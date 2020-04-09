Пора заканчивать этот балаган… Онлайн-обучение в Казахстане, - Д.Ашимбаев

08:46 10.04.2020 Данияр Ашимбаев: Пора заканчивать этот балаган…

"На бумаге любая система выглядит хорошо. В том, что электронное образование провалилось – нет ничего удивительного. Но вылезают и другие проблемы систем образования и здравоохранения. Все дело в том, что у нас каждый министр очень любит проводить реформы. Причем проводит их, порой не считаясь с теми реформами, которые начал его предшественник. В итоге система настолько зареформирована, что понять смысл ее существования просто невозможно"



Марсель Хамитов, ia-centr.ru, 9 апреля 2020



В Казахстане распрощались с идеей онлайн-образования на время чрезвычайного положения. Как заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, причиной для отказа стало несовершенство… интернета.

Между тем, казахстанцы с самого начала высказывали скепсис относительно внедрения дистанционного образования. Не особо верило в успех этой затеи и педагогическое сообщество. К примеру, президент Ассоциации вузов Казахстана, ректор университета "Туран", доктор экономических наук, профессор, академик Рахман Алшанов в интервью ИАЦ заявлял в марте, что у него нет уверенности в том, что процесс перехода на онлайн-обучение в стране будет реализован на должном уровне. В итоге – так и случилось.

Какие выводы нужно делать, и что предпринять в Казахстане для реформирования системы образования? Об этом мы поговорили с известным политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто" Данияром АШИМБАЕВЫМ.

– Данияр Рахманович, переход на онлайн-обучение с треском провалился. 3 апреля Асхат Аймагамбетов признался, что Казахстан технически не готов проводить массовые онлайн-занятия для школьников. Между тем, казахстанцы в соцсетях пишут, что причина далеко не в технических характеристиках интернета, а в некомпетентности Министерства образования. А что думаете вы по этому поводу?

– На бумаге любая система выглядит хорошо. В том, что электронное образование провалилось – нет ничего удивительного. Но вылезают и другие проблемы систем образования и здравоохранения. Все дело в том, что у нас каждый министр очень любит проводить реформы. Причем проводит их, порой не считаясь с теми реформами, которые начал его предшественник. В итоге система настолько зареформирована, что понять смысл ее существования просто невозможно. У нас педагогов и врачей от слова "реформа" просто уже подташнивает.

Но наши ведомства продолжают что-то реформировать, преобразовывать… Особенно Министерство образования. К примеру, решили, что у нас много вузов и их количество надо оптимизировать. Но каковы должны быть критерии – никто сказать не может. Возникла идея оценивать вузы по трудоустройству выпускников. Но вузы у нас есть и государственные, и частные. И чему должны учить частные вузы – это их, собственно, право. Опять же не забывайте: кто-то учится, чтобы получить второе образование, кто-то просто ради диплома. Поэтому критерий трудоустройства "частников" весьма сомнителен.

Или другой момент. У нас есть государственный образовательный заказ. При этом все жалуются на нехватку специалистов. Разговаривал с геологами, они говорят, что в наших вузах не готовят геологов с узкой специализацией. У нас готовят геологов широкого профиля, поэтому приходится отправлять кадры на переобучение в Россию или в другие страны. То же самое с физиками, инженерами.

Опять же госзаказ идет на определенные специальности, которые не так востребованы для экономики страны. В свое время закладывали, что у нас будет проведена диверсификация, мы запустим машиностроение, запустим еще что-то, но по факту ничего не запустили, а кадры при этом готовили.

А каких-то кадров нам конкретно не хватает, прежде всего, это заметно по педагогам и врачам. Заказ вроде бы есть, но молодые специалисты не имеют никакой мотивации ни по зарплате, ни по жилью… Условно говоря, некий акимат заказывает условно 200 врачей и 100 учителей. Люди обучаются, приезжают в область и там выясняется, что для них нет ни жилья, ни работы. И они уезжают обратно. Но акимат вместо того, чтобы создавать для них условия, заново заказывает такое же количество специалистов. То есть абсолютно непонятно по каким критериям формируется государственный заказ.

Что касается формата онлайн, то, что вузы внедряли отдельно сами у себя, проводя апробацию, такие системы соответственно работают. А в государственных масштабах выяснилось, что те программы, которые готовились для среднего образования, разрабатывались без конкретной привязки к практической работе. То есть потратили миллиарды, но система не работает. И выясняется, что интернет-система не работает. По-хорошему, надо бы провести слушания по недостаткам системы. И если станет ясно, что система не готова вообще, то нужно от нее отказаться полностью и искать алгоритм ее замены.

– Бытует мнение, что все эти реформы проводятся с одной конкретной целью – оболванивание населения...

– Я думаю, что об оболванивании речь не идет. Государству нужны специалисты разных отраслей. Вопрос только в том, на что ориентированы все эти программы. Вот говорят, что нужно конкурентоспособное образование. Но что подразумевается под этим термином?

Если трудоустройство выпускников, то давайте пересмотрим критерии государственного заказа и будем готовить людей по тем специальностям, которые нужны, и обеспечивать их условиями. Если министерство образования не может обеспечить качество образования и внедрение новых технологий, как то же дистанционное образование, то давайте создадим государственно-общественный орган, которые бы все эти вопросы решал. К примеру, Национальный совет по образованию. Потому что вопросов в образовании очень много - куда двигаться фундаментальной науке, что делать с вузовской наукой, как надо регулировать образование в ведомственных учебных заведениях – МВД, КНБ и т.д. Если мы переходим к автономии вузов, давайте закреплять на практике. Пусть они поработают в этом статусе и покажут какие-то результаты.

А то у нас есть отдельные вузы, которые, не меняя названия, каждые 2-3 года меняют решением свыше организационно-правовую форму: то они АО, то РГП, то РГКП, то ГКП на ПВХ, то НАО и так далее. То есть они постоянно находятся в состоянии реорганизации. А когда организация находится постоянно в таком состоянии, она попросту забывает, зачем вообще существует.

Или вот другой пример – давайте срочно внедрять трехъязычие. Куда, зачем, как? У нас растет количество казахских отделений, но при этом не решаются вопросы с литературой, с качественными переводами и т.д. Вот сделали перевод Википедии на казахский язык. Но по большому счету – это просто отсканированная Казахская советская энциклопедия 70-х годов без каких-либо обновлений и дополнений.

Свои учебники толком делать не научились. Каждый год скандалы по поводу очередных ляпов. А ведь все это кем-то одобряется и издается сразу же огромными тиражами. Либо некомпетентность, либо коррупция. Или и то, и другое, как у нас обычно бывает. Решили переводить и переиздавать учебники. Опять же стоит вопрос их адаптации.

Проблема нашего образования, как и многих других сфер, в том, что ключевой орган сам не знает, ради чего проводятся реформы, не имеет четких показателей стратегических, но имеет массу тактических целей, которые противоречат друг другу: автономия и бюрократизация, отчетность и бесконтрольность.

Когда государство без учета мнения специалистов внедряет в системе какие-то технологии и практики, тратя на это миллиарды, возникают, во-первых, высокие коррупционные риски, а во-вторых, мы на выходе получаем совершенно неэффективную систему. На мой взгляд, нужно создать какой-то совет по высшему образованию и науке при президенте, который бы рассматривал все эти вопросы. Потому что министерству образования все сложнее рассчитывать на доверие как органу, понимающему для чего он существует.

Я противник разделения министерства на министерство просвещения, министерство науки и министерство высшего образования. Пусть все это будет в одном органе. Необходимо отработать вопросы взаимодействия с другими госорганами, с корпоративным сектором, чтобы не было ситуации, при которой НИИ в одном ведомстве, программы финансирования НИОКР – в другом, программы развития экономики – в третьем, и между собой они никак не взаимодействуют.

При Минэкономики есть свой НИИ, который как бы участвует в разработке экономической политики, при этом получая на внеконкурсной основе огромное финансирование. При этом результаты работы его не очень очевидны. А в ведении МОН есть бывший академический Институт экономики, в котором велись фундаментальные исследования, и не видно, чтобы они были востребованы профильным ведомством. И таких вопросов десятки.

В МОН есть институты истории и этнологии, востоковедения, а при государственных органах, отвечающих за нацполитику, нет толком ни одного системного исследовательского центра, который бы занимался вопросами этнического развития и межэтнического взаимодействия. А все почему? Потому что относятся к разным ведомствам. Но это же государственная политика, которой нужно научное обоснование и поддержка! А науке нужна подпитка в виде интеграции с системой образования. А образованию нужна интеграция с задачами экономического развития страны. Это элементарные вопросы, но прогресса как не было, так и нет.

Сразу нужно уточнить, что критика касается не только действующего министра образования: он пришел относительно недавно, когда основные ошибки уже были совершены. Видно, что старается, но вопрос системный. Нужно понимать, для чего все эти реформы проводятся. Я не видел еще ни одной реформы, которая бы вызвала своими результатами хоть какое-то восхищение. У нас на выходе только коррупция, неэффективность и забюрократизированность. И мы никак не можем выйти из этого порочного круга.

– Вся ситуация с дистанционным образованием как аукнется в последующем?

– Я думаю, что мы в конечном итоге столкнемся обычным ведомственным бардаком, когда будут приниматься какие-то пожарные меры. Все зависит от того, когда закончится карантин. Чем раньше это произойдет, тем лучше, потому что достоверность оценки угрозы COVID-19 все больше вызывает сомнения. Поэтому, давайте прекратим этот балаган к началу мая и будем переходить к решению вопросов, которые накопились за это время.

– Под балаганом вы что подразумеваете?

– Карантин и панику вокруг него. Видно, что государство приняло много мер и президент чутко реагирует. Но при этом мы видим, что далеко не все готовы исполнять поручения и оперативно работать. Это касается и акиматов, и министерств, и квазигоссектора. Между тем, сейчас возникают вопросы, которые нужно решать незамедлительно. На мой взгляд, правильная оценка реформ образования и эффективности работы электронной системы была бы полезна бригаде финансовой полиции, КНБ и прокуратуры для оценки качества других программ министерства образования. Затыкать возникшие дыры какими-то шагами – это временно, потому что вопрос в самой системе. А система сейчас не просто дает сбой, она работает в минус в данной ситуации.

У меня вообще складывается ощущение, что госорганы заинтересованы в создании вот такого вот бардака с тем, чтобы не менять основные устои своей административной власти. А с этим пора уже заканчивать. Источник - ia-centr.ru

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