухи о несуществующем возбудителе, чтобы повергнуть человечество в панику и таким образом взять его под контроль. (...) Новость о том, что израильские ученые интенсивно работают над вакциной, также рассматривается как доказательство вины евреев: тот, кто придумал вирус, конечно, может в любое время наколдовать и вакцину. Правые экстремисты призывают специально кашлять на евреев, чтобы их заразить", - говорится в статье.

"Некоторые проповедники христианских течений и сект считают коронавирус справедливой Божьей карой. Бога, по их словам, разгневали легализация абортов и однополые браки. По мнению Михаэля Арндта, епископа Русской православной церкви в Берлине и Германии, "неслучайно, что сегодняшняя катастрофа снизошла на нас во время Великого поста". Он также обозначил возможных виновников: среди прочих тех, кто "не признает данное Богом различие между мужчиной и женщиной".

"Упорно продолжает существовать и теория о том, что с пандемией коронавируса связана смерть американского баскетболиста Коби Брайанта. Доказательства этого якобы неопровержимы. Например, Брайант был похоронен в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич - при этом именно в районе под названием "Корона-дель-Мар". Если с помощью Google перевести слово Covid на иврит, а затем обратно на английский, получится слово Kobe".

Пандемию коронавируса якобы предсказывал и Нострадамус. Он предупреждал, что во время "двойного года" (2020) с востока придет "королева" и разрушит мировую экономику. "Но в действительности в трудах Нострадамуса такого не найти. Кто-то выдумал это и распространил в соцсетях, - указывает издание. - Кто желает, может убедиться в этом самостоятельно: все стихи Нострадамуса можно с легкостью изучить здесь с помощью функции поиска".

"Другие утверждают, что пандемию предсказала поп-певица Мадонна. Во время неудачного выступления на "Евровидении" в 2019 году на Мадонне была надета корона, а ее танцоры выступали в противогазах. Однозначным якобы был и смысл одной из строчек песни: "Не все попадут в будущее", - пишет Der Tagesspiegel.



Источник: Tagesspiegel