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Трампа будут "убирать" заражением Covid-19? - А.Сошенко
08:51 10.04.2020

Президентам Путину и Трампу нужно быть сейчас предельно внимательными
Андрей Сошенко

Как многократно и охотно рассказывают мировые и российские СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в лондонской больнице Сент-Томас. Напомним, что Джонсон объявил, что заражен коронавирусом 27 марта, но находился в самоизоляции и продолжал работать. 3 апреля он сообщил, что у него сохраняется высокая температура, вечером 6 апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Также сообщали, что он находится в сознании, но на искусственной вентиляции легких. Потом информация о "вентиляции легких" не подтвердилась, стали говорить просто о том, что врачи должны быть готовы к возможному ухудшению состояния Джонсона, поэтому, на всякий случай, его и поместили в реанимацию.

7 апреля замещающий премьер-министра глава МИД Британии Доминик Рааб выразил уверенность, что находящийся в больнице с коронавирусом Борис Джонсон, справится с болезнью. Тем, думается, и закончится – после некоторых этапов Джонсон пойдет на поправку.
Всю эту история с Джонсоном можно рассматривать и в качестве прелюдии к более значимым событиям, подготовке "прогрессивной общественности" к заражению коронавирусом самого их "весового" политика – Трампа.
В материале в самом начале этого года "Прогнозы масонов-каббалистов на 2020 год" говорил, что в последние два-три года на Западе, в частности – в Англии, стали проявлять интерес к "предсказаниям" бабы Ванги. Впрочем, эти самые предсказания, неизвестные раньше, сами масоны и придумывают (инициируют). Вот и какая-то англицкая экстрасенша Камилла Вентхам "подтверждала" в конце 2019 года пророчества Ванги на этот (2020) год. Все это тиражировала "Дейли Мейл", популярнейшая британская газета. Другая британская, не менее авторитетная, газета "Таймс" также подтверждала "исследования" "Дейли Мейл". "Пророчества" рупоров мирового масонства, использующих, в данном случае имя Ванги, имеют целью подтолкнуть события в направлении, желаемом "мировому правительству".

Напомню, что международный обозреватель "Таймс" некий Майкл Биньон на основе "пророчеств" бабы Ванги и Камиллы Вентхам предрекал, что, вероятно, в 2020 году произойдет покушение на Путина, а Трамп серьезно заболеет. А потому, как я тогда писал, президентам обоих государств нужно быть особенно внимательными в наступающем году, вероятность попыток воплощения со стороны сатанистов этих планов достаточно высока.
Некоторые мондиалистские силы на Западе давно поняли, что с Трампом можно справиться только посредством физического воздействия. Все остальные удары внутри США он успешно держит и оборачивает их против своих недругов. Негласное физическое воздействие для мировых сил зла – не проблема. Все помнят, например, "эпидемию онкологических заболеваний, поразивших, как по заказу, лидеров латиноамериканских стран, неподконтрольных США, в 2011-13 годах, апогеем чего стала стремительная болезнь и смерть Уго Чавеса. Сам Чавес неоднократно заявлял, что к "раковой эпидемии" приложили руку спецслужбы США.

Враги рода человеческого сначала планируют, потом подготавливают общество к возможному воплощению своих замыслов, наконец – реализуют "предначертанные свыше мистические события". А потом, в случае чего, так и говорят: "А мы тут ни при чем, это все "предсказания" и "предначертания", магия цифр и предопределение свыше. А те, кто верит наветам в наш адрес, каббалистов и масонов, так, те – тупые и ограниченные приверженцы "теории заговора", ничего не имеющие общего с реальностью".

В случае возможного заражения Трампа Covid-19, вероятно, тот не отделается так относительно легко, как Джонсон. Не для того его рукотворно заразят, не успокоятся пока не доведут до логического завершения. А всем скажут, мол, а что вы хотели, вот недавно Джонсон тоже болел, а в том, что заразился Трамп, более великовозрастный и менее стойкий к болезням, - ничего удивительного.

Андрей Сошенко

Источник - завтра
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